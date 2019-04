Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában már évi 12 ezer milliárd dollár értékben vásárolnak mobilfizetéssel, világszerte évi 20 százalékkal nő az ilyen tranzakciók száma, és már a Google is QR-kód alapú fizetési megoldáson dolgozik, de Magyarországon még mindig gyermekcipőben jár a technológia. Hozhat-e változást a július 1-jén induló Azonnali Fizetési Rendszer? A blockchain-fejlesztésben utazó magyar cég, a BlockBen közölt elemzést a sokak számára ismeretlen módszerről, amit 2019 egyik legizgalmasabb trendjének tartanak. ","shortLead":"A 24.hu azt írja, a kormánypárti publicista korábban is az I. kerületben lakott, február 20. óta azonban új lakcíme van, Úri utcai. ","shortLead":"Egy 43 éves asszony szerint egy pillanatra azt hitte, hogy az egykori alelnök szájon fogja csókolni. ","id":"20190402_Mar_ket_no_is_azzal_vadolta_meg_Joe_Bident_hogy_illetlenul_viselkedett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98efd7ab-a83d-41a6-a551-527a6585bca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977a436c-0dd4-46a0-b9db-d8ccdb8131ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Mar_ket_no_is_azzal_vadolta_meg_Joe_Bident_hogy_illetlenul_viselkedett","timestamp":"2019. április. 02. 17:38","title":"Már két nő is azzal vádolta meg Joe Bident, hogy illetlenül viselkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2491d8a6-f0d8-4fcc-883e-362f379ca8b5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Azt éltem meg, hogy egyedül vagyunk, nem segít senki, nem kellünk senkinek” – mesél nehéz időszakairól Mocsonoky Anna, aki érintett szülőként nemrégiben autista gyerekek hozzátartozóival készített interjúkötetet. Az autizmus világnapja alkalmából tettünk fel pár kérdést a szerzőnek. A törvénytervezet azokat a fegyverek tiltaná, amelyeket a március 15-i támadás során használtak. 