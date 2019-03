Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötven emberi jogi aktivista és ellenzéki kapott elnöki kegyelmet.","shortLead":"Ötven emberi jogi aktivista és ellenzéki kapott elnöki kegyelmet.","id":"20190316_Az_azeri_elnok_kegyelemben_reszesitett_aktivistakat_es_ellenzekieket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a549def8-1a78-4c62-8c05-9e04989d8910","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Az_azeri_elnok_kegyelemben_reszesitett_aktivistakat_es_ellenzekieket","timestamp":"2019. március. 16. 19:29","title":"Az azeri elnök kegyelemben részesített aktivistákat és ellenzékieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mura-híd felújítása miatt hétfőtől várhatóan július 31-ig lezárják a Letenye-Gorican közúti határátkelőhelyet, minden járművet - köztük a kamionokat is - az autópálya-átkelőre terelnek..","shortLead":"A Mura-híd felújítása miatt hétfőtől várhatóan július 31-ig lezárják a Letenye-Gorican közúti határátkelőhelyet, minden...","id":"20190316_Nehezebb_lesz_bejutni_Horvatorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ed619-1ba2-403f-8bfe-726355be917a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190316_Nehezebb_lesz_bejutni_Horvatorszagba","timestamp":"2019. március. 16. 08:05","title":"Nehezebb lesz bejutni Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d065008-f91b-4380-b19e-eed8a026b39b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 300 lóerővel és kék villogóval már lehet haladni, ha nagyon kell. ","shortLead":"Közel 300 lóerővel és kék villogóval már lehet haladni, ha nagyon kell. ","id":"20190316_audi_q8_mento","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d065008-f91b-4380-b19e-eed8a026b39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0dd4bc-d4c5-4e20-9209-ad93bc3f5bed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190316_audi_q8_mento","timestamp":"2019. március. 16. 10:17","title":"Biztos nagy kedvenc a mentősök közt egy ilyen 140 ezer eurós Audi Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rogán a Kossuth rádiónak adott interjújában beszélt arról, hogy leszedték ugyan a junckeres plakátokat, de azt komolyan gondolták, és bár a Fidesznek még a Néppártban van a helye, azért Manfred Webernek is odapiszkált. ","shortLead":"Rogán a Kossuth rádiónak adott interjújában beszélt arról, hogy leszedték ugyan a junckeres plakátokat, de azt komolyan...","id":"20190317_Rogan_Komolyan_gondolta_a_kormany_a_junckeres_plakatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099d127b-a390-4a75-b514-02532b103e98","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Rogan_Komolyan_gondolta_a_kormany_a_junckeres_plakatokat","timestamp":"2019. március. 17. 08:58","title":"Rogán: Komolyan gondolta a kormány a junckeres plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tud tovább asszisztálni ahhoz, ahogy megváltoztatják a szakmai jelöltek névsorát.","shortLead":"Nem tud tovább asszisztálni ahhoz, ahogy megváltoztatják a szakmai jelöltek névsorát.","id":"20190316_Lemondott_a_Munkacsydij_bizottsag_egyik_tagja_es_levelet_irt_Kasler_Mikosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0badf1a-4930-476b-b915-f3a40b1b5fb5","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Lemondott_a_Munkacsydij_bizottsag_egyik_tagja_es_levelet_irt_Kasler_Mikosnak","timestamp":"2019. március. 16. 20:33","title":"Lemondott a Munkácsy-díj bizottság egyik tagja, és levelet írt Kásler Mikósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A romániai magyar politikus, Olosz Gergely ellen korábban nemzetközi körözést adtak ki. ","shortLead":"A romániai magyar politikus, Olosz Gergely ellen korábban nemzetközi körözést adtak ki. ","id":"20190315_Elkaphattak_a_magyar_rendorok_a_korozott_volt_RMDSZszenatort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fb9ae1-654b-446c-89b6-1ae09e86b662","keywords":null,"link":"/vilag/20190315_Elkaphattak_a_magyar_rendorok_a_korozott_volt_RMDSZszenatort","timestamp":"2019. március. 15. 16:22","title":"Elkapták a magyar rendőrök a körözött volt RMDSZ-szenátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a37ed7d-81fc-4d57-9582-575e85933b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször is visszalátogatott egy szibériai kunyhóba egy kíváncsi barnamedve. A méretes állatot leginkább a helyi vadőr faházában talált újság érdekelte. ","shortLead":"Többször is visszalátogatott egy szibériai kunyhóba egy kíváncsi barnamedve. A méretes állatot leginkább a helyi vadőr...","id":"20190316_Sziberia_hetkoznap__azaz_videon_a_medvelatogatas_a_kunyhoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a37ed7d-81fc-4d57-9582-575e85933b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4322eaf-e094-47aa-977e-04d68ab859d7","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Sziberia_hetkoznap__azaz_videon_a_medvelatogatas_a_kunyhoban","timestamp":"2019. március. 16. 15:37","title":"Szibéria hétköznap – azaz videón a medvelátogatás a kunyhóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc55477d-9548-41a3-bbce-724f567447cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hekkelés vagy freudi elszólás?","shortLead":"Hekkelés vagy freudi elszólás?","id":"20190315_tv2_tenyek_fidesz_dirk_gerkens_vaszily_miklos_mediatanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc55477d-9548-41a3-bbce-724f567447cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402b1724-94b8-4656-bab6-325b10bf5b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_tv2_tenyek_fidesz_dirk_gerkens_vaszily_miklos_mediatanacs","timestamp":"2019. március. 15. 20:54","title":"Hogy került a Fidesz.hu a Tények Facebook-oldalára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]