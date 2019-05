Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190430_Ha_mindig_tudni_akarta_hogyan_keszult_Rogan_Cecilia_oriasplakatja_itt_megnezheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a23f783-6518-4c62-a397-fd33d68de648","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Ha_mindig_tudni_akarta_hogyan_keszult_Rogan_Cecilia_oriasplakatja_itt_megnezheti","timestamp":"2019. április. 30. 17:59","title":"Ha mindig tudni akarta, hogyan készült Rogán Cecília óriásplakátja, itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9315707-ef6f-4dea-8645-9d32114f34b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan kampányklip készült civil szervezetek összefogásában, amely az adó egy százalékáról való rendelkezés fontosságára hívja fel a figyelmet.","shortLead":"Szokatlan kampányklip készült civil szervezetek összefogásában, amely az adó egy százalékáról való rendelkezés...","id":"20190430_Ado_egyszazalek_felajanlas_civil_klip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9315707-ef6f-4dea-8645-9d32114f34b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2da7766-bdae-48d1-9148-ffcfd0738864","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Ado_egyszazalek_felajanlas_civil_klip","timestamp":"2019. április. 30. 14:55","title":"Nekünk csak pár mozdulat, mások számára a túlélés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c2dfea-785c-48c5-a6bc-1093af9ae525","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület összesen 2 millió 205 ezer forint bírságot szabott ki a határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt. A Fidesznek 2 ezret kell fizetnie, az Egységes Magyar Nemzeti Néppártnak viszont több mint 1,2 milliót.","shortLead":"A testület összesen 2 millió 205 ezer forint bírságot szabott ki a határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt...","id":"20190429_ep_ajanloiv_nemzeti_valasztasi_bizottsag_fidesz_kdnp_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c2dfea-785c-48c5-a6bc-1093af9ae525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bc618c-5531-4546-878b-c36b08f2ffeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_ep_ajanloiv_nemzeti_valasztasi_bizottsag_fidesz_kdnp_birsag","timestamp":"2019. április. 29. 18:03","title":"Bírságolt az NVB, a Fidesznek 2 ezer forintot kell fizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A venezuelai kormány szerint vége a puccskísérletnek, az összecsapásokban legalább 69-en sérültek meg. ","shortLead":"A venezuelai kormány szerint vége a puccskísérletnek, az összecsapásokban legalább 69-en sérültek meg. ","id":"20190501_Maduro_szerint_meghiusitottak_Guaido_puccskiserletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dea7d92-0066-4520-b25e-d87efae3ea29","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Maduro_szerint_meghiusitottak_Guaido_puccskiserletet","timestamp":"2019. május. 01. 08:52","title":"Maduro szerint meghiúsították Guaidó puccskísérletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392cc09e-cbff-4a97-a513-74f3796f2a41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német prémiumgyártó csúcsmodellje egy újabb trükköt vet be az utasok védelme érdekében.","shortLead":"A négykarikás német prémiumgyártó csúcsmodellje egy újabb trükköt vet be az utasok védelme érdekében.","id":"20190430_igy_all_villamgyorsan_golyalabra_az_uj_a8as_audi_balesetkor__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=392cc09e-cbff-4a97-a513-74f3796f2a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85de73b1-6d37-4fee-b663-5c871285ea31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_igy_all_villamgyorsan_golyalabra_az_uj_a8as_audi_balesetkor__video","timestamp":"2019. április. 30. 13:21","title":"Így áll villámgyorsan gólyalábra az új A8-as Audi balesetkor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nehezebb bejutni az idősotthonokba, a jelentkezők fele meghal, mielőtt helyet kapna. ","shortLead":"Egyre nehezebb bejutni az idősotthonokba, a jelentkezők fele meghal, mielőtt helyet kapna. ","id":"20190430_Feketen_mukodtetett_meregdraga_idosotthonokra_panaszkodnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d86370-badb-41b5-a7b0-0f51f74dbbf9","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Feketen_mukodtetett_meregdraga_idosotthonokra_panaszkodnak","timestamp":"2019. április. 30. 08:20","title":"Feketén működtetett, méregdrága idősotthonokra panaszkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dcb3ed8-edd0-4450-bb00-9463db92d466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a BMW-vel villámgyorsan hasíthatunk az Autobahnon, miközben a teljes családunk és rengeteg csomag is velünk utazik.","shortLead":"Ezzel a BMW-vel villámgyorsan hasíthatunk az Autobahnon, miközben a teljes családunk és rengeteg csomag is velünk...","id":"20190430_video_az_autopalyak_uj_kiralya_a_vilag_leggyorsabb_kombija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dcb3ed8-edd0-4450-bb00-9463db92d466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18060a-a947-4372-a4b3-ad4d0c897c46","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_video_az_autopalyak_uj_kiralya_a_vilag_leggyorsabb_kombija","timestamp":"2019. április. 30. 11:21","title":"Videó: Az autópályák új királya a világ leggyorsabb kombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c9aa7b-f92c-4151-8f8b-618ea43f241e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Varga Dénes, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitánya így biztosan kihagyja a ZF-Eger elleni elődöntős párharc szerdai első mérkőzését. ","shortLead":"Varga Dénes, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitánya így biztosan kihagyja a ZF-Eger elleni elődöntős párharc...","id":"20190429_varga_denes_felfuggesztes_jatekjog_vizilabda_utes_fegyelmi_eljaras_ftc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0c9aa7b-f92c-4151-8f8b-618ea43f241e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625f1189-21f4-4019-b88f-b69e0883f855","keywords":null,"link":"/sport/20190429_varga_denes_felfuggesztes_jatekjog_vizilabda_utes_fegyelmi_eljaras_ftc","timestamp":"2019. április. 29. 14:55","title":"Megütötte ellenfelét, felfüggesztették az olimpiai bajnok pólóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]