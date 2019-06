Identitás és Demokrácia néven alakítottak új frakciót Salviniék

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyag főként a csapvíz és a palackozott víz fogyasztásával jut a szervezetbe, de a szinte láthatatlan polimerek megtalálhatók a kagylófélékben, a sörben és a vízben is.","shortLead":"A műanyag főként a csapvíz és a palackozott víz fogyasztásával jut a szervezetbe, de a szinte láthatatlan polimerek...","id":"20190612_muanyag_szennyezes_viz_polimerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a291da5-878d-43f8-b582-e25a314ccdc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_muanyag_szennyezes_viz_polimerek","timestamp":"2019. június. 12. 11:34","title":"Minden héten lenyelünk egy bankkártyányi műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979f5e97-87fc-4289-a1b6-696c9bd1e327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajót üzemeltető cég felajánlotta a hozzátartozóknak, hogy megszervezi a hagyományos hajóstemetést. ","shortLead":"A hajót üzemeltető cég felajánlotta a hozzátartozóknak, hogy megszervezi a hagyományos hajóstemetést. ","id":"20190612_A_Dunaba_temethetik_a_Hableany_magyar_legenyseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=979f5e97-87fc-4289-a1b6-696c9bd1e327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850e42e5-0dfc-4c25-9d9d-bcdd1e2929d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_A_Dunaba_temethetik_a_Hableany_magyar_legenyseget","timestamp":"2019. június. 12. 05:50","title":"A Dunába temethetik a Hableány magyar legénységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél éve folyik a Mozillánál a Firefox arculatváltásának előkészítése. Azt mondják, azért van rá szükség, mert a 2003-as piacra dobása óta a program maga is alaposan megváltozott.","shortLead":"Másfél éve folyik a Mozillánál a Firefox arculatváltásának előkészítése. Azt mondják, azért van rá szükség, mert...","id":"20190613_mozilla_uj_firefox_logo_ikon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362fd4bb-5621-4e9b-b431-bc719e92de70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_mozilla_uj_firefox_logo_ikon","timestamp":"2019. június. 13. 12:03","title":"Megváltozik a Firefox logója: több tűz, kevesebb róka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83d1b65-68fb-4a42-92ba-c7012c3f56fb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190613_Marabu_FekNyuz_Einstand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e83d1b65-68fb-4a42-92ba-c7012c3f56fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecd4bdd-7a38-4fb4-9bc4-50b97167d62b","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Marabu_FekNyuz_Einstand","timestamp":"2019. június. 13. 12:35","title":"Marabu FékNyúz: Einstand","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bfceb0-ffd4-4766-9bec-0305e3bcd902","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarok között is kedvelt település, Makarska közelében tűnt fel a makócápa.\r

","id":"20190612_Meretes_capat_videoztak_a_horvat_tengeren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bfceb0-ffd4-4766-9bec-0305e3bcd902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ee7575-48d9-427e-9eb7-3f9e30f9d451","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Meretes_capat_videoztak_a_horvat_tengeren","timestamp":"2019. június. 12. 07:53","title":"Méretes cápát videóztak a horvát tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy amerikai pályázatból arra lehet következtetni, hogy fontolóra vették Washingtonban, a Szabad Európa Rádió magyar adásának újraindítását.","shortLead":"Egy amerikai pályázatból arra lehet következtetni, hogy fontolóra vették Washingtonban, a Szabad Európa Rádió magyar...","id":"20190612_Ujraindulhat_a_Szabad_Europa_Radio_magyar_adasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c030088-060d-4685-8f5e-09b65794704f","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Ujraindulhat_a_Szabad_Europa_Radio_magyar_adasa","timestamp":"2019. június. 12. 08:16","title":"Újraindulhat a Szabad Európa Rádió magyar adása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9e39eb-3512-49db-b567-e24ade5d39e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség befejezte a Dunából kedden kiemelt kirándulóhajó szemléjét.","shortLead":"A rendőrség befejezte a Dunából kedden kiemelt kirándulóhajó szemléjét.","id":"20190612_Nem_volt_tobb_holttest_a_Hableanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b9e39eb-3512-49db-b567-e24ade5d39e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ccce54-4eda-44c4-8ba0-7c607b75158b","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Nem_volt_tobb_holttest_a_Hableanyban","timestamp":"2019. június. 12. 22:46","title":"Nem volt több holttest a Hableányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mastercard, a Maestro és Visa kártyák birtokosai is nehézségekkel szembesülhetnek.","shortLead":"A Mastercard, a Maestro és Visa kártyák birtokosai is nehézségekkel szembesülhetnek.","id":"20190613_otp_mastercard_maestro_keszpenzfelvetel_vasarlas_technikai_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056b349a-67b1-405f-a4a1-6eaa472400c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_otp_mastercard_maestro_keszpenzfelvetel_vasarlas_technikai_hiba","timestamp":"2019. június. 13. 13:22","title":"Akadozik a bankkártyás fizetés az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]