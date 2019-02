Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c1bf7f-8d99-422c-b840-43d61114bdf5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Levélben tiltakozott az Amerikai Operatőrök Társaságának (ACS) elnöke, Kees Van Oostrum, miután az amerikai filmakadémia bejelentette, hogy négy kategória, köztük az operatőri győztesének a reklámszünetben adják át a díjat az Oscar-gálán, hogy ezzel rövidítsék a műsoridőt.","shortLead":"Levélben tiltakozott az Amerikai Operatőrök Társaságának (ACS) elnöke, Kees Van Oostrum, miután az amerikai...","id":"20190213_Oscar_reklamszunet_operator_musorido_dijatadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c1bf7f-8d99-422c-b840-43d61114bdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b07624-9350-4d25-b3c1-04dffd0f56a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Oscar_reklamszunet_operator_musorido_dijatadas","timestamp":"2019. február. 13. 15:12","title":"Oscar: reklámszünetben adják át a díjukat, háborognak az operatőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a vasárnap bejelentett kedvezmények pontos feltételei még nem ismertek, akár száz százalékban állami támogatásból juthatnak lakáshoz a három gyermeket vállaló fiatal házasok, amennyiben a 10 millió forint kamatmentes, szabad felhasználású hitelt kombinálják a csokkal – számolta ki az Otthon Centrum. Az már más kérdés, hogy mire megvásárolják a lakást, a piac benyelheti a kedvezmények bizonyos részét, hiszen nyártól áremelkedés várható a támogatásoknak köszönhető pluszkereslet miatt.","shortLead":"Bár a vasárnap bejelentett kedvezmények pontos feltételei még nem ismertek, akár száz százalékban állami támogatásból...","id":"20190213_Ingyen_lakast_matekozhatnak_ki_a_harom_gyereket_vallalo_fiatal_hazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a2f2bd-a8e1-4e92-a2e2-590c13e6d495","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190213_Ingyen_lakast_matekozhatnak_ki_a_harom_gyereket_vallalo_fiatal_hazasok","timestamp":"2019. február. 13. 08:52","title":"Ingyenlakást matekozhatnak ki a három gyereket vállaló fiatal házasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496d5a95-b23f-4625-9f14-068d790b6633","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ikee Rikako nemrég rosszul lett, a vizsgálatokból pedig kiderült, hogy leukémiás. 18 éves. ","shortLead":"Ikee Rikako nemrég rosszul lett, a vizsgálatokból pedig kiderült, hogy leukémiás. 18 éves. ","id":"20190212_Leukemiat_diagnosztizaltak_az_egyik_legnagyobb_japan_uszotehetsegnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=496d5a95-b23f-4625-9f14-068d790b6633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d16793-5c54-43dd-8d65-7169a829c4fe","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Leukemiat_diagnosztizaltak_az_egyik_legnagyobb_japan_uszotehetsegnel","timestamp":"2019. február. 12. 09:50","title":"Leukémiát diagnosztizáltak az egyik legnagyobb japán úszótehetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti élőlánccal és az Akadémia elnökségi ülésével egy időben állnak ki Kolozsváron is az MTA mellett. Szegeden egész napos szolidaritási akciót hirdettek, a lila színnel fejezik ki a kiállást az MTA mellett. ","shortLead":"A budapesti élőlánccal és az Akadémia elnökségi ülésével egy időben állnak ki Kolozsváron is az MTA mellett. Szegeden...","id":"20190212_Kolozsvaron_flashmobbal_allnak_ki_az_MTA_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dced874e-a384-4985-9a28-cd522518999d","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Kolozsvaron_flashmobbal_allnak_ki_az_MTA_mellett","timestamp":"2019. február. 12. 09:55","title":"Kolozsváron flashmobbal állnak ki az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba15dd65-d1ff-4346-9215-e54b5e7cf4d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a bajor járgányok nemesítésével és sportosításával foglalkozó manufaktúra, az Alpina legújabb munkája, ami a ráncfelvarrt legújabb 7-es BMW-re épül. ","shortLead":"Megérkezett a bajor járgányok nemesítésével és sportosításával foglalkozó manufaktúra, az Alpina legújabb munkája, ami...","id":"20190212_az_autopalyak_uj_kiralya_330_kmhrel_repeszt_a_legujabb_7es_bmw_alpina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba15dd65-d1ff-4346-9215-e54b5e7cf4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264f16c5-0715-4bfc-bae7-54051866f96e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_az_autopalyak_uj_kiralya_330_kmhrel_repeszt_a_legujabb_7es_bmw_alpina","timestamp":"2019. február. 12. 08:21","title":"Az autópályák új királya: 330 km/h-rel repeszt a legújabb 7-es BMW Alpina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen kapnak lehetőséget, hogy kipróbálják a Google térképszolgáltatásának új verzióját, amely már a kiterjesztett valóságot használja. Az újdonságot ezúttal az Engadget újságírói nézhették meg közelebbről.","shortLead":"Egyre többen kapnak lehetőséget, hogy kipróbálják a Google térképszolgáltatásának új verzióját, amely már...","id":"20190212_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_navigacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcf0c72-9bf0-420f-8fb9-36aca035ed10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_navigacio","timestamp":"2019. február. 12. 18:33","title":"Felejtse el, amit a Google Térképről eddig tudott, teljesen más lesz a navigálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"Mohai V.Lajos","category":"kultura","description":"Tandori Dezső meghalt 80 éves korában. A „szabálytalan költőre” a HVG 1998-ban megjelent cikkével emlékezünk, amely Tandori Dezső Kossuth-díjának az apropóján született.","shortLead":"Tandori Dezső meghalt 80 éves korában. A „szabálytalan költőre” a HVG 1998-ban megjelent cikkével emlékezünk, amely...","id":"20190213_Tandori_Dezso_Kossuthdija_a_clown_delutanja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f708713-4dbc-4cbe-9645-c2a6fa8e7090","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Tandori_Dezso_Kossuthdija_a_clown_delutanja","timestamp":"2019. február. 13. 16:10","title":"Tandori Dezső Kossuth-díja: a clown délutánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e2e1b4-4e42-4e43-8790-952de3456b13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint négy évvel az első HoloLens bemutatója után úgy tűnik, a Microsoftnál elkészültek a kiterjesztett valósággal operáló szemüveg második generációs változatával.","shortLead":"Több mint négy évvel az első HoloLens bemutatója után úgy tűnik, a Microsoftnál elkészültek a kiterjesztett valósággal...","id":"20190212_microsoft_hololens_2_kiterjesztett_valosag_mesterseges_intelligencia_viselheto_eszkoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69e2e1b4-4e42-4e43-8790-952de3456b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60fce84e-5e7a-4375-92fa-457fd4db520b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_microsoft_hololens_2_kiterjesztett_valosag_mesterseges_intelligencia_viselheto_eszkoz","timestamp":"2019. február. 12. 11:03","title":"Jön a Microsoft új csodaszemüvege, mesterséges intelligenciát is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]