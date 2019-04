Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"773a5152-5297-4fc9-a2b9-c9b48f3e1271","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetpolitikai államtitkár Horvátországban megtekintett egy médiaközpontot, el is érzékenyült a látványtól.","shortLead":"A nemzetpolitikai államtitkár Horvátországban megtekintett egy médiaközpontot, el is érzékenyült a látványtól.","id":"20190427_Eros_onallo_mediat_szeretne_Potapi_allamtitkar__de_nem_itthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=773a5152-5297-4fc9-a2b9-c9b48f3e1271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526fc7f5-7285-4193-a1cd-082d141d07c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Eros_onallo_mediat_szeretne_Potapi_allamtitkar__de_nem_itthon","timestamp":"2019. április. 27. 16:05","title":"Erős, önálló médiát szeretne Potápi államtitkár - csak nem nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google régóta küzd az adathalászat ellen, ám egyes támadások annyira trükkösek, hogy szinte lehetetlen védekezni ellenük. A keresőcég szerint a legjobb megoldás a blokkolás. ","shortLead":"A Google régóta küzd az adathalászat ellen, ám egyes támadások annyira trükkösek, hogy szinte lehetetlen védekezni...","id":"20190427_google_adathalaszat_alkalmazason_beluli_bongeszo_protokoll_autentikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ecd48b-e679-4eca-a504-71ea94d5072b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_google_adathalaszat_alkalmazason_beluli_bongeszo_protokoll_autentikacio","timestamp":"2019. április. 27. 12:03","title":"Bezárják a kiskaput, amivel könnyen lophatták mások a Gmail-jelszavainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4547d37d-0078-464a-b0d4-9ee2c8c48997","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Muszlimoknak nézte a járdán állókat és ezért hajtott közéjük a csütörtöki kaliforniai tömegbaleset okozója – állítja a rendőrség.","shortLead":"Muszlimoknak nézte a járdán állókat és ezért hajtott közéjük a csütörtöki kaliforniai tömegbaleset okozója – állítja...","id":"20190427_Szandekosan_hajtott_az_emberek_koze_a_kaliforniai_tomegbaleset_okozoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4547d37d-0078-464a-b0d4-9ee2c8c48997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1955e46e-8647-438e-82ff-cbd2f83e5ef8","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Szandekosan_hajtott_az_emberek_koze_a_kaliforniai_tomegbaleset_okozoja","timestamp":"2019. április. 27. 09:04","title":"Szándékosan hajtott az emberek közé a kaliforniai tömegbaleset okozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Csak azt, hogy Magyarország egyedülálló hely, ugyanis csak itt talált az EU-ban a Yale kutatója 3. világbeli és 19. századi módszereket a választás befolyásolására. Ez a hvg.hu heti közéleti összefoglalója, most a számok tükrében.","shortLead":"Csak azt, hogy Magyarország egyedülálló hely, ugyanis csak itt talált az EU-ban a Yale kutatója 3. világbeli és 19...","id":"20190428_Ott_tartunk_hogy_szinte_semmit_sem_tudunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369695c4-3955-48f8-9551-da69c3f5b2d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Ott_tartunk_hogy_szinte_semmit_sem_tudunk","timestamp":"2019. április. 28. 12:30","title":"Ott tartunk, hogy szinte semmit sem tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69df76b4-7df0-47b0-92b5-0f97b1efb5c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy aztán kiderüljön, a mentőautónak semmi köze nem volt a hercegi párhoz. A babavárás mindenesetre egyre fokozódik.","shortLead":"Hogy aztán kiderüljön, a mentőautónak semmi köze nem volt a hercegi párhoz. A babavárás mindenesetre egyre fokozódik.","id":"20190427_Orakon_at_allt_egy_mentoauto_Meghan_Markle_otthona_mellett_nagy_volt_az_izgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69df76b4-7df0-47b0-92b5-0f97b1efb5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b56578-e555-4af2-9428-986a3acf9ff5","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Orakon_at_allt_egy_mentoauto_Meghan_Markle_otthona_mellett_nagy_volt_az_izgalom","timestamp":"2019. április. 27. 08:42","title":"Órákon át állt egy mentőautó Meghan Markle otthona mellett, nagy volt az izgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcc1f19-9f27-4104-9447-174942160d65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol másodosztályban nem ritka a kemény csata, de talán senki sem számíthatott arra, ami a Leeds United és az Aston Villa között történt vasárnap.","shortLead":"Az angol másodosztályban nem ritka a kemény csata, de talán senki sem számíthatott arra, ami a Leeds United és az Aston...","id":"20190428_aston_villa_leeds","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdcc1f19-9f27-4104-9447-174942160d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b98d84-9d67-4836-818c-35c65a36f4ea","keywords":null,"link":"/sport/20190428_aston_villa_leeds","timestamp":"2019. április. 28. 16:04","title":"Ámokfutás és bunyó is volt a Leeds-Aston Villa meccsen- videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Egy miniszter és egy államtitkár is megkönnyezte a hortobágyi tájat, de az MTI Szent György-napi tudósítása amúgy is egy időutazás.","shortLead":"Egy miniszter és egy államtitkár is megkönnyezte a hortobágyi tájat, de az MTI Szent György-napi tudósítása amúgy is...","id":"20190427_Miert_is_telne_el_kampanyolas_nelkul_a_Szent_Gyorgynapi_unnepseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212d6817-d681-4e68-a9d4-d3915bf60d99","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Miert_is_telne_el_kampanyolas_nelkul_a_Szent_Gyorgynapi_unnepseg","timestamp":"2019. április. 27. 18:30","title":"Úgy csergettek a csikósok, hogy belereccsent a Hortobágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Éjjelre akár 6 fokra is leűlhet a levegő.","shortLead":"Éjjelre akár 6 fokra is leűlhet a levegő.","id":"20190427_20_fok_is_lehet_vasarnap_de_azert_ne_nagyon_bizza_el_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada30857-aab4-4682-bb4f-047c613d8523","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_20_fok_is_lehet_vasarnap_de_azert_ne_nagyon_bizza_el_magat","timestamp":"2019. április. 27. 16:20","title":"20 fok is lehet vasárnap, de azért ne nagyon bízza el magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]