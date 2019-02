Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, mire jutottak a Palkoviccsal folytatott tárgyalások során, de kedden összeül az elnökség. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mire jutottak a Palkoviccsal folytatott tárgyalások során, de kedden összeül az elnökség. ","id":"20190225_Ujra_osszeul_kedden_az_MTA_Elnoksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bd0eb4-0e1d-4b6f-a2dd-a6d7804b8fa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Ujra_osszeul_kedden_az_MTA_Elnoksege","timestamp":"2019. február. 25. 12:24","title":"Újra összeül kedden az MTA elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mélyen megosztó Colin Kaepernick-reklám után erős nőkkel folytatódik a Nike kampánya, amelyet szlogenje, a Just Do It megszületésének 30. évfordulójára indított.","shortLead":"A mélyen megosztó Colin Kaepernick-reklám után erős nőkkel folytatódik a Nike kampánya, amelyet szlogenje, a Just Do It...","id":"20190226_Serena_Williams_Oscar_Nike_reklam_Just_do_it","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e41af5-149b-420b-b5b3-66498ecd387d","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Serena_Williams_Oscar_Nike_reklam_Just_do_it","timestamp":"2019. február. 26. 13:52","title":"Serena Williamsszel és más \"őrült nőkkel\" készült az Oscar legütősebb reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi olimpiai bajnok birkózó végig tagadta az ellene felhozott vádakat.","shortLead":"A korábbi olimpiai bajnok birkózó végig tagadta az ellene felhozott vádakat.","id":"20190226_Felfuggesztett_bortont_kapott_adocsalas_miatt_Novenyi_Norbert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4386e600-c50a-4625-968e-bbc9124fbfba","keywords":null,"link":"/sport/20190226_Felfuggesztett_bortont_kapott_adocsalas_miatt_Novenyi_Norbert","timestamp":"2019. február. 26. 06:24","title":"Felfüggesztett börtönt kapott adócsalás miatt Növényi Norbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1a45ca-f214-4663-bf04-68accb2be54b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy féltékenységi vita fajult emberölésig Kecskeméten, a gyanúsított a földre eső áldozat fejét tovább verte egy kalapáccsal. Előzetesbe kerülhet, 5-15 éve börtön várhat rá.\r

\r

","shortLead":"Egy féltékenységi vita fajult emberölésig Kecskeméten, a gyanúsított a földre eső áldozat fejét tovább verte...","id":"20190226_Kalapaccsal_olt_elozetesbe_kerulhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad1a45ca-f214-4663-bf04-68accb2be54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d78dddd-b73d-40a0-bc20-5386c17a8fd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Kalapaccsal_olt_elozetesbe_kerulhet","timestamp":"2019. február. 26. 14:48","title":"Kalapáccsal ölt, előzetesbe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8749b7eb-b5a5-48c2-9c48-f7c83c123ba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 16 éve a Gazprom második embereként dolgozó Alekszander Medvegyev mellett másik két vezető is távozik, illetve új pozíciót fog betölteni. A Vedomoszty szerint rossz hír a távozásuk, mert ők képviselték a liberális ellenzéket a cégen belül.","shortLead":"A 16 éve a Gazprom második embereként dolgozó Alekszander Medvegyev mellett másik két vezető is távozik, illetve új...","id":"20190226_Felmentettek_a_Gazprom_vezetoit_poziciojukbol_sokkot_kaptak_a_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8749b7eb-b5a5-48c2-9c48-f7c83c123ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad11f56-e58b-4ba3-9be9-2dc4285b9d19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Felmentettek_a_Gazprom_vezetoit_poziciojukbol_sokkot_kaptak_a_dolgozok","timestamp":"2019. február. 26. 10:12","title":"Felmentették a Gazprom vezetőit pozíciójukból, sokkot kaptak a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért közel 1 millió forintot kell majd fizetni. Persze nem az átlagfelhasználókra szabták.","shortLead":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért...","id":"20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f88fdb-c7c4-42a3-9f0f-b3687df14851","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. február. 26. 19:03","title":"980 ezer forintért itt a Microsoft új csodaszemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e394bfcc-0805-4195-bcd7-db17cad44b3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyiek nejlonszatyrokba szedegették az útról a halakat. ","shortLead":"A helyiek nejlonszatyrokba szedegették az útról a halakat. ","id":"20190225_Video_A_partra_fujta_a_halakat_a_vihar_Maltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e394bfcc-0805-4195-bcd7-db17cad44b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0101ec1c-91ad-472d-ab00-ef9117066147","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Video_A_partra_fujta_a_halakat_a_vihar_Maltan","timestamp":"2019. február. 25. 08:26","title":"Videó: A partra fújta a halakat a vihar Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17cf94f-f6ad-4709-8c0f-bacd10e47792","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Addig nácult, amíg ez lett a vége.","shortLead":"Addig nácult, amíg ez lett a vége.","id":"20190226_Vegleg_kitiltotta_a_Facebook_a_muszlimellenes_Tommy_Robinsont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17cf94f-f6ad-4709-8c0f-bacd10e47792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a70952-d332-460a-8ef5-fec3eb56e235","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_Vegleg_kitiltotta_a_Facebook_a_muszlimellenes_Tommy_Robinsont","timestamp":"2019. február. 26. 13:29","title":"Végleg kitiltotta a Facebook a muszlimellenes Tommy Robinsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]