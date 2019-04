Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a815b9a-1887-48ae-9ad6-f0e94f371854","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Omar el-Besír harminc évig állt az ország élén, a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekményekkel gyanúsítja. ","shortLead":"Omar el-Besír harminc évig állt az ország élén, a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekményekkel gyanúsítja. ","id":"20190411_Letartoztattak_a_szudani_elnokot_rendkivuli_allapotot_hirdettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a815b9a-1887-48ae-9ad6-f0e94f371854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda2247-ec26-4de4-a7a2-80eb6cdf4945","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Letartoztattak_a_szudani_elnokot_rendkivuli_allapotot_hirdettek","timestamp":"2019. április. 11. 14:30","title":"Letartóztatták a szudáni elnököt, rendkívüli állapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1560af30-2724-4caf-a0fa-d06f77cad819","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Botránnyal indultak az indiai választások, a nacionalista miniszterelnök pártja csalásgyanús trükkökkel törte meg a kampánycsendet. Nem véletlen, hogy ennyire próbálkoznak, van mitől félniük.","shortLead":"Botránnyal indultak az indiai választások, a nacionalista miniszterelnök pártja csalásgyanús trükkökkel törte meg...","id":"20190411_Ujra_valaszt_a_vilag_legnagyobb_demokraciaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1560af30-2724-4caf-a0fa-d06f77cad819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60e5638-04b1-4e06-b300-860871cd48d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Ujra_valaszt_a_vilag_legnagyobb_demokraciaja","timestamp":"2019. április. 11. 19:30","title":"Fegyveres őrökkel, pokolgépektől tartva választ a világ legnagyobb demokráciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vették Londonban Julian Assange-t, a Wikileaks kiszivárogtató oldal alapítóját, aki hét évig bujkált a brit fővárosban lévő ecuadori nagykövetségen.","shortLead":"Őrizetbe vették Londonban Julian Assange-t, a Wikileaks kiszivárogtató oldal alapítóját, aki hét évig bujkált a brit...","id":"20190411_Londonban_letartoztattak_Assanget_a_Wikileaks_alapitojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b639fe5-1b92-4aa2-bb12-756abe8827a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Londonban_letartoztattak_Assanget_a_Wikileaks_alapitojat","timestamp":"2019. április. 11. 11:54","title":"Londonban letartóztatták Assange-t, a Wikileaks alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Adóelőleget kell fizetniük.","shortLead":"Adóelőleget kell fizetniük.","id":"20190410_Fontos_datum_kozeleg_ket_napjuk_maradt_az_egyeni_vallalkozoknak_es_az_ostermeloknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6fc1ec-76c4-4b08-9659-0f0c2b85ba71","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Fontos_datum_kozeleg_ket_napjuk_maradt_az_egyeni_vallalkozoknak_es_az_ostermeloknek","timestamp":"2019. április. 10. 15:48","title":"Fontos dátum közeleg, két napjuk maradt az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897eb21c-81be-4b07-b5a6-9758b099902d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"enesacegem","description":"Bár a cég részvényei rosszul szerepelnek a hongkongi tőzsdén, de így is sokat érhet az a 636,6 millió részvény, mellyel a Xiaomi megjutalmazta első számú vezetőjét. Jelenlegi árfolyamon hongkongi dollárban a részvénypakett értéke 7,54 milliárd hongkongi dollár. Amerikai dollárban ez jelenleg 961 milliót jelent.","shortLead":"Bár a cég részvényei rosszul szerepelnek a hongkongi tőzsdén, de így is sokat érhet az a 636,6 millió részvény, mellyel...","id":"20190411_A_ceg_ahol_csaknem_egymilliard_dollaros_premium_jar_a_fonoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=897eb21c-81be-4b07-b5a6-9758b099902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48ac3e0-c7ad-441c-836e-b27d4e77f0b3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_A_ceg_ahol_csaknem_egymilliard_dollaros_premium_jar_a_fonoknek","timestamp":"2019. április. 11. 12:21","title":"A cég, ahol csaknem egymilliárd dolláros prémium jár a főnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugrál a kurzor, a leütött betűk pedig valamiért a szavak elejére kerülnek – ezt tapasztalják néhányan, ha a Facebookon üzennek a másiknak. Nem a billentyűzetével van gond, odaát nem jó valami. ","shortLead":"Ugrál a kurzor, a leütött betűk pedig valamiért a szavak elejére kerülnek – ezt tapasztalják néhányan, ha a Facebookon...","id":"20190411_facebook_messenger_hiba_uzenetiras_szoveg_kurzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac2de9f-8aa0-43bd-ab95-59c8d984e489","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_facebook_messenger_hiba_uzenetiras_szoveg_kurzor","timestamp":"2019. április. 11. 11:03","title":"Nagyon idegesítő hiba van a Facebookon, ön is tapasztalja? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003c2a5-9ab8-415b-8b36-6b8e4f5a4f26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Feloldották a zárást, megindulhat a forgalom a BAH-csomópontnál, ahol második világháborús bombákat hatástalanítottak szerdán – közölte a fővárosi kormányhivatal délben a honlapján.","shortLead":"Feloldották a zárást, megindulhat a forgalom a BAH-csomópontnál, ahol második világháborús bombákat hatástalanítottak...","id":"20190410_buda_bah_csomopont_vilaghaborus_bomba_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8003c2a5-9ab8-415b-8b36-6b8e4f5a4f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257d5f4c-7c4d-4cec-b75d-d7ccd0567d6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_buda_bah_csomopont_vilaghaborus_bomba_kozlekedes","timestamp":"2019. április. 10. 12:31","title":"Vége a bombaparának, megnyitották a BAH-csomópontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71dbbf53-c38a-4345-bb85-6ebe05e39771","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy hűtéstechnikai vállalkozóé az ötlet.","shortLead":"Egy hűtéstechnikai vállalkozóé az ötlet.","id":"20190411_Uj_magyar_weboldalon_ellenorizhetik_egymast_a_vallalkozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71dbbf53-c38a-4345-bb85-6ebe05e39771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e64c55b-ba5b-415f-95b5-91475e42a002","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_Uj_magyar_weboldalon_ellenorizhetik_egymast_a_vallalkozasok","timestamp":"2019. április. 11. 10:02","title":"Új magyar weboldalon ellenőrizhetik egymást a vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]