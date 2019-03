Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce287815-b3aa-45c6-bc5e-0853bf6d5330","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Türelem rózsát terem: alig öt és fél hónap kellett és tessék, máris megnyitotta irodáját Hubay György. ","shortLead":"Türelem rózsát terem: alig öt és fél hónap kellett és tessék, máris megnyitotta irodáját Hubay György. ","id":"20190301_Birtokba_vette_vegre_az_irodajat_a_miskolci_fideszes_akinek_eddig_a_semmire_fizetet_havi_felmilliot_az_Orszaggyules_Hivatala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce287815-b3aa-45c6-bc5e-0853bf6d5330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a48d6a-7c62-4137-8475-95f9cdac00c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Birtokba_vette_vegre_az_irodajat_a_miskolci_fideszes_akinek_eddig_a_semmire_fizetet_havi_felmilliot_az_Orszaggyules_Hivatala","timestamp":"2019. március. 01. 16:56","title":"Birtokba vette végre az irodáját a miskolci fideszes, akinek eddig a semmire fizetet havi félmilliót az Országgyűlés Hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98027a2-37c8-48d6-a7fa-6447bfeb0c2c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Ne adjuk a jövőnket” címmel programbemutatót tartott a Momentum az EP-választások előtt. Erős és összetartó Európát akarnak, közös hadsereggel és sokat utazó fiatalokkal.","shortLead":"„Ne adjuk a jövőnket” címmel programbemutatót tartott a Momentum az EP-választások előtt. Erős és összetartó Európát...","id":"20190302_Orban_szethuzasa_helyett_osszetarto_Europat_akar_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e98027a2-37c8-48d6-a7fa-6447bfeb0c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae58fcf1-49cb-4a38-9518-dbd272f9f3c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Orban_szethuzasa_helyett_osszetarto_Europat_akar_a_Momentum","timestamp":"2019. március. 02. 14:25","title":"Orbán széthúzása helyett összetartó Európát akar a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc lánya márkahirdetésnek is elmenne, a poncsója és a cipője is Gucci.\r

A férfi megismételt pere is véget ért, de a bűncselekmény elkövetését most sem tudták bizonyítani.","shortLead":"A vád szerint a darnózseli férfi megölte feleségét, a holttestet pedig a házukban lévő húsfeldolgozóban feldarabolta...","id":"20190301_Ismet_felmentettek_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481f82b4-99b0-4730-bc64-c1a0c7288a34","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Ismet_felmentettek_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentest","timestamp":"2019. március. 01. 12:42","title":"Ismét felmentették a felesége feldarabolásával vádolt darnózseli hentest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két vastag borítékban érkeztek meg a szövegek a Literához.","shortLead":"Két vastag borítékban érkeztek meg a szövegek a Literához.","id":"20190302_Valoszinuleg_ezek_Tandori_Dezso_utolso_irasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d30e96e-c5a8-4e7c-9ff0-73b2525763b7","keywords":null,"link":"/kultura/20190302_Valoszinuleg_ezek_Tandori_Dezso_utolso_irasai","timestamp":"2019. március. 02. 07:40","title":"Valószínűleg ezek Tandori Dezső utolsó írásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rohamtempóban sodródik a néppárti kizárás felé a Fidesz, most belga és luxemburgi konzervatívok kérik Joseph Daul néppárti elnököt, hogy cselekedjen.","shortLead":"Rohamtempóban sodródik a néppárti kizárás felé a Fidesz, most belga és luxemburgi konzervatívok kérik Joseph Daul...","id":"20190228_Harom_part_is_levelet_irt_a_Neppart_elnokenek_hogy_zarja_ki_a_Fideszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a97d7b4-a2be-4eb5-8ee7-8ca5daa7bd26","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Harom_part_is_levelet_irt_a_Neppart_elnokenek_hogy_zarja_ki_a_Fideszt","timestamp":"2019. február. 28. 19:26","title":"Három párt is levelet írt a Néppárt elnökének, hogy zárja ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6662aa0a-9268-4f6d-bcff-f3c5229b191b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar főváros készülhet a turisták áradatára, első lett a European Best Destinations szavazásán.","shortLead":"A magyar főváros készülhet a turisták áradatára, első lett a European Best Destinations szavazásán.","id":"20190301_Europa_legjobb_uticelja_2019ben_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6662aa0a-9268-4f6d-bcff-f3c5229b191b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc68570-92e8-4bbe-8f2f-1ec83a465a26","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Europa_legjobb_uticelja_2019ben_Budapest","timestamp":"2019. március. 01. 13:45","title":"Európa legjobb úticélja 2019-ben? Budapest!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8083ea-08b7-49a9-ac70-30a32b8e35b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sándor György humorista és ős-standupos interjút adott a 24.hu-nak, amiből kiderül, 81 évesen is képes zavarba hozni a járókelőket egy-egy poénnal, illetve tudatosan próbál jelen lenni a pillanatban. Az okostelefontól és a tévétől pedig eltiltaná az embereket.","shortLead":"Sándor György humorista és ős-standupos interjút adott a 24.hu-nak, amiből kiderül, 81 évesen is képes zavarba hozni...","id":"20190301_Sandor_Gyorgy_Biologiai_adottsag_hogy_en_voltam_Magyarorszagon_az_elso_standupos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae8083ea-08b7-49a9-ac70-30a32b8e35b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af768fcd-5f0e-4bf0-a5a4-d43ebfe90654","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Sandor_Gyorgy_Biologiai_adottsag_hogy_en_voltam_Magyarorszagon_az_elso_standupos","timestamp":"2019. március. 01. 12:54","title":"Sándor György: \"Biológiai adottság, hogy én voltam Magyarországon az első standupos\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]