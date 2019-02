Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f4429a8-607e-4725-b5bc-05a5bf153202","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"2020-ig lecserélik a 3G-s routereket a vonatokon.","shortLead":"2020-ig lecserélik a 3G-s routereket a vonatokon.","id":"20190225_Gyorsabb_internetet_iger_a_MAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f4429a8-607e-4725-b5bc-05a5bf153202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0dd485f-365d-47d3-8971-c08a2db4f321","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_Gyorsabb_internetet_iger_a_MAV","timestamp":"2019. február. 25. 07:55","title":"Gyorsabb internetet ígér a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan vezetők kellenek, akik maguk is voltak munkások.","shortLead":"Olyan vezetők kellenek, akik maguk is voltak munkások.","id":"20190226_Audiszakszervezet_remegett_a_labunk_de_a_szervezettseg_sikert_hozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571525de-b244-4092-991c-9d2889ed7257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Audiszakszervezet_remegett_a_labunk_de_a_szervezettseg_sikert_hozott","timestamp":"2019. február. 26. 09:06","title":"Audi-szakszervezet: remegett a lábunk, de a szervezettség sikert hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A finn néppárt vezetője is úgy véli, itt az idő. ","shortLead":"A finn néppárt vezetője is úgy véli, itt az idő. ","id":"20190225_Meg_valaki_kizarna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5076cc3d-e73a-4714-bfcd-bfada8fa0705","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Meg_valaki_kizarna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 09:32","title":"Még valaki kizárná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67125355-4da6-4b07-898e-c835a92bb7ed","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Itt a lehetőség, hogy várbeli lakásokra pályázzon, az önkormányzat pénzügyi bizottsága ugyanis hétfői ülésén rábólintott több üres, általában felújítandó lakás bérbeadására – tudta meg a hvg.hu. A bérleti díj sokkal barátibbnak tűnik a piacon megszokottnál, viszont költeni kell a lelakott ingatlanokra. Kérdés, végül kik költözhetnek majd a főváros legfrekventáltabb részére, Orbán Viktor rezidenciájának szomszédságába.","shortLead":"Itt a lehetőség, hogy várbeli lakásokra pályázzon, az önkormányzat pénzügyi bizottsága ugyanis hétfői ülésén...","id":"20190226_Legyen_Orban_Viktor_szomszedja_palyazatot_irnak_ki_varbeli_lakasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67125355-4da6-4b07-898e-c835a92bb7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bd1f76-e3f6-4f5e-9778-1bfb38ed0b59","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Legyen_Orban_Viktor_szomszedja_palyazatot_irnak_ki_varbeli_lakasokra","timestamp":"2019. február. 26. 12:32","title":"Legyen Orbán Viktor szomszédja: pályázatot írnak ki várbeli lakásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c325e75-cff9-4ea3-b2cf-0cd4e5262793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újonnan akár 40 millió forint feletti Maserati Levante látványos fogás, az biztos.","shortLead":"Az újonnan akár 40 millió forint feletti Maserati Levante látványos fogás, az biztos.","id":"20190225_lopott_maserati_levante_csengersima","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c325e75-cff9-4ea3-b2cf-0cd4e5262793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb164a9-9f53-4275-8982-e196a812afe5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_lopott_maserati_levante_csengersima","timestamp":"2019. február. 25. 08:03","title":"Nem sok ilyen 30 milliós Maserati van az utakon, ráadásul ez lopott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c18bb0-7fc5-47e9-aa08-d7d375fdd0cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci gárdisták eddig fémsisakokat hordtak, ezek azonban alig szellőztek, és nagyon nehezek voltak. A testőrség 3D-nyomtatással orvosolta a problémát. ","shortLead":"A svájci gárdisták eddig fémsisakokat hordtak, ezek azonban alig szellőztek, és nagyon nehezek voltak. A testőrség...","id":"20190225_papa_svajci_garda_3d_nyomtatas_sisak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4c18bb0-7fc5-47e9-aa08-d7d375fdd0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901a633a-23d8-4313-8348-c06032d09782","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_papa_svajci_garda_3d_nyomtatas_sisak","timestamp":"2019. február. 25. 17:33","title":"3D-nyomtatással készült sisakokat kaptak a pápa testőrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe76c5f-d71f-4b7c-99de-66dbe6a4e7ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minőségi számítástechnikai eszközök köztudottan nem olcsók. Azonban az 8Pack masinájának ára olyan magas, hogy annyiért már autót is vásárolhat az ember. Ráadásul nem akármilyet, egy elektromos meghajtású Tesla is bőven kijön belőle.","shortLead":"A minőségi számítástechnikai eszközök köztudottan nem olcsók. Azonban az 8Pack masinájának ára olyan magas...","id":"20190225_8pack_orionx2_szamitogep_gamer_pc_tesla_model_3_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abe76c5f-d71f-4b7c-99de-66dbe6a4e7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531a819d-bf2e-4056-81a5-847820778d3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_8pack_orionx2_szamitogep_gamer_pc_tesla_model_3_arak","timestamp":"2019. február. 25. 12:03","title":"Van itt egy számítógép, amelyik többe kerül, mint egy vadonatúj Tesla Model 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatvan hektáron ég a bozótos aljnövényzet Vecsés határában, a füst veszélyezteti az M0-s forgalmát a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint.","shortLead":"Hatvan hektáron ég a bozótos aljnövényzet Vecsés határában, a füst veszélyezteti az M0-s forgalmát a Fővárosi...","id":"20190226_bozottuz_m0_vecses_tuzoltok_katasztrofavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d0de7c-bcda-4f3a-9111-edc94c868ec5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_bozottuz_m0_vecses_tuzoltok_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. február. 26. 15:39","title":"Bozóttűz veszélyezteti az M0-s forgalmát Vecsésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]