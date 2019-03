Visszafoglalta a haditengerészet a menekültek által eltérített török hajót

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze a legjobb iskolákba jártak Carlos Ghosn gyerekei, például az amerikai Stanford Egyetemre.","shortLead":"Persze a legjobb iskolákba jártak Carlos Ghosn gyerekei, például az amerikai Stanford Egyetemre.","id":"20190327_caros_ghosn_tandij_stanford_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a147af5c-4b9b-4bb1-99f8-2a8436c99a13","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_caros_ghosn_tandij_stanford_gyerek","timestamp":"2019. március. 28. 04:10","title":"A Nissannal fizettette gyerekei méregdrága iskoláit is a cég bukott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Le kell bontani a Budavári Palota egy részét, hogy újraépíthessék a Szent István-termet, s nem lesz ez másként akkor sem, ha a kormány, ígéretéhez híven, hozzákezd az egész palota rekonstrukciójához.","shortLead":"Le kell bontani a Budavári Palota egy részét, hogy újraépíthessék a Szent István-termet, s nem lesz ez másként akkor...","id":"20190327_Szent_Istvanterem_rekonstrukcio_Budavari_Palota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e560bee-bae4-4c03-879b-bdb508a1a4f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Szent_Istvanterem_rekonstrukcio_Budavari_Palota","timestamp":"2019. március. 27. 16:23","title":"Szent István-terem: A míves faburkolat már készül, az építkezés még sehol nem tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Melegség és Megismerés program vezetői szerint a foglalkozásoknak nincs köze a propagandához, és nem ők keresik az iskolákat, hanem éppen fordítva. ","shortLead":"A Melegség és Megismerés program vezetői szerint a foglalkozásoknak nincs köze a propagandához, és nem ők keresik...","id":"20190326_Valaszoltak_Duro_Doranak_partoknak_semmi_keresnivaloja_a_szexualis_felvilagositast_vegzo_civilek_szabalyozasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5902d63-0a53-4161-86ef-750ba425e303","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Valaszoltak_Duro_Doranak_partoknak_semmi_keresnivaloja_a_szexualis_felvilagositast_vegzo_civilek_szabalyozasaban","timestamp":"2019. március. 26. 15:07","title":"Válaszoltak Dúró Dórának: pártoknak semmi keresnivalója a szexuális felvilágosítást végző civilek szabályozásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research szerint a Fidesz, az MSZP-Párbeszéd, a DK és a Jobbik mellett jó mozgósítás mellett az LMP-nek és a Momentumnak is lehet esélye egy-egy EP-mandátumra a közelgő választásokon. ","shortLead":"A Závecz Research szerint a Fidesz, az MSZP-Párbeszéd, a DK és a Jobbik mellett jó mozgósítás mellett az LMP-nek és...","id":"20190326_Zavecz_A_Momentum_es_az_LMP_is_megcsiphet_egyegy_EPmandatumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d51e82c-0e46-4acf-bcae-bb920623b707","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Zavecz_A_Momentum_es_az_LMP_is_megcsiphet_egyegy_EPmandatumot","timestamp":"2019. március. 26. 14:12","title":"Závecz: A Momentum és az LMP is megcsíphet egy-egy EP-mandátumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d7340c-9d6d-4493-83b8-82def45fd56a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton és Yann LeCun kapják idén az \"informatika Nobeljeként\" számontartott Turing-díjat a mesterséges intelligencia területén elért közelmúltbeli áttöréseket megalapozó technológia kifejlesztéséért.","shortLead":"Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton és Yann LeCun kapják idén az \"informatika Nobeljeként\" számontartott Turing-díjat...","id":"20190327_turing_dij_informatikai_nobel_mesterseges_intelligencia_melytanulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5d7340c-9d6d-4493-83b8-82def45fd56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b95b9ab-9a76-4c45-ac01-848a301fa56f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_turing_dij_informatikai_nobel_mesterseges_intelligencia_melytanulas","timestamp":"2019. március. 27. 17:33","title":"A \"mélytanulás keresztapái\" kapták az idei informatikai Nobelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szlovén lap náci karlendítéssel ábrázolta Orbán Viktort, ami beindította a magyar diplomácia legkedveltebb eszközét az olvasóilevél-írást.","shortLead":"Egy szlovén lap náci karlendítéssel ábrázolta Orbán Viktort, ami beindította a magyar diplomácia legkedveltebb eszközét...","id":"20190327_Minden_eszkoz_megengedett_kiborult_a_nacizos_Orbancimlapon_a_szloveniai_magyar_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd95e6fb-a34d-403c-a6b4-aa1fa0db1326","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Minden_eszkoz_megengedett_kiborult_a_nacizos_Orbancimlapon_a_szloveniai_magyar_nagykovet","timestamp":"2019. március. 27. 14:42","title":"\"Minden eszköz megengedett?\" – kiborult a nácizós Orbán-címlapon a szlovéniai magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69413ff2-daad-4e90-838b-54f9bdb3a56c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze csak viccelt! A Figyelőnek adott interjúban beszélt a verseiről, és arról is, hogy a szelíd irónia sokkal közelebb áll hozzá, mint a gúnyos humor.","shortLead":"Persze csak viccelt! A Figyelőnek adott interjúban beszélt a verseiről, és arról is, hogy a szelíd irónia sokkal...","id":"20190328_Bagi_Ivan_az_ellenzektol_felti_a_kenyeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69413ff2-daad-4e90-838b-54f9bdb3a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39157a51-7d20-4c3a-91e9-bff521ded5f9","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Bagi_Ivan_az_ellenzektol_felti_a_kenyeret","timestamp":"2019. március. 28. 11:53","title":"Bagi Iván az ellenzéktől félti a kenyerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Győző egy másik birkózó ismerőse pedig hogy, hogy nem nagy értékű közbeszerzést nyert a NAV-tól. ","shortLead":"Orbán Győző egy másik birkózó ismerőse pedig hogy, hogy nem nagy értékű közbeszerzést nyert a NAV-tól. ","id":"20190327_Orban_testverenek_birkozo_ismerose_dont_a_kozbeszerzesekrol_a_NAVnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdded99-35c0-4387-9824-52d166ec9e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Orban_testverenek_birkozo_ismerose_dont_a_kozbeszerzesekrol_a_NAVnal","timestamp":"2019. március. 27. 07:03","title":"Orbán testvérének birkózó ismerőse dönt a közbeszerzésekről a NAV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]