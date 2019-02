Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem áll le az előkészület, a Pesti Srácok híre kacsa – mondja a Filmalap.","shortLead":"Nem áll le az előkészület, a Pesti Srácok híre kacsa – mondja a Filmalap.","id":"20190208_Filmalap_folytatodik_a_Hunyadifilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83d65c1-dbdc-49e9-b2aa-83c5d3a9652e","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_Filmalap_folytatodik_a_Hunyadifilm","timestamp":"2019. február. 08. 11:56","title":"Filmalap: Folytatódik a Hunyadi-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e8e66-277a-4e75-9b58-9cc6068e53f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly megengedték a szélsőséges csoportoknak, hogy a Kapisztrán téren emlékezzenek a német és a magyar csapatok 1945-ös kitörési kísérletére. A rendőrség nem árulta el a Népszava kérdésére, hogy kapcsolatban áll-e az esemény ezúttali tiltása azzal, hogy Orbán Viktor hivatala időközben a Várba költözött.","shortLead":"Tavaly megengedték a szélsőséges csoportoknak, hogy a Kapisztrán téren emlékezzenek a német és a magyar csapatok...","id":"20190208_Megtiltotta_a_rendorseg_a_Budai_Varba_tervezett_szelsojobboldali_megemlekezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e8e66-277a-4e75-9b58-9cc6068e53f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd7df94-8500-4097-a16b-fefd39f868fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Megtiltotta_a_rendorseg_a_Budai_Varba_tervezett_szelsojobboldali_megemlekezest","timestamp":"2019. február. 08. 15:15","title":"Megtiltotta a rendőrség a budai Várba tervezett szélsőjobboldali megemlékezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33295203-8b94-48d5-9f7f-cc6f77da7925","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben megtölt egy autót, előkerül a saját palack is.","shortLead":"Miközben megtölt egy autót, előkerül a saját palack is.","id":"20190207_benzinkutas_video_takolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33295203-8b94-48d5-9f7f-cc6f77da7925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a550481-be6a-4fc4-ac54-58a64580531d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_benzinkutas_video_takolas","timestamp":"2019. február. 08. 04:04","title":"Így tankol egy kicsit otthonra is egy \"ügyes\" benzinkutas – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109","c_author":"HVG","category":"elet","description":"„Képzeljen maga elé egy magyar embert, akit igazán utál, és kívánjon rá szívből áldást” – ezt a tréninget ajánlja a megosztottság ellen az író. ","shortLead":"„Képzeljen maga elé egy magyar embert, akit igazán utál, és kívánjon rá szívből áldást” – ezt a tréninget ajánlja...","id":"20190207_Lackfi_Janos_tarsadalom_zene_interju_megosztottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f652583-820d-4386-a198-a770e209521c","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Lackfi_Janos_tarsadalom_zene_interju_megosztottsag","timestamp":"2019. február. 07. 13:36","title":"Lackfi János: A megoszthatatlan társadalom itt van közöttünk, csak észre kell venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055d83f3-f8f1-4afc-91e1-e79473e90188","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb kormányválság alakulhat ki Spanyolországban, ahol nem csak az ellenzék, hanem a kisebbségben kormányzó szocialista pártiak jó része is bírálja Pedro Sanchez kormányfőt, aki – hogy megszerezze a támogatást a költségvetés elfogadásához – engedményeket tett a katalán szeparatista képviselőknek. A kormányfőt kritizálók szerint az engedmények miatt könnyebbé válhat Katalónia kiválása.","shortLead":"Újabb kormányválság alakulhat ki Spanyolországban, ahol nem csak az ellenzék, hanem a kisebbségben kormányzó...","id":"20190208_A_katalan_szeparatistak_nyerhetnek_a_spanyol_belviszalyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055d83f3-f8f1-4afc-91e1-e79473e90188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d250bcf-9714-4cc8-96f6-8687f5091e36","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_A_katalan_szeparatistak_nyerhetnek_a_spanyol_belviszalyon","timestamp":"2019. február. 08. 13:12","title":"A katalán szeparatisták nyerhetnek a spanyol belviszályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a kormányhű hetilap, a Figyelő szerint.","shortLead":"Legalábbis a kormányhű hetilap, a Figyelő szerint.","id":"20190207_Adocsokkentes_allami_beruhazasok__errol_beszel_Orban_az_evertekelojen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdadee3b-1844-4d2d-b638-1514cb66b856","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Adocsokkentes_allami_beruhazasok__errol_beszel_Orban_az_evertekelojen","timestamp":"2019. február. 07. 11:37","title":"Adócsökkentés, állami beruházások – erről beszél Orbán az évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 17-es, a 19-es és a 41-es sem jár, mást kell választani helyettük.","shortLead":"A 17-es, a 19-es és a 41-es sem jár, mást kell választani helyettük.","id":"20190208_Baleset_miatt_tobb_villamos_sem_kozlekedik_Budan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e07ba1-f277-4e4b-978b-633a381ba84d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190208_Baleset_miatt_tobb_villamos_sem_kozlekedik_Budan","timestamp":"2019. február. 08. 08:54","title":"Baleset miatt több villamos sem közlekedik Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","shortLead":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","id":"20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67bf106-457c-4695-9795-1dbeee3f9692","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","timestamp":"2019. február. 07. 11:21","title":"Átadták az első Bugatti Chiron Sportot, mutatjuk a katari vevő hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]