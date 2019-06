Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem látták jönni a kánikulát és a strandszezont?","shortLead":"Nem látták jönni a kánikulát és a strandszezont?","id":"20190610_Nem_sikerult_megbirkoznai_a_MAVnak_a_hosszu_hetvegevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6054acb9-353c-4cfb-8368-2c0e70f7c226","keywords":null,"link":"/elet/20190610_Nem_sikerult_megbirkoznai_a_MAVnak_a_hosszu_hetvegevel","timestamp":"2019. június. 10. 20:22","title":"Nem sikerült megbirkóznia a MÁV-nak a hosszú hétvégével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente fejenként 50 ezer műanyagrészecskét esznek meg az emberek átlagosan és hasonló mennyiséget lélegeznek be egy új tanulmány szerint. A valós szám a ennél sokkal nagyobb is lehet, mivel az ételek és italok csak kis csoportját elemezték a műanyag-fertőzöttség mértékét vizsgálva. A tudósok kutatása szerint a palackozott vizek gyakori fogyasztása drámaian megnövelik az elfogyasztott nanorészecskék mennyiségét.","shortLead":"Évente fejenként 50 ezer műanyagrészecskét esznek meg az emberek átlagosan és hasonló mennyiséget lélegeznek be egy új...","id":"20190611_50_ezer_muanyagreszecsket_esznek_meg_az_emberek_atlagosan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed9c008-9b00-43dd-bfe8-d43917065777","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_50_ezer_muanyagreszecsket_esznek_meg_az_emberek_atlagosan","timestamp":"2019. június. 11. 07:03","title":"Ön mennyi műanyagrészecskét eszik meg egy évben? Eláruljuk: 50 000-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfüggesztette tisztségéből Igor Dodon moldovai elnököt és Pavel Filip volt miniszterelnököt nevezte ki ideiglenes államfőnek vasárnap a moldovai alkotmánybíróság.","shortLead":"Felfüggesztette tisztségéből Igor Dodon moldovai elnököt és Pavel Filip volt miniszterelnököt nevezte ki ideiglenes...","id":"20190609_Melyul_a_belpolitikai_valsag_Moldovaban_mar_az_elnokot_is_levaltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17743d12-c171-40aa-8293-6e2010303ddf","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Melyul_a_belpolitikai_valsag_Moldovaban_mar_az_elnokot_is_levaltottak","timestamp":"2019. június. 09. 11:03","title":"Mélyül a belpolitikai válság Moldovában, már az elnököt is leváltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8807a944-5779-4e95-bf80-f0f3e6af376e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A portfolio.hu értesülései szerint a hat budapesti Michelin-csillagos étterem egyike, a már két csillagot szerzett Onyx meg kívánja kapni a harmadikat is.","shortLead":"A portfolio.hu értesülései szerint a hat budapesti Michelin-csillagos étterem egyike, a már két csillagot szerzett Onyx...","id":"20190609_Jon_az_elso_harom_Michelincsillagos_budapesti_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8807a944-5779-4e95-bf80-f0f3e6af376e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceede291-acc0-4d7d-b533-23c107eb0358","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Jon_az_elso_harom_Michelincsillagos_budapesti_etterem","timestamp":"2019. június. 09. 13:20","title":"Jön az első három Michelin-csillagos budapesti étterem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nigériai Lagosban működik az első olyan általános iskola, ahol a szülők az általuk összegyűjtött műanyagpalackokkal is fizethetnek gyermekeik taníttatásáért.","shortLead":"A nigériai Lagosban működik az első olyan általános iskola, ahol a szülők az általuk összegyűjtött műanyagpalackokkal...","id":"20190609_Az_iskola_ahol_a_szulok_muanyagpalackkal_fizethetnek_gyermekeik_oktatasaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7d7de5-0184-49b3-8303-73624c8b1956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Az_iskola_ahol_a_szulok_muanyagpalackkal_fizethetnek_gyermekeik_oktatasaert","timestamp":"2019. június. 09. 11:48","title":"Az iskola, ahol a szülők műanyagpalackkal fizethetnek gyermekeik oktatásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18643b5-f682-4448-86f4-262dcd816375","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz döntése lesz, hogy az Európai Néppártban látja a leghatékonyabbnak politikája képviseletét vagy más keretek között - mondta Hidvéghi Balázs, a kormánypárt frissen megválasztott európai parlamenti (EP-) képviselője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. ","shortLead":"A Fidesz döntése lesz, hogy az Európai Néppártban látja a leghatékonyabbnak politikája képviseletét vagy más keretek...","id":"20190609_Hidveghi_a_Fidesz_fog_donteni_a_nepparti_tagsagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b18643b5-f682-4448-86f4-262dcd816375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e847022-c859-4add-9a41-586bdefd280c","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Hidveghi_a_Fidesz_fog_donteni_a_nepparti_tagsagrol","timestamp":"2019. június. 09. 08:49","title":"Hidvéghi: a Fidesz fog dönteni a néppárti tagságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","shortLead":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","id":"20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f858bab-920d-4547-8207-75953445add0","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","timestamp":"2019. június. 10. 14:45","title":"A kormány és a tory párt is megsemmisülhet a brit külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari német pilótája ötmásodperces büntetést kapott a Kanadai Nagydíjon, így bukta az első helyezését. A pilóta kiakadt, a Ferrari fellebbez.","shortLead":"A Ferrari német pilótája ötmásodperces büntetést kapott a Kanadai Nagydíjon, így bukta az első helyezését. A pilóta...","id":"20190610_Vettel_Probaltam_tulelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9e9e3-2c4b-4f7f-ab0f-abe06b3799be","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Vettel_Probaltam_tulelni","timestamp":"2019. június. 10. 09:30","title":"Vettel: \"Próbáltam túlélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]