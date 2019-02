Lezárták a védelmi együttműködési megállapodást (Defence Cooperation Agreement, DCA) Magyarország és az Egyesült Államok között – ez volt a legfontosabb bejelentés Mike Pompeo amerikai és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter sajtótájékoztatóján. És lényegében az egyetlen, ami valóban újdonságot jelentett a félórás eseményen.

A kétoldalú egyezmény már egy ideje feszültséget okozott a két ország között. Egy, a Direkt36 által korábban ismertetett távirat szerint az Orbán-kormánynak több fenntartása is volt az amerikai-magyar katonai együttműködés szabályait leíró megállapodással. Különösen az volt kérdéses, hogy amerikai egységek mozoghatnak-e hazánkban magyar parlamenti megállapodás nélkül.

A jelek szerint a nézeteltérést sikerült tisztázni, mert Szijjártó Péter bejelentette: múlt pénteken lezárták a megállapodást, és a jövő héten már a honvédelmi bizottság elé kerülhet az ügy. Akárcsak a középhatóságú légvédelmi rendszer beszerzések témája – erről azonban pontos részleteket nem árult el a magyar külügyminiszter. Így nem tudni, milyen eszközöket vehetnénk az Egyesült Államoktól.

Szijjártó Péter arra is kérte amerikai kollégáját, hogy az Exxon Mobile kezdje kitermelni romániai offshore gázmezőből a földgázvagyont, ami sokat javíthatna az energiaellátás diverzifikálásában.

Mike Pompeo beszéde elején a magyar-amerikai együttműködést méltatta, és megjegyezte: elfogadhatatlan, hogy az Egyesült Államok sokáig nem volt jelen Közép-Európában. Az együttműködés erősítése mellett hozott egy fontos érvet is:

Nem engedhetjük meg, hogy Putyin éket verjen közénk és a barátaink közé

– emelte ki a külügyminiszter, aki a kínai befolyás veszélyeire is figyelmeztetett. Szerinte Oroszország és Kína nem osztják a szabad országok vágyát, amiért amerikaiak és magyarok együtt harcoltak. Hozzátette, az autoriter Oroszország sosem volt a barátja a kisebb nemzetek szabadságának és függetlenségének, ezt a magyarok történelmük során megtanulhatták. Itt került elő Ukrajna témája is, hiszen Pompeo szerint elég a Magyarországgal szomszédos országra nézni, hogy lássuk, miért annyira fontos a térség biztonsága. Ukrajnáról Szijjártó is beszélt, igaz, más hangsúllyal: Magyarország mindig ki fog állni a kárpátaljai magyarokért – emelte ki.

Az amerikai külügyminiszter felsorolta a többi megállapodást is, amelyek a két ország kapcsolatát javíthatják, ilyen a magyar gimnazistáknak kínált egyéves amerikai ösztöndíj, valamint a segítség a korrupció elleni küzdelemben. Pompeo fontosnak nevezte a demokratikus intézmények támogatását is, és külön kiemelte, hogy mostantól a független sajtót támogatják ösztöndíjakkal mind a négy visegrádi országban. A külügyminiszter délután egyébként magyar civil szervezetek képviselőivel is találkozott, erről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Érdekesség, hogy a Huawei neve szó szerint nem került elő a sajtótájékoztatón, viszont a Reuters hírügynökség tudósítása szerint Pompeo újságíróknak elmondta, az Egyesült Államok kormánya megosztja a Huawei-jel kapcsolatban szerzett információit Magyarországgal is.

"Ha a (Huawei) berendezései olyan helyen működnek, ahol fontos amerikai rendszerek is elhelyezkednek, az megnehezíti az együttműködést" – fogalmazott a hírügynökség szerint a politikus. A berendezések alatt vélhetően a kínai cég hálózatait érthette, az amerikai rendszerek pedig lehetnek katonai, de akár üzleti célúak is.

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: amikor Oroszországról és Kínáról van szó, az együttműködés nem veszélyezteti azt, hogy megbízható partnerei legyünk a NATO-nak és az Egyesült Államoknak. Ha megnézzük azt a céget, amely mostanában gyakran szerepel a hírekben – utalt Szijjártó a Huaweire – nézzük meg, hogy mely országok a cég legfontosabb partnerei: a németek és a britek. Úgyhogy a magyar külügyminiszter szerint ideje lenne a képmutatást elfelejteni. Mint fogalmazott:

Nem mi vagyunk azok, akik megváltoztatjuk a játékszabályt Kína és az Egyesült Államok között.

Óriási képmutatás van Oroszországgal kapcsolatban is: nem a magyar energiavállalatok építik az Északi Áramlat 2 vezetéket a Gazprommal, nem a magyar energiacégek ültek együtt Putyinnal, nem a magyar kormányfőt hívták meg sztárként Szentpétervárra, hanem a franciát – sorolja Szijjártó, miért van elegük a képmutatásból. „Kizárólag a szövetségeseinken múlik, hogy tudjuk-e diverzifikálni az energiaellátásunkat” – mondta a külügyminiszter.