Az épülő orosz-német gázvezeték, az Északi Áramlat-2 veszélyezteti Európa energiabiztonságát az amerikai és a lengyel külügyminiszter szerint. Mike Pompeo és Jacek Czaputowicz ezt a közös álláspontot fogalmazta meg kedden este Varsóban.

Pompeo azt is megerősítette, hogy Washington ellenzi a gázvezetéket, amely - mint mondta - növelné Oroszország fölényét a gázexportban, és a többi európai országot függővé tenné az orosz szállításoktól.

Pompeo magyarországi és szlovákiai látogatását követően érkezett délután a lengyel fővárosba, ahol a kétoldalú egyeztetések után Czaputowiczcsal együtt vezeti a szerda este kezdődő, lengyel-amerikai szervezésű, a közel-keleti stabilitásról szóló nemzetközi miniszteri konferenciát.

Czaputowicz helyesnek nevezte Washington döntését a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi indítású nukleáris eszközökről szóló nemzetközi szerződés (INF) felbontásáról. "A csak az egyik fél által betartott szerződés lényegében érvénytelen" - fejtette ki Czaputowicz arra vonatkozóan, hogy Moszkvát a nemzetközi közösség az új rakétarendszerek fejlesztése miatt a szerződés megszegésével vádolja.

A Huawei-ügy kapcsán feltett újságírói kérdésre válaszolva Pompeo kockázatosnak minősítette a kínai technológiák alkalmazását. Szerinte minden szuverén ország, így Lengyelország is, önállóan dönt az ilyen technológiák használatáról. Pompeo egyúttal aláhúzta: az Egyesült Államok soha nem telepíti saját berendezését az olyan országban, ahol fennáll a veszély, hogy "a kínaiak meghekkelik az információt".

Lengyelország az Egyesült Államoktól a hadsereg korszerűsítése keretében többféle berendezést szerez be. Szerdán például Andrzej Duda lengyel elnök és Mike Pence amerikai alelnök a nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszer (HIMARS) szállításáról szóló, 414 millió dollár értékű szerződést írnak alá Varsóban.

Lengyelországban – ahogy Magyarországon is – a jogállamiság kérdése is szóba került, az amerikai külügyminisztérium előzetes közleménye szerint a szabad sajtó, a független bíróságok és az erős civil társadalom az egészséges demokráciák alappillérei. Ezzel nyilvánvalóan üzenetet küldtek a lengyel kormánynak, amely ellen már az Európai Unió is eljárást indított. Az amerikaiak ösztöndíjakkal is segítik a korrupció elleni küzdelmet, valamint az oknyomozó újságírást, bár Varsóban Pompeo nem találkozott civil szervezetek képviselőivel, mint Magyarországon.

A magyar-amerikai viszonyt Oroszország és Kína kérdése is terheli: Szijjártó Péter a sajtótájékoztatóján képmutatásnak nevezte az ezzel kapcsolatos kifogásokat. Pozsonyban viszont nem kerültek szóba vitás kérdések, sem a civilek, sem pedig a Huawei nem vetődött fel.