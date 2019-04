Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A címben szereplő kétszeres eltérés nem túlzás, sőt. Ha pontosabbak akarunk lenni, akkor több mint kétszer annyi ideig kell dolgoznia egy budapesti fiatalnak ahhoz, hogy a fizetéséből lakást vegyen, mint egy észak-magyarországinak. Ez derült ki a TAKARÉK Index elemzőinek kutatásából. ","shortLead":"A címben szereplő kétszeres eltérés nem túlzás, sőt. Ha pontosabbak akarunk lenni, akkor több mint kétszer annyi ideig...","id":"20190423_Ketszer_annyi_ideig_gurizhet_egy_fovarosi_fiatal_egy_lakasert_mint_egy_eszakmagyarorszagi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3daaae-aa99-4923-bd00-e68149870f65","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190423_Ketszer_annyi_ideig_gurizhet_egy_fovarosi_fiatal_egy_lakasert_mint_egy_eszakmagyarorszagi","timestamp":"2019. április. 23. 10:45","title":"Kétszer annyi ideig gürizhet egy fővárosi fiatal egy lakásért, mint egy észak-magyarországi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van még hova fokozni a feszültséget.","shortLead":"Van még hova fokozni a feszültséget.","id":"20190422_Kegyetlen_elozetest_kapott_a_Tronok_harca_3_resze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f27a6f1-8433-4fea-bd63-5e61cab4b782","keywords":null,"link":"/kultura/20190422_Kegyetlen_elozetest_kapott_a_Tronok_harca_3_resze","timestamp":"2019. április. 22. 14:26","title":"Kegyetlen előzetest kapott a Trónok harca 3. része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Engedély és jogdíj fizetése nélkül használta Judith Sargentini pártja a köztévé felvételeit, ezért az MTVA pert indít.\r

\r

","shortLead":"Engedély és jogdíj fizetése nélkül használta Judith Sargentini pártja a köztévé felvételeit, ezért az MTVA pert...","id":"20190421_Feljelenti_az_MTVA_Sargentinieket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707af107-0ed9-4f20-a8a0-f89284c74ffc","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Feljelenti_az_MTVA_Sargentinieket","timestamp":"2019. április. 21. 14:34","title":"Feljelenti az MTVA Sargentiniéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly októberben megerőszakolt és meggyilkolt egy újságírónőt.","shortLead":"Tavaly októberben megerőszakolt és meggyilkolt egy újságírónőt.","id":"20190422_Harminc_ev_bortont_kapott_a_bolgar_ujsagirogyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c58366-0b76-40eb-8f6b-7f9e7d5ab972","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Harminc_ev_bortont_kapott_a_bolgar_ujsagirogyilkos","timestamp":"2019. április. 22. 20:24","title":"Harminc év börtönt kapott a bolgár újságírógyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két búcsúlevelet is hátrahagytak. ","shortLead":"Két búcsúlevelet is hátrahagytak. ","id":"20190423_A_lanyaval_egyutt_tunt_el_egy_volt_rendor_fegyveret_is_magaval_vitte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429a0d68-280c-478e-9ff5-828cefc254d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_A_lanyaval_egyutt_tunt_el_egy_volt_rendor_fegyveret_is_magaval_vitte","timestamp":"2019. április. 23. 10:40","title":"A lányával együtt tűnt el egy volt rendőr, fegyverét is magával vitte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc340fa-0321-4b71-a141-e65602ea7286","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomkorlátozásra kell számítani.\r

\r

","shortLead":"Forgalomkorlátozásra kell számítani.\r

\r

","id":"20190421_Tobb_szaz_negyzetmeteren_eg_az_aljnovenyzet_a_Hatar_utnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc340fa-0321-4b71-a141-e65602ea7286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583ed235-ae04-40d7-a1fa-48e382c43e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Tobb_szaz_negyzetmeteren_eg_az_aljnovenyzet_a_Hatar_utnal","timestamp":"2019. április. 21. 18:17","title":"Több száz négyzetméteren ég az aljnövényzet a Határ útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A felnőttek versenyeiben két magyar bronzérem született a szumó Európa-bajnokságon.\r

\r

","shortLead":"A felnőttek versenyeiben két magyar bronzérem született a szumó Európa-bajnokságon.\r

\r

","id":"20190422_Remekeltek_a_magyar_szumosok_Tallinnban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca39f2b9-ed1c-4785-926a-b44d923ba65c","keywords":null,"link":"/sport/20190422_Remekeltek_a_magyar_szumosok_Tallinnban","timestamp":"2019. április. 22. 10:55","title":"Remekeltek a magyar szumósok Tallinnban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee05492-7524-4a80-b94a-3a5482fdbf4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elindult a Magyar Filmhét.","shortLead":"Elindult a Magyar Filmhét.","id":"20190423_Eletmudij_Bodrogi_Gyula_Venczel_Vera_Magyar_Filmhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee05492-7524-4a80-b94a-3a5482fdbf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6088dd-e3b7-4129-8988-c1fb7236b2c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Eletmudij_Bodrogi_Gyula_Venczel_Vera_Magyar_Filmhet","timestamp":"2019. április. 23. 10:19","title":"Életműdíjat kapott Bodrogi Gyula és Venczel Vera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]