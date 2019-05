Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62fef6be-5d54-40fe-a3e2-01913db69ffb","c_author":"Pálmai Erika","category":"kkv","description":"Sokat hibáztak a bíróságok a devizaperek elbírálásakor – derül ki a HVG birtokába került, a Kúrián készült anyagból. Kérdés, hogy ennek milyen következménye lehet.","shortLead":"Sokat hibáztak a bíróságok a devizaperek elbírálásakor – derül ki a HVG birtokába került, a Kúrián készült anyagból...","id":"201921__devizaperek__bankbarat_birosagok__kuriai_vizsgalat__teves_kapcsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62fef6be-5d54-40fe-a3e2-01913db69ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1732814-ea72-4ed8-84d1-b118af9a306e","keywords":null,"link":"/kkv/201921__devizaperek__bankbarat_birosagok__kuriai_vizsgalat__teves_kapcsolas","timestamp":"2019. május. 26. 16:00","title":"Az adósok helyett a bankok pártját fogták a magyar bíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná a parlamentet, hogy az elnök ne bízhasson meg mást a kormányalakítással.","shortLead":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná...","id":"20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06552bc5-fd42-4253-9dda-32a05e45d17b","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","timestamp":"2019. május. 27. 21:08","title":"Előre menekül Netanjahu, feloszlatná a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a088f-c32c-40cb-8395-e40062e03a83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik budapesti oktatási intézmény vécéjében. ","shortLead":"Az egyik budapesti oktatási intézmény vécéjében. ","id":"20190526_Patkany_szavazokor_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179a088f-c32c-40cb-8395-e40062e03a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bef1001-0f95-435c-b28f-cec0c6b4054b","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Patkany_szavazokor_valasztas","timestamp":"2019. május. 26. 18:18","title":"Patkányt fotóztak az egyik szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cfadec-e7f7-4255-a949-db0fea9133be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megsérült az edzésen, ezért bizonytalanná vált N'Golo Kanté játéka az Arsenal elleni szerdai fináléban. ","shortLead":"Megsérült az edzésen, ezért bizonytalanná vált N'Golo Kanté játéka az Arsenal elleni szerdai fináléban. ","id":"20190527_ngolo_kante_europa_liga_donto_chelsea_arsenal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2cfadec-e7f7-4255-a949-db0fea9133be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d123eaf6-bd7d-48bc-805c-02b285c58050","keywords":null,"link":"/sport/20190527_ngolo_kante_europa_liga_donto_chelsea_arsenal","timestamp":"2019. május. 27. 14:17","title":"Lemaradhat az EL-döntőről a Chelsea világbajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittasan verekedő férfit gyorsított eljárásban ítélték felfüggesztett börtönre.","shortLead":"Az ittasan verekedő férfit gyorsított eljárásban ítélték felfüggesztett börtönre.","id":"20190528_Zavarta_hogy_fuvet_nyir_a_szomszed_atmaszott_a_keritesen_es_eltorte_az_orrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790748ee-c413-4588-886f-efda9665bdc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Zavarta_hogy_fuvet_nyir_a_szomszed_atmaszott_a_keritesen_es_eltorte_az_orrat","timestamp":"2019. május. 28. 08:07","title":"Zavarta, hogy füvet nyír a szomszéd, átmászott a kerítésen és eltörte az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77495a5f-1b93-4c97-9e7a-ec06c12ae189","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tudnivalót is megosztott felhőalapú játékszolgáltatásáról a Microsoft. Az xCloud a tervek szerint több száz játékot lesz képes streamelni céleszközökre, többek közt mobilokra is.","shortLead":"Több tudnivalót is megosztott felhőalapú játékszolgáltatásáról a Microsoft. Az xCloud a tervek szerint több száz...","id":"20190527_microsoft_xcloud_felho_streaming_jatekszolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77495a5f-1b93-4c97-9e7a-ec06c12ae189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d8930-f247-460c-a2c2-3e46819641cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_microsoft_xcloud_felho_streaming_jatekszolgaltatas","timestamp":"2019. május. 27. 15:03","title":"Kiderült: 3500 játékot szór majd az új Xbox felhője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őt támogató egyik párt épp most hullik ki az Európai Parlamentből.","shortLead":"Az őt támogató egyik párt épp most hullik ki az Európai Parlamentből.","id":"20190526_Puzser_az_LMProl_Mi_kozom_nekem_ahhoz_hogy_ok_epp_osszeomlanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74002cc-5c5e-4ae1-905e-25fcbae9dba8","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Puzser_az_LMProl_Mi_kozom_nekem_ahhoz_hogy_ok_epp_osszeomlanak","timestamp":"2019. május. 26. 21:34","title":"Puzsér az LMP-ről: \"Mi közöm nekem ahhoz, hogy ők épp összeomlanak?!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abafc5ef-7391-459f-a87c-1c38a36bf137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AMD hazai pályán, a Computex szakkiállításon mutatta be a legújabb Intel-verő processzorait.","shortLead":"Az AMD hazai pályán, a Computex szakkiállításon mutatta be a legújabb Intel-verő processzorait.","id":"20190527_amd_ryzen_processzor_computex_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abafc5ef-7391-459f-a87c-1c38a36bf137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87d2fa0-4094-4df1-b35f-5ff6ceca05f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_amd_ryzen_processzor_computex_2019","timestamp":"2019. május. 27. 18:03","title":"Megjöttek az AMD új processzorai, félhet az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]