[{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak Oroszország lát potiencált abban, hogy álhírekkel befolyásolja a facebookozókat. Ezúttal Romániában és a briteknél kapcsoltak le ilyen oldalakat. ","shortLead":"Nem csak Oroszország lát potiencált abban, hogy álhírekkel befolyásolja a facebookozókat. Ezúttal Romániában és...","id":"20190308_facebook_alhir_halozat_valotalansag_terjesztese_britek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d215bf2-c011-4c13-a603-8768082b8131","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_facebook_alhir_halozat_valotalansag_terjesztese_britek","timestamp":"2019. március. 08. 11:03","title":"Súlyos hazugságokkal hergelő álhírhálózatokat kapcsolt le a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c1fd9a-a87d-498a-a2b6-ec67ddaafe66","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyugati megyékre lecsap a viharos erejű szél, 70-90 km/h-s széllökések is lehetnek. ","shortLead":"A nyugati megyékre lecsap a viharos erejű szél, 70-90 km/h-s széllökések is lehetnek. ","id":"20190306_Felerosodik_a_szel_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9c1fd9a-a87d-498a-a2b6-ec67ddaafe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07b4c83-d240-4430-aa40-d3595807db17","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Felerosodik_a_szel_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. március. 06. 19:53","title":"Felerősödik a szél, figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-ra minden alap- és középfokú képzésben részt vevő, valamint az első szakképesítését megszerző tanuló ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez – közölte az emberi erőforrások minisztere csütörtökön az M1-en.","shortLead":"2020-ra minden alap- és középfokú képzésben részt vevő, valamint az első szakképesítését megszerző tanuló ingyenesen...","id":"20190307_2020ra_minden_tanulo_ingyenesen_juthat_a_tankonyvekhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f674183-f25c-4574-9400-acb55ee55697","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_2020ra_minden_tanulo_ingyenesen_juthat_a_tankonyvekhez","timestamp":"2019. március. 07. 10:55","title":"2020-ra minden tanuló ingyenesen juthat a tankönyvekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd816c3-0d85-4f4f-a7fc-291009e0a0b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húst ételfestékben áztatták, visszafagyasztották, majd marhahúsként értékesítették. ","shortLead":"A húst ételfestékben áztatták, visszafagyasztották, majd marhahúsként értékesítették. ","id":"20190308_Marhahusaromat_fecskendeztek_a_szuzpecsenyebe_letoltendo_bortont_kaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fd816c3-0d85-4f4f-a7fc-291009e0a0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774d0d03-4277-48ab-85bf-9dc80ba28213","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Marhahusaromat_fecskendeztek_a_szuzpecsenyebe_letoltendo_bortont_kaptak","timestamp":"2019. március. 08. 16:38","title":"Marhahúsaromát fecskendeztek a szűzpecsenyébe, letöltendő börtönt kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A baleset eddig tisztázatlan okból, a 76-os főút 18-as kilométerénél, Sármellék közelében történt.\r

","shortLead":" A baleset eddig tisztázatlan okból, a 76-os főút 18-as kilométerénél, Sármellék közelében történt.\r

","id":"20190308_Arokba_hajtott_az_auto_meghalt_a_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22160a8b-bd42-4877-b0c0-3758b88ba8af","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Arokba_hajtott_az_auto_meghalt_a_sofor","timestamp":"2019. március. 08. 18:59","title":"Árokba hajtott az autó, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e754a1c-7a45-4f98-a681-660dc75a4e23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem indul az őszi önkormányzati választáson Geiger Ferenc, aki huszonöt éve polgármester Soroksáron.","shortLead":"Nem indul az őszi önkormányzati választáson Geiger Ferenc, aki huszonöt éve polgármester Soroksáron.","id":"20190307_Visszavonul_a_legregebb_ota_hivatalban_levo_budapesti_keruleti_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e754a1c-7a45-4f98-a681-660dc75a4e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4f2684-d8b8-4288-9dcc-330355d73bac","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Visszavonul_a_legregebb_ota_hivatalban_levo_budapesti_keruleti_polgarmester","timestamp":"2019. március. 07. 17:58","title":"Visszavonul a legrégebb óta hivatalban lévő budapesti kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297afee0-423d-4d99-aace-ab2244168dac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több százezer forintokat „alkudtak le” társaival használt autók árából az eladók figyelmetlenségét kihasználva.","shortLead":"Több százezer forintokat „alkudtak le” társaival használt autók árából az eladók figyelmetlenségét kihasználva.","id":"20190308_autoeladas_csalo_rendorseg_korozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297afee0-423d-4d99-aace-ab2244168dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75ff986-f34e-4011-8e41-1c6ee6e39d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_autoeladas_csalo_rendorseg_korozes","timestamp":"2019. március. 08. 10:21","title":"Ezt a férfit keresik a rendőrök, mert társaival több autóst átvertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a1263a-e216-4f85-b2f9-e88d5cca2ca4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) annak a dokumentációnak a tervezetét, amely alapján áprilisban megpályáztatja az országos földfelszíni digitális televíziós műsorszóró hálózatok építését és üzemeltetését – a jelenlegi szolgáltató jogosultsága ugyanis 2020 őszén lejár. A hatóság tervei szerint a pályázat nyertesének biztosítania kell, hogy a szabadon, előfizetés nélkül fogható közszolgálati televízió- és rádiócsatornák 2020 után is jó minőségben elérhetőek maradjanak, plusz költség nélkül.","shortLead":"Közzétette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) annak a dokumentációnak a tervezetét, amely alapján áprilisban...","id":"20190307_nmhh_palyazat_ingyenesen_foghato_tevecsatornak_foldfelszini_tv_dvb_t_antenna_hungaria_mindig_tv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a1263a-e216-4f85-b2f9-e88d5cca2ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a722f18-39cf-4439-9022-af95f6a8d2b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_nmhh_palyazat_ingyenesen_foghato_tevecsatornak_foldfelszini_tv_dvb_t_antenna_hungaria_mindig_tv","timestamp":"2019. március. 07. 15:03","title":"Változás jön az ingyenesen fogható tévécsatornák hálózatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]