[{"available":true,"c_guid":"2c436c2c-9c9e-4597-acc4-896a8ffb9f49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyári gumikkal, kizárólag románul beszélő sofőrökkel, törött karosszériaelemekkel, szervezők nélkül indultak útnak a Suli Sí és a Travelex franciaországi sítáborának buszai magyar utasokkal. Az utazást szervező cég tulajdonosának úgy tűnik, már korábban is volt hasonló miatt problémája. ","shortLead":"Nyári gumikkal, kizárólag románul beszélő sofőrökkel, törött karosszériaelemekkel, szervezők nélkül indultak útnak...","id":"20190215_Francia_sitabor_roman_buszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c436c2c-9c9e-4597-acc4-896a8ffb9f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a4fb23-ddc1-4e0b-bf49-a16392fb2faf","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190215_Francia_sitabor_roman_buszok","timestamp":"2019. február. 15. 09:48","title":"Rémálom volt egy francia sítáboros út egy magyar csoportnak, de kárpótlás nem jár nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64fe200-d59a-48c3-92b3-785c2ac47cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább a szegényebbek látnák a kárát a felvételihez kötelező nyelvvizsgának, írja az e heti HVG.\r

\r

","shortLead":"Leginkább a szegényebbek látnák a kárát a felvételihez kötelező nyelvvizsgának, írja az e heti HVG.\r

\r

","id":"20190214_Megtizedelheti_a_felsooktatasba_felvetelizoket_a_kotelezo_nyelvvizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64fe200-d59a-48c3-92b3-785c2ac47cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886abeec-0574-493e-a427-20af38383226","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Megtizedelheti_a_felsooktatasba_felvetelizoket_a_kotelezo_nyelvvizsga","timestamp":"2019. február. 14. 14:09","title":"Megtizedelheti a felsőoktatásba felvételizőket a kötelező nyelvvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314ef1c9-eaf1-480d-b70e-457890f91e42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német prémiumgyártó Genfben tárja a nagyközönség elé legújabb tisztán elektromos hajtásláncú modelljét. Ami kívül kicsi, belül nagy. ","shortLead":"A négykarikás német prémiumgyártó Genfben tárja a nagyközönség elé legújabb tisztán elektromos hajtásláncú modelljét...","id":"20190214_ujabb_elektromos_divatterepjaro_itt_az_audi_q4_etron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=314ef1c9-eaf1-480d-b70e-457890f91e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc958296-aef8-4cec-aa67-de8df00701c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_ujabb_elektromos_divatterepjaro_itt_az_audi_q4_etron","timestamp":"2019. február. 14. 08:21","title":"Újabb elektromos divatterepjáró, itt az Audi Q4 e-tron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f29381-4868-4db6-8eae-905c5fc869c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább húsz ember meghalt, húszan pedig megsebesültek a támadásban.","shortLead":"Legalább húsz ember meghalt, húszan pedig megsebesültek a támadásban.","id":"20190213_Ongyilkos_tamado_olte_meg_Iranban_a_Forradalmi_Garda_husz_tagjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59f29381-4868-4db6-8eae-905c5fc869c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899a8964-800b-43b4-b0d2-41f3c9124c00","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Ongyilkos_tamado_olte_meg_Iranban_a_Forradalmi_Garda_husz_tagjat","timestamp":"2019. február. 13. 17:41","title":"Öngyilkos támadó ölte meg Iránban a Forradalmi Gárda húsz tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madrid 2-1-re győzött az Ajax Amsterdam otthonában, míg a Tottenham Hotspur magabiztosan, 3-0-ra verte a vendég Borussia Dortmundot a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcának első, szerda esti mérkőzésein.","shortLead":"A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madrid 2-1-re győzött az Ajax Amsterdam otthonában, míg a Tottenham Hotspur...","id":"20190214_real_madrid_ajax_amszterdam_tottenham_borussia_dortmund_bajnokok_ligaja_videobiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d676c7a8-d3e4-467f-b2ff-6b1c054ba1d5","keywords":null,"link":"/sport/20190214_real_madrid_ajax_amszterdam_tottenham_borussia_dortmund_bajnokok_ligaja_videobiro","timestamp":"2019. február. 14. 05:23","title":"A videóbíró is segítette a Realt Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Instagram azt állítja, nem blokkolta a felhasználót.","shortLead":"Az Instagram azt állítja, nem blokkolta a felhasználót.","id":"20190215_Rejtelyes_modon_eltunt_egy_meleg_muszlimokrol_szolo_kepregeny_az_Instagramrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9aefd86-fe4b-4b60-8fc5-81c4fa9ff754","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Rejtelyes_modon_eltunt_egy_meleg_muszlimokrol_szolo_kepregeny_az_Instagramrol","timestamp":"2019. február. 15. 10:48","title":"Rejtélyes módon eltűnt egy meleg muszlimokról szóló képregény az Instagramról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10848f40-125e-4fc5-a99a-fa896c0e20bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy látszik, az MTA is belátta, komoly kommunikációs gondban van a kormánnyal, ezért most focipéldákkal próbálja közelebb hozni a helyzetet Orbánékhoz.","shortLead":"Úgy látszik, az MTA is belátta, komoly kommunikációs gondban van a kormánnyal, ezért most focipéldákkal próbálja...","id":"20190214_Focipeldakkal_magyarazza_el_az_MTA_miert_ne_verje_szet_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10848f40-125e-4fc5-a99a-fa896c0e20bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bae632-0926-4c5a-bc30-4247ec414c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Focipeldakkal_magyarazza_el_az_MTA_miert_ne_verje_szet_Orban","timestamp":"2019. február. 14. 14:02","title":"Focipéldákkal magyarázza el az MTA, miért ne verje szét Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint a tizenéves korban történő füvezés évek múltán súlyos problémához, felnőttkori depresszióhoz vezethet. ","shortLead":"Kutatók szerint a tizenéves korban történő füvezés évek múltán súlyos problémához, felnőttkori depresszióhoz vezethet. ","id":"20190214_felnottkori_depresszio_fuvezes_fuves_cigi_kannabisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87347fc-e2b7-4d67-8e0c-909643d80cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_felnottkori_depresszio_fuvezes_fuves_cigi_kannabisz","timestamp":"2019. február. 14. 15:03","title":"Depresszióhoz vezethet később, ha valaki fiatalabb korában füvezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]