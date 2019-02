Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86b24045-990f-4a7c-b204-08dc29980339","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A valaha volt legjobb pénzügyi eredményét érte el tavaly az Activision Blizzard, amely most mégis komoly leépítésre készül. Az átszervezések miatt legalább 800 ember veszíti el az állását. ","shortLead":"A valaha volt legjobb pénzügyi eredményét érte el tavaly az Activision Blizzard, amely most mégis komoly leépítésre...","id":"20190213_activision_blizzard_kirugas_tomeges_elbocsatas_leepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b24045-990f-4a7c-b204-08dc29980339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376e09ee-9fe4-4dc7-b58f-9c7ca173b04a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_activision_blizzard_kirugas_tomeges_elbocsatas_leepites","timestamp":"2019. február. 13. 11:33","title":"Óriási pénzt kerestek tavaly ennél a játékkiadónál, most mégis kirúgnak 800 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2310dcaa-6f44-4881-8055-3f12b930a211","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Illegális temetőtől a közösségi étteremig: Leszboszon minden második sarkon akad valami, ami a menekültekre emlékeztet. A helyi görögöket ugyanúgy megosztja a helyzet, mint bármely más országot, mégis több tucat család döntött úgy, hogy a segítséget nyújtanak. A szélsőjobb és az ellenségeskedés azonban az ő helyzetüket sem könnyíti meg. ","shortLead":"Illegális temetőtől a közösségi étteremig: Leszboszon minden második sarkon akad valami, ami a menekültekre emlékeztet...","id":"20190212_Leszbosz_a_sziget_ahol_a_helyiek_magukra_maradtak_a_menekultekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2310dcaa-6f44-4881-8055-3f12b930a211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53ed96b-5b02-435e-a4cc-55002365ccf7","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Leszbosz_a_sziget_ahol_a_helyiek_magukra_maradtak_a_menekultekkel","timestamp":"2019. február. 12. 20:00","title":"A sziget, ahol a helyiek magukra maradtak a menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab22a78-2ba2-42b3-8238-30fc436d3242","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerettünk volna első kézből hozzájutni a klub sajtóanyagaihoz, de lepattantunk.","shortLead":"Szerettünk volna első kézből hozzájutni a klub sajtóanyagaihoz, de lepattantunk.","id":"20190212_ferencvaros_fradi_sajtolista_hvghu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ab22a78-2ba2-42b3-8238-30fc436d3242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc067fff-52ff-4a29-93d5-ba307bfeb0ec","keywords":null,"link":"/sport/20190212_ferencvaros_fradi_sajtolista_hvghu","timestamp":"2019. február. 12. 19:20","title":"Olyan választ kaptunk a Fraditól, ami mindent elmond a NER-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eae7b9d-30f3-46c3-a30f-2fc4bdedafb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akadt olyan cég is, ahol azonnal be akarták szüntetni a munkát, aztán elmagyarázták nekik, hogy sztrájkot nem lehet egyik pillanatról a másikra elkezdeni.","shortLead":"Akadt olyan cég is, ahol azonnal be akarták szüntetni a munkát, aztán elmagyarázták nekik, hogy sztrájkot nem lehet...","id":"20190212_Sorra_lepnek_be_a_dolgozok_a_szakszervezetekbe_az_Audisztrajk_sikeren_felbuzdulva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eae7b9d-30f3-46c3-a30f-2fc4bdedafb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4469c9b-5622-4616-9733-01609378267f","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Sorra_lepnek_be_a_dolgozok_a_szakszervezetekbe_az_Audisztrajk_sikeren_felbuzdulva","timestamp":"2019. február. 12. 06:14","title":"Sorra lépnek be a dolgozók a szakszervezetekbe az Audi-sztrájk sikerén felbuzdulva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 1-jén újabb kérelmet nyújtott be Elon Musk (pontosabban a SpaceX) az amerikai Szövetségi Kommunikációs Hivatalhoz (FCC), hogy kiépítse a műholdas internethez szükséges földi kiszolgáló egységeket.","shortLead":"Február 1-jén újabb kérelmet nyújtott be Elon Musk (pontosabban a SpaceX) az amerikai Szövetségi Kommunikációs...","id":"20190213_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e33a678-9717-47df-b39f-75428f22a014","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","timestamp":"2019. február. 13. 12:03","title":"Elon Musk megint kitalált valamit: 1 000 000 műholdvevőt telepítene a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84abb61-9416-418b-8dba-9ab2d5ed37aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jött be a rajongóknak Will Smith torz és nagyon kék CGI-dzsinnje.","shortLead":"Nem jött be a rajongóknak Will Smith torz és nagyon kék CGI-dzsinnje.","id":"20190212_Kiverte_a_biztositekot_az_eloszereplos_Aladdin_elozetese_Dzsini_a_memgyarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a84abb61-9416-418b-8dba-9ab2d5ed37aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d701ee-09e4-4a70-8d4a-84f97bbafd0d","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_Kiverte_a_biztositekot_az_eloszereplos_Aladdin_elozetese_Dzsini_a_memgyarban","timestamp":"2019. február. 12. 11:47","title":"Íme, Dzsini a mémgyárban – kiverte a biztosítékot az élőszereplős Aladdin előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék megszólítani a mozgáskorlátozott rajongókat is. ","shortLead":"Szeretnék megszólítani a mozgáskorlátozott rajongókat is. ","id":"20190212_Kerekesszek_labprotezis_Barbie_baba_Mattel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353f4741-876b-49c9-950f-995a34c4508a","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Kerekesszek_labprotezis_Barbie_baba_Mattel","timestamp":"2019. február. 12. 16:18","title":"Jönnek a kerekesszékes és a lábprotézises Barbie-babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd222054-7bb4-4abb-8718-ddb483869160","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Baranyi Kriszta önkormányzati képviselő fedezte fel, de az alkotó ismeretlen. ","shortLead":"Baranyi Kriszta önkormányzati képviselő fedezte fel, de az alkotó ismeretlen. ","id":"20190213_O1Gszobor_kerult_a_Batthyany_terre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd222054-7bb4-4abb-8718-ddb483869160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594d4090-7dd1-4d6f-a164-1704c82edaa2","keywords":null,"link":"/elet/20190213_O1Gszobor_kerult_a_Batthyany_terre","timestamp":"2019. február. 13. 18:48","title":"O1G-miniszobor került a Batthyány térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]