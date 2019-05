Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig 10 év múlva érheti el a Földet az a 340 méter átmérőjú aszteroida, ami alig 33 ezer kilométerre húz el a Föld mellett. Ez nagyjából a Föld–Hold-távolság egytizede.","shortLead":"Alig 10 év múlva érheti el a Földet az a 340 méter átmérőjú aszteroida, ami alig 33 ezer kilométerre húz el a Föld...","id":"20190502_nasa_fold_kozeli_aszteroida_99942_aphophis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586b26d1-c9b5-49ce-93dc-f23098c1816f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_nasa_fold_kozeli_aszteroida_99942_aphophis","timestamp":"2019. május. 02. 19:03","title":"Olyan közel jön egy aszteroida a Földhöz, hogy már a műholdakat \"súrolja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d8c51a-f47c-418c-8794-ed6d9f7e6097","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg kellene erősíteni a Lánchíd láncait a járdák kiszélesítéséhez, ezért a felújítás során nem szélesítik ki a hidat. A kormány egymilliárd forinttal kevesebbet ad a híd felújítására, de ezt a pénzt megkapja a főváros a környező közterületek átalakítására.","shortLead":"Meg kellene erősíteni a Lánchíd láncait a járdák kiszélesítéséhez, ezért a felújítás során nem szélesítik ki a hidat...","id":"20190503_A_lancok_miatt_nem_szelesitik_ki_a_Lanchidat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26d8c51a-f47c-418c-8794-ed6d9f7e6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cd61b3-0180-4543-b4a8-744da05892d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_A_lancok_miatt_nem_szelesitik_ki_a_Lanchidat","timestamp":"2019. május. 03. 10:58","title":"A láncok miatt nem szélesítik ki a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c836ac-d2a5-406d-a105-cc218e5cf6f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 737-es típusú gép fennmaradt a víz felszínén, mind a 136 utas túlélte a balesetet. A gépen amerikai katonák és honvédelmi minisztériumi dolgozók utaztak, a gép Guantanamóból érkezett.","shortLead":"A Boeing 737-es típusú gép fennmaradt a víz felszínén, mind a 136 utas túlélte a balesetet. A gépen amerikai katonák és...","id":"20190504_Folyoba_csuszott_egy_landolo_repulo_Floridaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c836ac-d2a5-406d-a105-cc218e5cf6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1fbaad-7682-4f53-8263-64d80291dd5a","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Folyoba_csuszott_egy_landolo_repulo_Floridaban","timestamp":"2019. május. 04. 08:23","title":"Folyóba csúszott egy landoló repülő Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három kínai gyártó is letámadta Svájcot: már kaphatók a Reno, a Xiaomi és a Huawei 5G-s telefonjai. Az árakat elnézve kemény küzdelemre van kilátás.","shortLead":"Három kínai gyártó is letámadta Svájcot: már kaphatók a Reno, a Xiaomi és a Huawei 5G-s telefonjai. Az árakat elnézve...","id":"20190503_oppo_xiaomi_huawei_5g_telefonok_ertekesitese_svajcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28421a04-5456-4d98-a72f-aa81318bea21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_oppo_xiaomi_huawei_5g_telefonok_ertekesitese_svajcban","timestamp":"2019. május. 03. 10:03","title":"Indul az 5G-csata: Európában esnek egymásnak a kínai mobilgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921fb6ce-e962-4ce1-a0f9-7c1617c62a94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az osztrákoknál végül elkapták, ahol azzal fenyegetőzött, hogy kirúgatja a rendőröket.","shortLead":"Az osztrákoknál végül elkapták, ahol azzal fenyegetőzött, hogy kirúgatja a rendőröket.","id":"20190503_autos_uldozes_video_pozsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=921fb6ce-e962-4ce1-a0f9-7c1617c62a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a734014d-f47e-48d7-8f13-c835bbdf2737","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_autos_uldozes_video_pozsony","timestamp":"2019. május. 03. 14:32","title":"Ausztriáig üldöztek egy ámokfutót a pozsonyi rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal indul a szezon. ","shortLead":"A nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal indul a szezon. ","id":"20190503_Kezdodnek_a_ballagasok_de_van_aki_mar_ma_is_erettsegizik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d0b300-02d5-4d64-a924-cf97168b7639","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kezdodnek_a_ballagasok_de_van_aki_mar_ma_is_erettsegizik","timestamp":"2019. május. 03. 06:01","title":"Kezdődnek a ballagások, de van, aki már ma is érettségizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e94bc86-a068-4142-b0b5-f73f9f91a1dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók által nemrég azonosított közel 200 ezer vírusfaj sokkal több, mint a korábbi kutatásokból ismert összes.","shortLead":"A kutatók által nemrég azonosított közel 200 ezer vírusfaj sokkal több, mint a korábbi kutatásokból ismert összes.","id":"20190503_tengeri_virusfajok_200_ezer_tara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e94bc86-a068-4142-b0b5-f73f9f91a1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482ceebb-e53e-4d8f-a8fe-5def04478db8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_tengeri_virusfajok_200_ezer_tara","timestamp":"2019. május. 03. 17:03","title":"Eddig azt hitték, hogy 15 ezer vírusfaj van a vizekben, most kiderült, hogy 195 728","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Közép-Európa katonai kiadásai nőttek a legnagyobbat 2018-ban, a Moszkva miatt érzett fenyegetettség okán. Oroszország eközben kevesebbet költött, Amerika viszont hosszú évek után újra többet. Tavaly a Föld minden egyes lakosára 70 ezer forintnyi katonai kiadás jutott.","shortLead":"Közép-Európa katonai kiadásai nőttek a legnagyobbat 2018-ban, a Moszkva miatt érzett fenyegetettség okán. Oroszország...","id":"20190502_fegyverkezes_katonai_kiadasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533d7b76-7453-4ac2-9419-ea77f9a86927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_fegyverkezes_katonai_kiadasok","timestamp":"2019. május. 02. 15:25","title":"Putyin miatt fegyverkezik Közép-Európa, Orbán külön úton jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]