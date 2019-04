Észak-Koreát is eléri lassan a változás szele. Míg korábban a stúdióba behívott vendégek hiányolták a külföldön tárgyaló Kim Dzsong Unt, most a tévések kimerészkedtek az üzemekbe is, hogy meghallgassák a „spontánul” nyilatkozó polgárokat is. Így sokkal hitelesebb az egész.