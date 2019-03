Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeb8b381-e32e-498b-a699-2409e44ae623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte ismert játék a Clash Royale, ami ennek megfelelően rengeteg pénzt hoz a fejlesztők konyhájára. Most az is kiderült, pontosan mennyit. ","shortLead":"Világszerte ismert játék a Clash Royale, ami ennek megfelelően rengeteg pénzt hoz a fejlesztők konyhájára. Most az is...","id":"20190306_supercell_clash_royale_mobiljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeb8b381-e32e-498b-a699-2409e44ae623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91037d87-82a7-4777-9c0c-af3f4296fadd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_supercell_clash_royale_mobiljatek","timestamp":"2019. március. 06. 16:03","title":"Hároméves már ez a mobiljáték, de még mindig elképesztő pénzt termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbcfca-3bf6-44af-96b5-9de7f368c989","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"A gyűlöletipar megideologizálása – és ami mögötte van. ","shortLead":"A gyűlöletipar megideologizálása – és ami mögötte van. ","id":"20190305_hont_apak_es_fajuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05fbcfca-3bf6-44af-96b5-9de7f368c989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70125dc-8a53-49ee-a5a6-927f458a2217","keywords":null,"link":"/velemeny/20190305_hont_apak_es_fajuk","timestamp":"2019. március. 05. 09:20","title":"Hont: Apák és fajuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester javaslata az, hogy éjfél és hajnali öt között ne repüljenek a gépek. Később a katonai- és tehergépeket egy távolabbi reptérre költöztetné. A Magyar Nemzetnek azt mondta, a tervben a kormány, a Budapest Airport és a Hungarocontrol is partner.","shortLead":"A főpolgármester javaslata az, hogy éjfél és hajnali öt között ne repüljenek a gépek. Később a katonai- és tehergépeket...","id":"20190306_Tarlos_Istvan_szerint_a_repter_is_partner_a_repulesi_tilalom_bevezeteseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be80eb0e-cf1e-4abd-9843-5e97e51d40f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Tarlos_Istvan_szerint_a_repter_is_partner_a_repulesi_tilalom_bevezeteseben","timestamp":"2019. március. 06. 08:52","title":"Tarlós István szerint a reptér is partner a repülési tilalom bevezetésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a70287-2404-4b98-bb2d-529b79090ed3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyival nyugtatták előbb az érdeklődőket, hogy egy ellenőrzés szerint minden rendben van a pénzügyekkel, de részleteket csak pénzért adnának ki.","shortLead":"Annyival nyugtatták előbb az érdeklődőket, hogy egy ellenőrzés szerint minden rendben van a pénzügyekkel, de...","id":"20190306_Csak_penzert_arulja_el_a_Polgaror_Szovetseg_mire_kolt_evi_egymilliard_forint_kozpenzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3a70287-2404-4b98-bb2d-529b79090ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f1857-c553-462e-bd7e-86a3105983c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Csak_penzert_arulja_el_a_Polgaror_Szovetseg_mire_kolt_evi_egymilliard_forint_kozpenzt","timestamp":"2019. március. 06. 11:52","title":"Csak pénzért árulja el a Polgárőr Szövetség, mire költ évi egymilliárd forint közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56efb1d-add7-45c0-8a77-293a2a46755f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Haptic baton, vagyis \"tapintható pálca\" néven készült karmesteri pálca vak zenészek számára. A szenzorokkal rendelkező fejlesztés a legkisebb mozgást is képes továbbítani. ","shortLead":"Haptic baton, vagyis \"tapintható pálca\" néven készült karmesteri pálca vak zenészek számára. A szenzorokkal rendelkező...","id":"20190305_karmesteri_palca_haptic_baton_latasserult_vakok_zenekari_zenesz_nagy_britannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e56efb1d-add7-45c0-8a77-293a2a46755f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc8c08-934f-412f-a47e-9dcd866cfb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_karmesteri_palca_haptic_baton_latasserult_vakok_zenekari_zenesz_nagy_britannia","timestamp":"2019. március. 05. 12:33","title":"\"Tapintható\" karmesteri pálcát fejlesztettek vak zenészeknek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iroda megnyitójára lapértesülések szerint Szijjártó Péter is Izraelbe látogat. ","shortLead":"Az iroda megnyitójára lapértesülések szerint Szijjártó Péter is Izraelbe látogat. ","id":"20190305_Kereskedelmi_irodat_nyit_Jeruzsalemben_a_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfdd266-7a67-49f8-8501-85648f5cbee5","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Kereskedelmi_irodat_nyit_Jeruzsalemben_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. március. 05. 15:09","title":"Kereskedelmi irodát nyit Jeruzsálemben a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c33571f-4830-4d0c-a32f-34fc81532ffb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"500 kilométeres hatótávval és világelsőként fedélzeti Androiddal támad a Model 3-ra a Volvo új villanyautója.","shortLead":"500 kilométeres hatótávval és világelsőként fedélzeti Androiddal támad a Model 3-ra a Volvo új villanyautója.","id":"20190306_beultunk_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautojaba__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c33571f-4830-4d0c-a32f-34fc81532ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ef453c-9a88-4a0b-b6d7-1b55844ee9ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_beultunk_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautojaba__fotok","timestamp":"2019. március. 06. 11:22","title":"Beültünk a Volvo Tesla-verőnek ígérkező villanyautójába - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09043a92-4beb-417d-9957-cc324fd98fab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lydon (művésznevén Johnny Rotten) szerint a napokban elhunyt Keith Flint magányos volt és nem volt, aki szeresse őt.","shortLead":"John Lydon (művésznevén Johnny Rotten) szerint a napokban elhunyt Keith Flint magányos volt és nem volt, aki szeresse...","id":"20190306_Johnny_Rotten_szivbe_markolo_szavakkal_bucsuzott_a_Prodigy_frontemberetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09043a92-4beb-417d-9957-cc324fd98fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b690ad4-6cd7-4eec-8295-0c8b804049a5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Johnny_Rotten_szivbe_markolo_szavakkal_bucsuzott_a_Prodigy_frontemberetol","timestamp":"2019. március. 06. 11:12","title":"Johnny Rotten szívbe markoló szavakkal búcsúzott a Prodigy frontemberétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]