[{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A költségek az autókereskedőket fogják terhelni. Arról egyelőre nincs információ, mekkora lesz a családbarát Magyarországot reklámozó logó.","shortLead":"A költségek az autókereskedőket fogják terhelni. Arról egyelőre nincs információ, mekkora lesz a családbarát...","id":"20190313_Fel_kell_logozni_a_nagycsaladosok_tamogatassal_szerzett_autoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c4be72-4c5a-4ba9-89b3-5513044360de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Fel_kell_logozni_a_nagycsaladosok_tamogatassal_szerzett_autoit","timestamp":"2019. március. 13. 10:22","title":"Fel kell logózni a nagycsaládosok támogatással szerzett autóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A páciens háromszor annyi új hajszálat akart eredetileg, mint amennyi végül végzetesnek bizonyult.","shortLead":"A páciens háromszor annyi új hajszálat akart eredetileg, mint amennyi végül végzetesnek bizonyult.","id":"20190314_A_hajatultetes_is_lehet_olyan_veszelyes_mint_a_penisznagyobbitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8f095b-f8a4-4795-bb9e-f36fbbaee7ab","keywords":null,"link":"/elet/20190314_A_hajatultetes_is_lehet_olyan_veszelyes_mint_a_penisznagyobbitas","timestamp":"2019. március. 14. 12:10","title":"A hajátültetés is lehet olyan veszélyes, mint a pénisznagyobbítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pitti Zoltán közgazdász szerint a lakosság 60 százaléka a nemzeti átlagjövedelemnél kevesebb pénzből kénytelen megélni, a legnagyobb baj azonban mégsem ez.","shortLead":"Pitti Zoltán közgazdász szerint a lakosság 60 százaléka a nemzeti átlagjövedelemnél kevesebb pénzből kénytelen megélni...","id":"20190313_Egy_penzugyi_szakerto_szerint_a_magyar_fiataloknak_szinte_semmi_eselyuk_a_kitoresre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad11663-377f-48cb-ad9b-39bf4d29c014","keywords":null,"link":"/kkv/20190313_Egy_penzugyi_szakerto_szerint_a_magyar_fiataloknak_szinte_semmi_eselyuk_a_kitoresre","timestamp":"2019. március. 13. 11:00","title":"Egy pénzügyi szakértő szerint a magyar fiataloknak szinte semmi esélyük a kitörésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megsemmisíthetők a devizahiteles szerződések, ha tisztességtelen feltételek nélkül nem teljesíthetők - ítélt ma az Európai Unió Bírósága. Az EUB ezzel újabb mentőövet látszik dobni a devizahiteleseknek - és újabb labdát a magyar bíróságoknak, melyek viszont már az őszi luxembourgi ítélet nyomán sem láttak sok tennivalót az ügyben. Dr. Deteky Gábor adósoknak dolgozó ügyvéd szerint az EUB devizahiteles ítéletei már csak elenyésző számú adós életében hozhat változást.","shortLead":"Megsemmisíthetők a devizahiteles szerződések, ha tisztességtelen feltételek nélkül nem teljesíthetők - ítélt ma...","id":"20190314_a","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d215a2-f69f-4760-914a-fb80628a7a76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_a","timestamp":"2019. március. 14. 11:20","title":"Halottnak a csók - véli a szakjogász a mai devizahiteles európai bírósági ítéletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f241fa-1476-4fb0-b533-cd77c5d5fd93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sőt, a Janez Jansa vezette Szlovén Demokrata Párt külön szövetséget alakítana Orbán Viktorral. ","shortLead":"Sőt, a Janez Jansa vezette Szlovén Demokrata Párt külön szövetséget alakítana Orbán Viktorral. ","id":"20190314_A_szloven_bevandorlasellenesek_kilepnek_a_Neppartbol_ha_kizarjak_a_Fideszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f241fa-1476-4fb0-b533-cd77c5d5fd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11ec974-59ba-4140-8a4a-a9c03c415de0","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_A_szloven_bevandorlasellenesek_kilepnek_a_Neppartbol_ha_kizarjak_a_Fideszt","timestamp":"2019. március. 14. 14:46","title":"A szlovén bevándorlásellenesek kilépnek a Néppártból, ha kizárják a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa34095-d0b9-4fb9-8138-e966ed5b8f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lampert Mónika szerint szó sincs róla, hogy összeomlik a kerület, ha nem szavazzák meg a költségvetést. ","shortLead":"Lampert Mónika szerint szó sincs róla, hogy összeomlik a kerület, ha nem szavazzák meg a költségvetést. ","id":"20190314_Ertekezleten_nyugtatta_a_XV_kerulet_dolgozoit_a_jegyzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aa34095-d0b9-4fb9-8138-e966ed5b8f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44bdace-4b64-44bf-a917-ef7dd47cebb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Ertekezleten_nyugtatta_a_XV_kerulet_dolgozoit_a_jegyzo","timestamp":"2019. március. 14. 16:39","title":"Értekezleten nyugtatta a XV. kerület dolgozóit a jegyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar szabadság születése napján tisztelettel köszönti a világ magyarságát, és felemelő ünneplést kíván minden magyar honfitársunknak Orbán Viktor miniszterelnök március 15-e előestéjén közzétett levelében – közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.","shortLead":"A magyar szabadság születése napján tisztelettel köszönti a világ magyarságát, és felemelő ünneplést kíván minden...","id":"20190314_orban_viktor_vilag_magyarsaga_level_marcius_15_nemzeti_unnep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1f28fe-06aa-4802-a4a9-892bc3c775ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_orban_viktor_vilag_magyarsaga_level_marcius_15_nemzeti_unnep","timestamp":"2019. március. 14. 17:37","title":"Önnek is üzent Orbán Viktor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Leaving Neverland rendezője, Dan Reed úgy gondolja, ha valaki előítéletek nélkül nézi végig a négyórás dokumentumfilmjét, a végére aligha maradhatnak benne kétségek. Michael Jackson rendíthetetlen rajongóinak erről más a véleménye. Furcsának tartják, hogy a szereplők az énekes halála után álltak elő a molesztálási vádakkal, hogy a legközelebbi hozzátartozóiknak sem beszéltek róla, és egyébként is nagyon gyanús, ahogy ezeket a történeteket felidézik, sőt szerintük csak a pénzért csinálják. Viszont fontos ürügyet adnak arra, hogy a gyerekmolesztálásról beszéljünk. Gyurkó Szilviával, a Hintalovon Alapítvány vezetőjével ezt tettük.","shortLead":"A Leaving Neverland rendezője, Dan Reed úgy gondolja, ha valaki előítéletek nélkül nézi végig a négyórás...","id":"20190313_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_es_a_meggyaszolt_gyerekkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed90e05-5c02-4d44-9818-8a12d8ba2f4d","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_es_a_meggyaszolt_gyerekkor","timestamp":"2019. március. 13. 20:00","title":"Michael Jackson és a meggyászolt gyerekkor – Interjú Gyurkó Szilviával a molesztálásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]