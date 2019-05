Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06ea9be3-500a-49e4-8d1d-d4380bd90391","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pártlogós pólóban ment szavazni, és ez még nem minden.","shortLead":"Pártlogós pólóban ment szavazni, és ez még nem minden.","id":"20190526_ep_valasztas_2019_paty_szavazolap_logo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06ea9be3-500a-49e4-8d1d-d4380bd90391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127810c3-a213-4abe-acbe-071ad16697c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_paty_szavazolap_logo","timestamp":"2019. május. 26. 15:29","title":"Műsort csinált egy szavazó Pátyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebookon fakadt ki a politikus a csatorna ellen.","shortLead":"Facebookon fakadt ki a politikus a csatorna ellen.","id":"20190525_Duro_Dora_szerint_az_RTL_cenzurazza_a_partjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae1eee1-902a-4285-b174-7560175aaca0","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Duro_Dora_szerint_az_RTL_cenzurazza_a_partjat","timestamp":"2019. május. 25. 14:05","title":"Dúró Dóra szerint az RTL cenzúrázza a pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI elnöke beszélt az ukrán határnál kialakult helyzetről is az NVB vasárnap esti ülésén. ","shortLead":"Az NVI elnöke beszélt az ukrán határnál kialakult helyzetről is az NVB vasárnap esti ülésén. ","id":"20190526_Palffy_Ilona_Segiteni_kell_az_Ukrajnabol_jovo_szavazokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e37f809-a813-48d7-ad22-189a0259c856","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Palffy_Ilona_Segiteni_kell_az_Ukrajnabol_jovo_szavazokat","timestamp":"2019. május. 26. 18:44","title":"Pálffy Ilona: Segíteni kell az Ukrajnából jövő szavazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0967eb-a3ab-4cb7-a6ae-7f087cc40493","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szandra szállítójárművére várt Szigetvár közelében, és füvet legelt, de a 6-os útra is kisétált.","shortLead":"Szandra szállítójárművére várt Szigetvár közelében, és füvet legelt, de a 6-os útra is kisétált.","id":"20190526_Elefant_setalgatott_a_6os_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b0967eb-a3ab-4cb7-a6ae-7f087cc40493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4e744c-1bf2-4e66-b4c1-5cf0adf4dceb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Elefant_setalgatott_a_6os_fouton","timestamp":"2019. május. 26. 12:11","title":"Elefánt sétálgatott a 6-os főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1acf87-2b24-4848-be7b-64a28b1edaec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Teljes munkaidőben dolgozik a veterán targoncás, aki a BBC-nek elmondta: esze ágában sincsen abbahagyni a munkát. „Mit csináljak otthon? Nézzem a televíziót”? – tette fel a költői kérdést a 69 éves Raymond Irving, aki szerint a munka tartja frissen és fiatalosan. Persze azért szeretne kicsit kevesebbet hajtani, de a jelenlegi munkahelyén nincs részmunkaidő.","shortLead":"Teljes munkaidőben dolgozik a veterán targoncás, aki a BBC-nek elmondta: esze ágában sincsen abbahagyni a munkát. „Mit...","id":"20190527_Nagyon_ment_a_Karibtengeren_hajokazo_69_eves_brit_targoncas_sztorija_a_BBCnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1acf87-2b24-4848-be7b-64a28b1edaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996c14e7-0e9e-4ce1-a4b0-5bba8b6920c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Nagyon_ment_a_Karibtengeren_hajokazo_69_eves_brit_targoncas_sztorija_a_BBCnel","timestamp":"2019. május. 27. 11:50","title":"Nagyot ment a Karib-tengeren hajókázó 69 éves brit targoncás sztorija a BBC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394bd77-1f7c-4a87-8d07-ed9f0066b007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A trashmetal egyik meghatározó zenekara turnéval búcsúzik a rajongóktól. A budapesti koncertre videóban invitál mindenkit Kerry King.\r

\r

","shortLead":"A trashmetal egyik meghatározó zenekara turnéval búcsúzik a rajongóktól. A budapesti koncertre videóban invitál...","id":"20190525_Maga_a_szetvarrt_Slayerfrontember_uzent_a_magyar_rajongoknak_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7394bd77-1f7c-4a87-8d07-ed9f0066b007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2052fcd-626d-4d6b-bcce-b845fea27f44","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Maga_a_szetvarrt_Slayerfrontember_uzent_a_magyar_rajongoknak_video","timestamp":"2019. május. 25. 13:42","title":"Maga a szétvarrt Slayer-gitáros üzent a magyar rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b973ad74-a938-4dda-9648-b8fc0d59d63b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az embereket a kilencgyerekes családért összefogásra buzdító Szalai Kriszta színésznő azt írta ki Facebook-oldalára, hogy \"egy csodálatos országot teremtettünk együtt\". ","shortLead":"Az embereket a kilencgyerekes családért összefogásra buzdító Szalai Kriszta színésznő azt írta ki Facebook-oldalára...","id":"20190526_Ket_het_alatt_meg_tudta_venni_uj_otthonat_az_adomanyokbol_a_zsamboki_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b973ad74-a938-4dda-9648-b8fc0d59d63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753bb906-5814-4d48-af5c-bb19178df6ab","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Ket_het_alatt_meg_tudta_venni_uj_otthonat_az_adomanyokbol_a_zsamboki_csalad","timestamp":"2019. május. 26. 19:03","title":"Két hét alatt meg tudta venni új otthonát az adományokból a zsámboki család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395b230c-ae1f-4c31-97d0-1d63b99c499e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmasat ugrott a szavazási kedv a 2014-es EP-választáshoz képest. ","shortLead":"Hatalmasat ugrott a szavazási kedv a 2014-es EP-választáshoz képest. ","id":"20190526_europai_parlamenti_ep_valasztas_2019_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=395b230c-ae1f-4c31-97d0-1d63b99c499e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72478e98-cdb0-4d75-b030-cf12d045a085","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_europai_parlamenti_ep_valasztas_2019_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 26. 08:40","title":"Országosan 37, Budapesten 44 százalékos a részvétel 17 órakor – a szavazás percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]