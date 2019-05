Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1939d33-56a0-4e3a-a96d-979641efc95d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjjel, rabomobillal vitték őket a szerb határra.","shortLead":"Éjjel, rabomobillal vitték őket a szerb határra.","id":"20190510_Helsinki_botranyos_volt_az_afgan_csaladok_kitoloncolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1939d33-56a0-4e3a-a96d-979641efc95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d78b4-5b93-4b86-92f5-cfde7d446a05","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Helsinki_botranyos_volt_az_afgan_csaladok_kitoloncolasa","timestamp":"2019. május. 10. 11:05","title":"Helsinki: Botrányos volt az afgán családok kitoloncolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515157e6-9bac-40cb-810b-9cf58667c3fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Forgalomban tartják a pénzt akkor is, ha hibás szöveggel nyomtatták ki.","shortLead":"Forgalomban tartják a pénzt akkor is, ha hibás szöveggel nyomtatták ki.","id":"20190510_Helyesirasi_hibaval_rontottak_el_az_ausztralok_46_millio_bankjegyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=515157e6-9bac-40cb-810b-9cf58667c3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c102643-6dfe-4f3d-9695-31acb1620ea6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Helyesirasi_hibaval_rontottak_el_az_ausztralok_46_millio_bankjegyet","timestamp":"2019. május. 10. 10:11","title":"Helyesírási hibával rontottak el az ausztrálok 46 millió bankjegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e3954-ffd4-4096-9f12-352074ab61c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új hangulatjelek mindkét nemnek és a köztes állapotoknak is megfelelnek.","shortLead":"Az új hangulatjelek mindkét nemnek és a köztes állapotoknak is megfelelnek.","id":"20190510_Gendersemleges_emojikat_vezet_be_a_Google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028e3954-ffd4-4096-9f12-352074ab61c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288d81f3-f08e-44b9-80d2-938eedf0979d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_Gendersemleges_emojikat_vezet_be_a_Google","timestamp":"2019. május. 10. 10:41","title":"Gendersemleges emojikat vezet be a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai szocialisták csúcsjelöltje jövő szombaton jön Budapestre, az Euronews szervezné meg a vitát. ","shortLead":"Az európai szocialisták csúcsjelöltje jövő szombaton jön Budapestre, az Euronews szervezné meg a vitát. ","id":"20190510_Timmermans_elfogadta_a_felkerest_hogy_leuljon_Orbannal_vitazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dc25f2-5df6-4026-ba1e-e0d2bf2c8344","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Timmermans_elfogadta_a_felkerest_hogy_leuljon_Orbannal_vitazni","timestamp":"2019. május. 10. 16:10","title":"Timmermans elfogadta a felkérést, hogy leüljön Orbánnal vitázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van rá esély, hogy szabad legyen a himnuszéneklés.","shortLead":"Van rá esély, hogy szabad legyen a himnuszéneklés.","id":"20190510_Ujra_elfogadtak_a_szlovak_himnusztorvenyt_de_meg_modositjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9cc392-96e6-42db-b263-4bd547aa2cd8","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Ujra_elfogadtak_a_szlovak_himnusztorvenyt_de_meg_modositjak","timestamp":"2019. május. 10. 13:35","title":"Újra elfogadták a szlovák himnusztörvényt, de még módosítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec63b7bd-5b2b-4d53-8863-615f7b3f8476","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy eddig ismeretlen ragadozó dinoszauruszfajt azonosítottak amerikai őslénykutatók. A kisméretű Suskityrannus hazelae 92 millió évvel ezelőtt élt, a Tyrannosaurus rex egyik korai rokona volt.","shortLead":"Egy eddig ismeretlen ragadozó dinoszauruszfajt azonosítottak amerikai őslénykutatók. A kisméretű Suskityrannus hazelae...","id":"20190510_t_rex_korai_rokona_dinoszauruszfaj_suskityrannus_hazelae","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec63b7bd-5b2b-4d53-8863-615f7b3f8476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3671411d-1b9a-422d-ad36-0a090658f353","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_t_rex_korai_rokona_dinoszauruszfaj_suskityrannus_hazelae","timestamp":"2019. május. 10. 10:03","title":"Megtalálták a T. rex korai rokonát, alig néhány kilós volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván Györgynél, Zsámbok és környéke országgyűlési képviselőjénél. A politikus a polgármesterhez irányította.","shortLead":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván...","id":"20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e12ce1f-53a3-4b84-9743-97b20db60cf9","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","timestamp":"2019. május. 10. 19:06","title":"Szél Bernadett: Orbán után a térség fideszes képviselője is lepattintotta a kilencgyerekes családot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b131fb72-598e-4642-9c17-8cd5217dd1d8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egyedül Schmidt Mária fért fel a listára, ő sem saját jogon.","shortLead":"Egyedül Schmidt Mária fért fel a listára, ő sem saját jogon.","id":"20190511_A_100_leggazdagabb_magyarbol_99_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b131fb72-598e-4642-9c17-8cd5217dd1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0214bda-0cd9-4d98-a88c-c2875a76295e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190511_A_100_leggazdagabb_magyarbol_99_ferfi","timestamp":"2019. május. 11. 07:15","title":"A 100 leggazdagabb magyarból 99 férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]