[{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozat szerint a magyar származású milliárdos \"jelentősen hozzájárult az osztrák főváros tudományos életéhez\". ","shortLead":"A határozat szerint a magyar származású milliárdos \"jelentősen hozzájárult az osztrák főváros tudományos életéhez\". ","id":"20190402_Annyira_orulnek_a_CEUnak_Becsben_hogy_kituntetik_Soros_gyorgyot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666fba04-22e3-41c5-899e-d840de6b76d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Annyira_orulnek_a_CEUnak_Becsben_hogy_kituntetik_Soros_gyorgyot","timestamp":"2019. április. 02. 17:57","title":"Annyira örülnek a CEU-nak Bécsben, hogy kitüntetik érte Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Chris-Heaton Harris volt a felelőse a megegyezés nélküli kilépés előkészítésének, de most úgy érzi, felesleges lett a munkája. ","shortLead":"Chris-Heaton Harris volt a felelőse a megegyezés nélküli kilépés előkészítésének, de most úgy érzi, felesleges lett...","id":"20190403_Elege_lett_lemondott_Theresa_May_Brexitugyi_allamtitkara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813fb312-8c26-4ff2-b30c-e83f36ec1957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Elege_lett_lemondott_Theresa_May_Brexitugyi_allamtitkara","timestamp":"2019. április. 03. 19:45","title":"Elege lett, lemondott Theresa May Brexit-ügyi államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be velük.","shortLead":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be...","id":"20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6846114-9071-4c7f-aec9-203197b7ca67","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","timestamp":"2019. április. 03. 18:23","title":"Magyar befektetők kelet-európai startupokkal törnének be az amerikai piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5c761a-1f92-490c-b4c3-3833f8e2b441","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég szerint a Brexit levét isszák.","shortLead":"A cég szerint a Brexit levét isszák.","id":"20190402_Meleg_a_pite_az_easyJetnel_nem_fogynak_a_jegyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5c761a-1f92-490c-b4c3-3833f8e2b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da82c17-6e04-44b3-88d3-e89a69e6d49c","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Meleg_a_pite_az_easyJetnel_nem_fogynak_a_jegyek","timestamp":"2019. április. 02. 05:45","title":"Meleg a pite az easyJetnél, nem fogynak a jegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f88a8b-221e-4982-83c2-b061ef34d528","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyre rosszabbak az állapotok a könyvtárban, aggódnak az olvasók. ","shortLead":"Egyre rosszabbak az állapotok a könyvtárban, aggódnak az olvasók. ","id":"20190402_Nyilt_levelben_fakadtak_ki_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar_olvasoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2f88a8b-221e-4982-83c2-b061ef34d528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa58fa50-7db9-4469-859d-3ce38d16cf11","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Nyilt_levelben_fakadtak_ki_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar_olvasoi","timestamp":"2019. április. 02. 17:21","title":"Nyílt levélben fakadtak ki az Országos Széchényi Könyvtár olvasói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mágiával összefüggő tárgyakat, köztük könyveket égettek a hívek az észak-lengyelországi Gdansk egyik templomában, az ott rendezett nagyböjti lelkigyakorlat során. Az akció felháborodást keltett a médiában, és elhatárolódott tőle az egyházmegye szóvivője is.","shortLead":"Mágiával összefüggő tárgyakat, köztük könyveket égettek a hívek az észak-lengyelországi Gdansk egyik templomában...","id":"20190401_konyvegetes_magia_lelkigyakorlat_gdansk_templom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cf4b96-7a54-43ca-becb-66a015b2e6cb","keywords":null,"link":"/elet/20190401_konyvegetes_magia_lelkigyakorlat_gdansk_templom","timestamp":"2019. április. 01. 21:25","title":"Harry Potter- és Alkonyat-könyveket égettek papok Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bbdc86-2c5a-46c6-a5e9-d61750e89215","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A recessziót követő munkanélküliség és a jobb életfeltételek miatt hagyják el Olaszországot.","shortLead":"A recessziót követő munkanélküliség és a jobb életfeltételek miatt hagyják el Olaszországot.","id":"20190403_Budapest_lett_az_olasz_fiatalok_Kanaanja_es_nem_csak_a_turistake","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bbdc86-2c5a-46c6-a5e9-d61750e89215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f26a69-5edb-4e18-91bb-1c1006ade37d","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Budapest_lett_az_olasz_fiatalok_Kanaanja_es_nem_csak_a_turistake","timestamp":"2019. április. 03. 11:51","title":"Budapest lett az olasz fiatalok Kánaánja, és nem csak a turistáké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ajánlásokat fogalmazott meg a Századvég Alapítvány a Facebook \"cenzúrája\" ellen, azt szeretnék, ha a közösségi oldalra a hagyományos média szabályai vonatkoznának, és a nemzetállam területi hatálya és alkotmányos szabályai vonatkoznának rá.","shortLead":"Ajánlásokat fogalmazott meg a Századvég Alapítvány a Facebook \"cenzúrája\" ellen, azt szeretnék, ha a közösségi oldalra...","id":"20190403_A_Szazadveg_beterelne_az_allam_hatalya_ala_a_Facebookot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb0f6cc-739c-4aca-b0a3-65c05f1a0198","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_A_Szazadveg_beterelne_az_allam_hatalya_ala_a_Facebookot","timestamp":"2019. április. 03. 17:32","title":"A Századvég beterelné az állam hatálya alá a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]