[{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium benyújtotta a vasútvonal magyar szakaszának megvalósításához szükséges hitelkérelmet. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium benyújtotta a vasútvonal magyar szakaszának megvalósításához szükséges hitelkérelmet. ","id":"20190606_budapest_belgrad_vasutvonal_meszaros_lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c162cf-bb16-46de-8f15-7d408dbcd167","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_budapest_belgrad_vasutvonal_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. június. 06. 16:29","title":"Új fejezethez érkezett a Budapest–Belgrád-vasútvonal, amiben Mészáros Lőrinc is érdekelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután hajója a Hableánnyal ütközött, Jurij C. a telefonjáról adatokat törölt az ügyészség szerint. ","shortLead":"Miután hajója a Hableánnyal ütközött, Jurij C. a telefonjáról adatokat törölt az ügyészség szerint. ","id":"20190606_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn_jurij_c_hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed52ffe1-cb2f-43df-978f-41017a615441","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn_jurij_c_hollandia","timestamp":"2019. június. 06. 13:59","title":"Hivatalos: a Viking Sigyn kapitányának volt balesete Hollandiában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128ccf7d-8b1f-4a65-af90-0f5637b3cc27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Még mindig kemény legény.","shortLead":"Még mindig kemény legény.","id":"20190606_Egy_97_eves_ejtoernyos_veteran_ujra_ugrott_a_normandiai_partraszallas_evfordulojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=128ccf7d-8b1f-4a65-af90-0f5637b3cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4392027-6d5a-44d1-ad81-b9ddfb50ad99","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Egy_97_eves_ejtoernyos_veteran_ujra_ugrott_a_normandiai_partraszallas_evfordulojan","timestamp":"2019. június. 06. 10:59","title":"Egy 97 éves ejtőernyős veterán ismét ugrott a normandiai partraszállás évfordulóján - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összellenzéki esemény lesz A Város Mindenkié csoport tiltakozó tüntetése, amely az Alkotmánybíróság hajléktalanságot kriminalizáló törvénnyel kapcsolatos állásfoglalásra reagál. Az előválasztáson résztvevő összes ellenzéki jelölt ott lesz, és beszédet fog mondani. ","shortLead":"Összellenzéki esemény lesz A Város Mindenkié csoport tiltakozó tüntetése, amely az Alkotmánybíróság hajléktalanságot...","id":"20190607_Kalman_Olga_is_felszolal_ma_az_Alkotmanybirosag_elotti_tiltakozo_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b50f5e-a3ef-4ddd-b191-653000aa54bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Kalman_Olga_is_felszolal_ma_az_Alkotmanybirosag_elotti_tiltakozo_tuntetesen","timestamp":"2019. június. 07. 16:39","title":"Kálmán Olga is felszólal ma az Alkotmánybíróság előtti tiltakozó tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69d221e-8524-4dc5-8cba-a5f4f64e7fc6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jövő héten már lesz hat csapat, amelyik egész biztosan nem juthat ki a világbajnokságra.","shortLead":"Jövő héten már lesz hat csapat, amelyik egész biztosan nem juthat ki a világbajnokságra.","id":"20190606_Ma_elkezdodnek_a_2022es_focivb_selejtezoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a69d221e-8524-4dc5-8cba-a5f4f64e7fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22f508c-2340-4524-8968-3dde00c3d092","keywords":null,"link":"/sport/20190606_Ma_elkezdodnek_a_2022es_focivb_selejtezoi","timestamp":"2019. június. 06. 09:42","title":"Ma elkezdődnek a 2022-es foci-vb selejtezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan elindulhat egy új körforgalmi csomópont a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a T2 terminál közelében.","shortLead":"Hamarosan elindulhat egy új körforgalmi csomópont a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a T2 terminál közelében.","id":"20190606_Egymilliard_forintert_epul_korforgalom_Ferihegynel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aee0135-5664-45a7-9c13-26029a0b3e13","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_Egymilliard_forintert_epul_korforgalom_Ferihegynel","timestamp":"2019. június. 06. 17:34","title":"Egymilliárd forintért épül körforgalom Ferihegynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04afde6-2766-4216-9c15-e822062ac612","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ígéretek szerint ezzel az új eljárással minden korábbinál tartósabban kijavíthatók az úthibák.","shortLead":"Az ígéretek szerint ezzel az új eljárással minden korábbinál tartósabban kijavíthatók az úthibák.","id":"20190607_uj_fegyver_a_katyuk_elleni_harcban_leragasztjak_az_uthibakat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d04afde6-2766-4216-9c15-e822062ac612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f6037d-d248-489d-a1f0-ce9d625d649b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_uj_fegyver_a_katyuk_elleni_harcban_leragasztjak_az_uthibakat__video","timestamp":"2019. június. 07. 06:41","title":"Új fegyver a kátyúk elleni harcban: leragasztják az úthibákat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A Brexit körül kialakult patthelyzet feloldását remélte mindenki attól, hogy lemond Theresa May. A brit kormányfő távozásával azonban a helyzet még kiszámíthatatlanabbá válik – az Egyesült Királyságban és az EU-ban is.","shortLead":"A Brexit körül kialakult patthelyzet feloldását remélte mindenki attól, hogy lemond Theresa May. A brit kormányfő...","id":"20190607_theresa_may_brexit_toryk_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11c45a4-44f1-472b-9308-325a783a927d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_theresa_may_brexit_toryk_boris_johnson","timestamp":"2019. június. 07. 16:15","title":"Lemondott Theresa May – a kormányfő, aki rendet akart, és zűrzavart hagy maga után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]