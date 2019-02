Budapesti látogatásával ellentétben lényegesen kevesebb vitás kérdés került szóba Mike Pompeo pozsonyi tárgyalásain. Az amerikai külügyminiszter csak néhány órát töltött a szlovák fővárosban, de így is zsúfolt volt a programja: először Dévényben megkoszorúzta a Szabadság kapuja emlékművet, majd Andrej Kiska köztársasági elnökkel, Peter Pellegrini kormányfővel és Miroslav Lajčák külügyminiszterrel is találkozott. A pozsonyi tartózkodás utolsó órájában diákokkal beszélget, késő délután pedig Varsóban folytatja európai útját.

Oroszország és Kína kérdése persze Szlovákiában is előkerült. Pompeo úgy fogalmazott: az Egyesült Államok és Szlovákia kapcsolata közös értékeken nyugszik, és így is kell folytatni, különösen most, amikor „az orosz agresszió aláássa a szabadságot az európai kontinensen”, és amikor „Kína növeli külföldi befolyását”.

Pompeo – csakúgy, mint Budapesten – kiemelte, hogy Washington túl sokáig hagyta magára a térséget, Pozsonyban például utoljára 20 éve járt amerikai külügyminiszter.

© AFP / Joe Klamar

Peter Pellegrini kormányfő a szlovák hírügynökségnek adott nyilatkozatában a védelmi és a gazdasági kapcsolatokat emelte ki. „Az USA és Európa közötti esetleges kereskedelmi háború az egyik félnek sem lenne kedvező. A két legszorosabban összefűzött gazdaságként egymásra vagyunk utalva, és együtt erősebbek vagyunk” – mondta.

Pellegrini szerint „az autógyártás nagyhatalmaként” Szlovákiát különösen érzékenyen érintené az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi kapcsolat változása, és konkrét hatása lenne a szlovák iparra. Ezt emelte ki Miroslav Lajčák külügyminiszter is, aki szerint Washington rendkívül fontos kereskedelmi partner, körülbelül 600 szlovák cég exportál az Egyesült Államokba. Pompeo pedig megköszönte a szlovákoknak, hogy amerikai harci repülőgépeket vásárolt.

Az amerikai külügyminiszter tegnap Budapesten azt jelentette be, hogy lezárták a magyarokkal a védelmi együttműködés megállapodását. Szijjártó Péterrel tartott sajtótájékoztatóján azonban a feszültségek is felszínre kerültek, a magyar külügyminiszter szerint óriási képmutatás van Oroszországgal kapcsolatban. Az amerikaiak kifejezték aggodalmukat a Huawei jelenlétével kapcsolatban is, és Pompeo arra is szakított időt, hogy magyar civil szervezetek képviselőivel találkozzon.