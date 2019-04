Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70615d8d-08f2-4632-aa8e-a9802e8ecf48","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Latinovits Zoltánja vagy Elek Ference lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és enigmatikusak – őket mutattuk be közelebbről az elmúlt hetekben. Listánk első helyezettje ifj. Vidnyánszky Attila, korosztálya legtehetségesebb színésze, aki már húszévesen elvitt egy milliárdos mozifilmet a hátán, az Aranyélet második évadának a lelke volt, és a legjobb dolog lehetett volna A Viszkisben.","shortLead":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Latinovits Zoltánja vagy...","id":"20190421_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_1_ifj_Vidnyanszky_Attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70615d8d-08f2-4632-aa8e-a9802e8ecf48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c29f70-f9d0-4681-9595-b9800a6c2563","keywords":null,"link":"/kultura/20190421_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_1_ifj_Vidnyanszky_Attila","timestamp":"2019. április. 21. 20:00","title":"ifj. Vidnyánszky Attila: Boldognak lenni nem szégyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes verzióval bővült a népszerű autóversenyzős játék, a Forza, amelynek Street alcímet viselő kiadása már letölthető. Az egyetlen megkötés, hogy Windows 10-es gép kell hozzá, de mobilokra is jön. ","shortLead":"Ingyenes verzióval bővült a népszerű autóversenyzős játék, a Forza, amelynek Street alcímet viselő kiadása már...","id":"20190421_forza_street_free_to_play_ingyenes_jatek_windows_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b93d07-0118-4bf7-a76a-48beca890c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_forza_street_free_to_play_ingyenes_jatek_windows_10","timestamp":"2019. április. 21. 08:03","title":"Jött egy ingyenes játék a számítógépére: Windowsra már letölthető a Forza Street","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Húsz szélsőjobboldali aktivista vett részt az Adolf Hitler születésnapja alkalmából a nyugat-németországi Ingelheimben tartott felvonuláson. Az ellentüntetők kétezren voltak.","shortLead":"Húsz szélsőjobboldali aktivista vett részt az Adolf Hitler születésnapja alkalmából a nyugat-németországi Ingelheimben...","id":"20190421_Csak_huszan_eltettek_Hitlert_a_szuletesnapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8125253a-75d1-48ce-a47a-965460628800","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Csak_huszan_eltettek_Hitlert_a_szuletesnapjan","timestamp":"2019. április. 21. 09:54","title":"Csak húszan éltették Hitlert a születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df29199-f721-4007-9661-4a4e3dd1badc","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Mercedes kompakt méretű dizájn-limuzinjából itt a második generáció. A négyajtós kupé szépen beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a Mercedes közönségének megfiatalítását. Ráadásul,továbbra is ott virít a „Made in Hungary” felirat a B-oszlop tövében.","shortLead":"A Mercedes kompakt méretű dizájn-limuzinjából itt a második generáció. A négyajtós kupé szépen beváltotta a hozzáfűzött...","id":"20190421_magyar_kecskemeti_mercedes_cka_coupe_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9df29199-f721-4007-9661-4a4e3dd1badc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96dd087-cbb2-4023-83d6-78e400b0b450","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_magyar_kecskemeti_mercedes_cka_coupe_teszt_menetproba","timestamp":"2019. április. 21. 12:30","title":"Mercedes CLA Coupé-menetpróba: mit tud az új kecskeméti autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407a47e9-e743-4d41-94c5-0a83f8b911f7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament magyar tagjainak választásán listát állító pártok hárommillió forintért juthatnak hozzá a választók név- és lakcímadataihoz a közvetlen kampány érdekében.","shortLead":"Az Európai Parlament magyar tagjainak választásán listát állító pártok hárommillió forintért juthatnak hozzá...","id":"20190420_Harommilliot_kell_fizetnie_a_partoknak_az_adatainkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=407a47e9-e743-4d41-94c5-0a83f8b911f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ea9e14-841b-4d4c-8f3f-775a1e5c0218","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Harommilliot_kell_fizetnie_a_partoknak_az_adatainkert","timestamp":"2019. április. 20. 14:20","title":"Hárommilliót kell fizetnie a pártoknak az adatainkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","shortLead":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","id":"20190420_Kinyitott_a_Balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21308333-0477-4877-bbcc-d1e0122bc0bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Kinyitott_a_Balaton","timestamp":"2019. április. 20. 15:48","title":"Kinyitott a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Döntetlen a Serie A-ban, de mutatunk jobbat.","shortLead":"Döntetlen a Serie A-ban, de mutatunk jobbat.","id":"20190420_Nem_birt_a_Milan_a_Parmaval_es_Rogan_Cecilia_is_szeret_sportolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32137b5-919c-4b51-865b-7b583c8ab763","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Nem_birt_a_Milan_a_Parmaval_es_Rogan_Cecilia_is_szeret_sportolni","timestamp":"2019. április. 20. 15:25","title":"Nem bírt a Milan a Parmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Bár a munkáltatók többsége idén is megtartotta az előző évben kínált cafeteria-elemeket, az adóelőnye miatt kiemelt helyzetbe került a SZÉP-kártya, illetve a pénzkifizetés teszi ki a teljes cafeteria-juttatások 94 százalékát - derül ki a BDO Magyarország legfrissebb összegzéséből.","shortLead":"Bár a munkáltatók többsége idén is megtartotta az előző évben kínált cafeteria-elemeket, az adóelőnye miatt kiemelt...","id":"20190421_A_magyar_munkavallalo_azt_a_penzt_szereti_amit_azonnal_elkollthet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3484b45-fe87-4e37-9a9b-6310aaf0ab72","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_A_magyar_munkavallalo_azt_a_penzt_szereti_amit_azonnal_elkollthet","timestamp":"2019. április. 21. 09:39","title":"A magyar munkavállaló azt a pénzt szereti, amit azonnal elkölthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]