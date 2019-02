Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Európai turnéja is csúszik.","shortLead":"Európai turnéja is csúszik.","id":"20190207_Korhazba_kerult_Ozzy_Osbourne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ca04c4-348b-415a-bc7c-28b7c4bd31d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Korhazba_kerult_Ozzy_Osbourne","timestamp":"2019. február. 07. 10:37","title":"Kórházba került Ozzy Osbourne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg újabb pénzügyi visszaélésre derült fény Carlos Ghosn ügyében.","shortLead":"Valószínűleg újabb pénzügyi visszaélésre derült fény Carlos Ghosn ügyében.","id":"20190207_Titokban_a_Reunaltval_fizettette_ki_kiralyi_lakodalmat_a_lecsukott_automogul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e891efe5-0e27-4886-805c-88b85bcaede4","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Titokban_a_Reunaltval_fizettette_ki_kiralyi_lakodalmat_a_lecsukott_automogul","timestamp":"2019. február. 07. 15:16","title":"Titokban a Renault-val fizettette ki királyi lakodalmát a lecsukott autómogul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee8b57c-110e-4f1e-9114-1922cf5d6342","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Franciaország konzultációra hazarendelte római nagykövetét, s ezzel újabb mélypontra érkezett a két EU-tagállam hónapok óta fokozatosan romló viszonya. A populista, jobboldali olasz koalíció azzal az Ausztriával is haragban áll, amelyet a nacionalista szélsőjobbot képviselő Szabadság Párt részvételével alakított koalíciós kormány irányít. Ahogy terjed a populizmus, úgy várhatóak újabb belső viták az unióban.","shortLead":"Franciaország konzultációra hazarendelte római nagykövetét, s ezzel újabb mélypontra érkezett a két EU-tagállam hónapok...","id":"20190208_Tragikomikussa_kezd_valni_az_olaszfrancia_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cee8b57c-110e-4f1e-9114-1922cf5d6342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cc9cde-336d-47e2-ade8-1a095047a7bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Tragikomikussa_kezd_valni_az_olaszfrancia_vita","timestamp":"2019. február. 08. 11:10","title":"Már a nagykövet-hazahívásnál tartanak: tragikomikussá vált az olasz–francia vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c88d749-96bd-48a8-b0b2-9d4a28eb192e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC egyik műsorában mesélt arról két nő, hogy hogyan zaklatták őket papok. ","shortLead":"A BBC egyik műsorában mesélt arról két nő, hogy hogyan zaklatták őket papok. ","id":"20190207_Nyiltan_beszelt_az_elszenvedett_szexualis_bantalmazasrol_ket_volt_apaca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c88d749-96bd-48a8-b0b2-9d4a28eb192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9719b3-1761-4a7a-b735-73edc7e588f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Nyiltan_beszelt_az_elszenvedett_szexualis_bantalmazasrol_ket_volt_apaca","timestamp":"2019. február. 07. 21:35","title":"Nyíltan beszélt két volt apáca az elszenvedett szexuális bántalmazásról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce44396-42cb-4bc9-be72-70d5e2723e1d","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok szerint a sajtó elferdítette a történetet, nincs konfliktusa a sporttársaival. Azt is elárulta, lesz úszóakadémiája, de nagyon lassan halad a megvalósítása. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok szerint a sajtó elferdítette a történetet, nincs konfliktusa a sporttársaival. Azt is...","id":"20190206_hosszu_katinka_duna_arena_ferencvaros_edzoterem_csilleberc_uszoakademia_shane_tusup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ce44396-42cb-4bc9-be72-70d5e2723e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66def53c-b816-4212-9b1a-2ca91f7384f3","keywords":null,"link":"/sport/20190206_hosszu_katinka_duna_arena_ferencvaros_edzoterem_csilleberc_uszoakademia_shane_tusup","timestamp":"2019. február. 06. 19:11","title":"Elmagyarázta Hosszú Katinka, mi történt a Duna Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be168bd-5ad8-4157-9f12-9a8bde024f05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Bécset Budapesttel összekötő M1-es autópálya új kapcsolatot kap a Zsámbéki-medence településeihez.","shortLead":"A Bécset Budapesttel összekötő M1-es autópálya új kapcsolatot kap a Zsámbéki-medence településeihez.","id":"20190208_m1es_autopalya_paty_lehajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be168bd-5ad8-4157-9f12-9a8bde024f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9223cd2-82ae-4ba8-b725-db4eb112fb0b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190208_m1es_autopalya_paty_lehajto","timestamp":"2019. február. 08. 12:11","title":"Fontos bekötőutat kap az M1-es Budapestnél, talán kisebbek lesznek a dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c4b92c-e3e2-4ce1-a17c-1ab0784e5143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elszaporodott aranysakálok egy nemrég elhunyt asszony sírját is kiásták.","shortLead":"Az elszaporodott aranysakálok egy nemrég elhunyt asszony sírját is kiásták.","id":"20190206_Sakalok_tartanak_rettegesben_egy_falut_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30c4b92c-e3e2-4ce1-a17c-1ab0784e5143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b809ba-3111-4952-b869-17cc222df3ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Sakalok_tartanak_rettegesben_egy_falut_Romaniaban","timestamp":"2019. február. 06. 16:46","title":"Sakálok tartanak rettegésben egy falut Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint félszáz embert hallgattak ki az ügyben, de nem találják, hogyan juthatott át a volt macedón kormányfő a határon.","shortLead":"Több mint félszáz embert hallgattak ki az ügyben, de nem találják, hogyan juthatott át a volt macedón kormányfő...","id":"20190206_Tovabbra_is_csak_talalgat_a_macedon_ugyeszseg_hogyan_kerult_Gruevszki_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc67f6f-7c67-4a52-b8dd-6c1e7197ea8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Tovabbra_is_csak_talalgat_a_macedon_ugyeszseg_hogyan_kerult_Gruevszki_Magyarorszagra","timestamp":"2019. február. 06. 16:26","title":"Továbbra is csak találgat a macedón ügyészség, hogyan került Gruevszki Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]