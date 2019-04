Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását.","shortLead":"A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását.","id":"20190405_Lelocsolta_benzinnel_es_felgyujtotta_lakotarsat_mert_az_nem_vette_fol_neki_a_telefont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ed3be2-ed19-4d82-99de-884a6ceb969e","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Lelocsolta_benzinnel_es_felgyujtotta_lakotarsat_mert_az_nem_vette_fol_neki_a_telefont","timestamp":"2019. április. 05. 18:17","title":"Lelocsolta benzinnel és felgyújtotta lakótársát, mert az nem vette föl neki a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4077120-54a2-49d0-a389-63f5364367da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a legtöbb közvélemény-kutató szerint mérhetetlenül kicsi támogatottsággal rendelkezik.","shortLead":"A párt a legtöbb közvélemény-kutató szerint mérhetetlenül kicsi támogatottsággal rendelkezik.","id":"20190405_A_Liberalisok_nem_indulnak_az_EPvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4077120-54a2-49d0-a389-63f5364367da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d71d81-af2d-4e7c-b268-c68dff94d87d","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_A_Liberalisok_nem_indulnak_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. április. 05. 14:03","title":"A Liberálisok nem indulnak az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank elképzelhetőnek tartja ezt, hogy visszafogja az ingatlanpiac felfutását.","shortLead":"A jegybank elképzelhetőnek tartja ezt, hogy visszafogja az ingatlanpiac felfutását.","id":"20190405_Magasabb_onero_kellhet_a_lakashitelhez_a_fovarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7816e5-3662-4c2f-be85-bc49ffe66f7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Magasabb_onero_kellhet_a_lakashitelhez_a_fovarosban","timestamp":"2019. április. 05. 16:51","title":"Magasabb önerő kellhet a lakáshitelhez a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dc0e7c-8198-43e6-a9a5-2d65f34d2acd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szombaton indul az EP-kampány, jönnek a plakátok és az aláírásgyűjtés.","shortLead":"Szombaton indul az EP-kampány, jönnek a plakátok és az aláírásgyűjtés.","id":"20190405_Minden_sarkon_Trocsanyi_Laszlo_es_Dobrev_Klara_mosolyog_majd_rank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1dc0e7c-8198-43e6-a9a5-2d65f34d2acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6741b9f4-66ff-4aff-938f-b4cc558f0a10","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Minden_sarkon_Trocsanyi_Laszlo_es_Dobrev_Klara_mosolyog_majd_rank","timestamp":"2019. április. 05. 06:21","title":"Minden sarkon Trócsányi László és Dobrev Klára mosolyog majd ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9be1c-6557-44df-b459-fae7e566a6c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő héten a világon elsőként vezetnek be ultraalacsony károsanyag-kibocsátású zónát (ULEZ) Londonban. Egy friss kutatás szerint kétmillió ember, köztük 400 ezer gyerek él a város olyan területein, ahol a levegő szennyezettsége meghaladja a törvényes határértéket.","shortLead":"A jövő héten a világon elsőként vezetnek be ultraalacsony károsanyag-kibocsátású zónát (ULEZ) Londonban. Egy friss...","id":"20190405_ultra_alacsony_karosanyag_kibocsatasu_zona_london_ulez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d9be1c-6557-44df-b459-fae7e566a6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971ff06-9719-4a17-bcba-454149b81523","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_ultra_alacsony_karosanyag_kibocsatasu_zona_london_ulez","timestamp":"2019. április. 05. 18:33","title":"Különleges zónát vezetnek be jövő héten Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430dbba7-5704-411b-90d1-fb9b5f137453","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG ipari robotokai részlege, az LG CNS a Hannover Messe kiállításon mutatta be új megoldásait, köztük intelligens ipari robotkarokat és igen pontosan dolgozó minőség-ellenőrző robotot.","shortLead":"Az LG ipari robotokai részlege, az LG CNS a Hannover Messe kiállításon mutatta be új megoldásait, köztük intelligens...","id":"20190405_lg_ipari_robotika_hannover_messe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=430dbba7-5704-411b-90d1-fb9b5f137453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4be61d0-c9e4-4f78-8790-e4e3627923d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_lg_ipari_robotika_hannover_messe","timestamp":"2019. április. 05. 16:33","title":"Az LG-nek már van olyan algoritmusa, ami 99+ százalékos pontossággal szűri a hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakásokba mentek be azzal, hogy egy telefontársaságnak tesztelik a vonalat. ","shortLead":"Lakásokba mentek be azzal, hogy egy telefontársaságnak tesztelik a vonalat. ","id":"20190405_Tobb_millio_forintot_telefonaltak_ossze_nemzetkozi_hivasokkal_Szegeden_a_csalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb3f197-f226-499e-9189-fe57b645f4ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Tobb_millio_forintot_telefonaltak_ossze_nemzetkozi_hivasokkal_Szegeden_a_csalok","timestamp":"2019. április. 05. 09:53","title":"Több millió forintot telefonáltak össze nemzetközi hívásokkal Szegeden a csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f0fcfc-3451-4d5e-8f97-4ff2f6d9ed7e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább hetven ember halt meg az utóbbi napokban az Irán nagy részén pusztító áradások miatt, s mivel újabb esők várhatóak, a hatóságok sorra ürítik ki a veszélybe került településeket. Teherán szerint a védekezést megnehezíti, hogy az USA szankciókat léptetett életbe a perzsa állam ellen, s ezért például nincs elég mentőhelikopter az országban.","shortLead":"Legalább hetven ember halt meg az utóbbi napokban az Irán nagy részén pusztító áradások miatt, s mivel újabb esők...","id":"20190406_Hatalmas_aradasok_Iranban_Teheran_szerint_az_USA_is_felelos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77f0fcfc-3451-4d5e-8f97-4ff2f6d9ed7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b90d075-7946-472a-a25d-7d14f33c4eee","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Hatalmas_aradasok_Iranban_Teheran_szerint_az_USA_is_felelos","timestamp":"2019. április. 06. 15:27","title":"Hatalmas áradások Iránban, Teherán szerint az USA is felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]