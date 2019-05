Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Vas megyei Káldon történt a tragédia.","shortLead":"A Vas megyei Káldon történt a tragédia.","id":"20190503_Megolte_anyjat_megszurta_testveret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f974a302-f8aa-4b14-b0d9-ebaca7cfe874","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Megolte_anyjat_megszurta_testveret","timestamp":"2019. május. 03. 09:58","title":"Megölte anyját, megszúrta testvérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d857fc1a-3f09-48ba-ba4f-da24230adc69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria ítélete tett pontot annak az ügynek a végére, amely a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és Tiszavasvári önkormányzata között zajlott 2016 óta.","shortLead":"A Kúria ítélete tett pontot annak az ügynek a végére, amely a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és Tiszavasvári...","id":"20190503_A_Kuria_szerint_is_diszkriminalta_a_romakat_a_tiszavasvari_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d857fc1a-3f09-48ba-ba4f-da24230adc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1ad988-466f-415f-a404-977282411cae","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_A_Kuria_szerint_is_diszkriminalta_a_romakat_a_tiszavasvari_onkormanyzat","timestamp":"2019. május. 03. 13:39","title":"A Kúria szerint is diszkriminálta a romákat a tiszavasvári önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen mozgott a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben szerda este a 24 órával korábbi szintekhez képest.","shortLead":"Vegyesen mozgott a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben szerda este a 24 órával korábbi szintekhez képest.","id":"20190501_324_forint_fole_dragult_az_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e12ec0-6653-432d-a67e-c9947d4ce2d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_324_forint_fole_dragult_az_euro","timestamp":"2019. május. 01. 22:25","title":"324 forint fölé drágult az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal indul a szezon. ","shortLead":"A nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal indul a szezon. ","id":"20190503_Kezdodnek_a_ballagasok_de_van_aki_mar_ma_is_erettsegizik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d0b300-02d5-4d64-a924-cf97168b7639","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kezdodnek_a_ballagasok_de_van_aki_mar_ma_is_erettsegizik","timestamp":"2019. május. 03. 06:01","title":"Kezdődnek a ballagások, de van, aki már ma is érettségizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A talaj károsítása gyorsíthatja a klímaváltozást, ha folytatódik a kihasználása, megállíthatatlanná válik a folyamat a bonni Biodiverzitási és Ökoszisztéma-szolgáltatási Kormányközi Tudományos Testület (IPBES) jelentése szerint.","shortLead":"A talaj károsítása gyorsíthatja a klímaváltozást, ha folytatódik a kihasználása, megállíthatatlanná válik a folyamat...","id":"20190502_talaj_karositasa_gyorsithatja_a_klimavaltozast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef4ad98-0d73-4660-bebf-422afb37de50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_talaj_karositasa_gyorsithatja_a_klimavaltozast","timestamp":"2019. május. 02. 17:03","title":"Megállíthatatlanná válik a klímaváltozás, ha nem teszünk rendet a talajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514","c_author":"O. B.","category":"kkv","description":"1,6 milliárd forint nyereséget ért el tavaly a TV2.","shortLead":"1,6 milliárd forint nyereséget ért el tavaly a TV2.","id":"20190502_Gerkens_helyett_Alcsutdoboz_fideszes_alpolgarmestere_kerult_be_a_TV2_igazgatosagaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562ac10b-3e46-45cb-828a-07a1a8fc34e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Gerkens_helyett_Alcsutdoboz_fideszes_alpolgarmestere_kerult_be_a_TV2_igazgatosagaba","timestamp":"2019. május. 02. 15:55","title":"Gerkens helyett Alcsútdoboz alpolgármestere került be a TV2 igazgatóságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fadad5-b60c-4a9c-a51b-6d6a4b325e2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rossz jelzésnek minősítette és határozottan bírálta csütörtökön Markus Söder bajor kormányfő, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke azt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Matteo Salvinit, a Liga olasz kormánypárt vezetőjét fogadja Budapesten.","shortLead":"Rossz jelzésnek minősítette és határozottan bírálta csütörtökön Markus Söder bajor kormányfő, a bajor...","id":"20190502_Bajor_szovetsegese_biralta_Orbant_amiert_Salvinit_fogadja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99fadad5-b60c-4a9c-a51b-6d6a4b325e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4de31d3-85ae-4d18-8d99-f1ce6786474d","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Bajor_szovetsegese_biralta_Orbant_amiert_Salvinit_fogadja","timestamp":"2019. május. 02. 14:30","title":"Bajor szövetségese bírálta Orbánt, amiért Salvinit fogadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6098a87-302a-438d-b94f-046f51e8ae4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új korában 3,4 millió dollárért vesztegették a Lykan HyperSportot.","shortLead":"Új korában 3,4 millió dollárért vesztegették a Lykan HyperSportot.","id":"20190503_dubaj_rendrseg_autok_LykanHyperSport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6098a87-302a-438d-b94f-046f51e8ae4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2678f9bb-36a6-450f-adee-3b811150409a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_dubaj_rendrseg_autok_LykanHyperSport","timestamp":"2019. május. 03. 12:28","title":"Elővette legritkább autóját az abu-dzabi rendőrség, amelyből összesen 7 darab készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]