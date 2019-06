Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Világszerte, így Európában is több mobilhálózatot támadtak meg azok a hackerek, akik híváslistákhoz fértek hozzá és az ügyfelek mozgását is követni tudták éveken át – jelentette a Cybereason kiberbiztonsági cég.","shortLead":"Világszerte, így Európában is több mobilhálózatot támadtak meg azok a hackerek, akik híváslistákhoz fértek hozzá és...","id":"20190626_operation_softcell_mobilhalozatok_feltorese_kemkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f243fc7a-6c89-4583-a2fc-f60f28435948","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_operation_softcell_mobilhalozatok_feltorese_kemkedes","timestamp":"2019. június. 26. 08:03","title":"Kiderült, hogy feltörték a mobilszolgáltatók rendszereit, rengeteg mindenhez hozzáfértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Addig nem lehet e-cigarettát árulni San Franciscóban, amíg a gyógyszer- és élelmiszer-felügyelet nem vizsgálja meg azokat.","shortLead":"Addig nem lehet e-cigarettát árulni San Franciscóban, amíg a gyógyszer- és élelmiszer-felügyelet nem vizsgálja meg...","id":"20190626_San_Franciscoban_betiltottak_az_ecigarettakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098cded9-cd20-4c51-9c0e-ccb84ef8625a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_San_Franciscoban_betiltottak_az_ecigarettakat","timestamp":"2019. június. 26. 05:33","title":"San Franciscóban betiltották az e-cigarettákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítólag tarthatatlanná vált a helyzet a hajón.","shortLead":"Állítólag tarthatatlanná vált a helyzet a hajón.","id":"20190626_A_fenyegetes_ellenere_belepett_az_olasz_vizekre_a_SeaWatch_mentohajoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ceb8a4-18ac-46d1-9f7b-abe79cd7e28d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_fenyegetes_ellenere_belepett_az_olasz_vizekre_a_SeaWatch_mentohajoja","timestamp":"2019. június. 26. 16:10","title":"A fenyegetés ellenére belépett az olasz vizekre a Sea-Watch mentőhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosban forgat. ","shortLead":"A fővárosban forgat. ","id":"20190625_Scarlett_Johansson_Budapest_forgatas_Fekete_ozvegy_Marvel_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e52e84-76f1-408c-b17f-48278aeabfa8","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Scarlett_Johansson_Budapest_forgatas_Fekete_ozvegy_Marvel_film","timestamp":"2019. június. 25. 14:46","title":"Figyelem: akármikor összefuthat a budapesti utcákon Scarlett Johanssonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","shortLead":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","id":"20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2bcb81-ef75-4ece-b721-0c371958fbb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","timestamp":"2019. június. 26. 11:28","title":"Még annál is rosszabb lesz a búzatermés, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5257bcf6-6c07-493e-b7c1-8f4756a34ba8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kismaki már négyhetes, és a látogatók is megnézhetik. ","shortLead":"A kismaki már négyhetes, és a látogatók is megnézhetik. ","id":"20190625_Fotok_Koboldszeru_kismaki_szuletett_Nyiregyhazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5257bcf6-6c07-493e-b7c1-8f4756a34ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8f3eea-0e88-49f0-9a78-bb625adf5944","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Fotok_Koboldszeru_kismaki_szuletett_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. június. 25. 12:35","title":"Fotók: Koboldszerű kismaki született Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudta bizonyítani a helyről cikket író két lap, hogy drogozás folyt az Auróra Közösségi Házban, és a bezáratást kérelmező kérvényről sem írtak igazat az elsőfokú ítélet szerint.\r

\r

","shortLead":"Nem tudta bizonyítani a helyről cikket író két lap, hogy drogozás folyt az Auróra Közösségi Házban, és a bezáratást...","id":"20190625_Birosag_mondta_ki_hogy_a_kormanymedia_valotlant_allitott_az_Aurorarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9126c2c-f756-43bd-bff6-2e7ef21eae84","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Birosag_mondta_ki_hogy_a_kormanymedia_valotlant_allitott_az_Aurorarol","timestamp":"2019. június. 25. 18:16","title":"Bíróság mondta ki, hogy a kormánymédia valótlant állított az Auróráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80392133-39ef-482a-8cd0-502678882e69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két olyan hely is van az országban, ahol többek szerint hazánk középpontja helyezkedik el. Ez azonban tévedés, a földrajzi középpont egész máshol van.","shortLead":"Két olyan hely is van az országban, ahol többek szerint hazánk középpontja helyezkedik el. Ez azonban tévedés...","id":"20190625_magyarorszag_kozepe_hol_van_hernad_pusztavacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80392133-39ef-482a-8cd0-502678882e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f76585-bccb-47c5-9293-09fdcef53972","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_magyarorszag_kozepe_hol_van_hernad_pusztavacs","timestamp":"2019. június. 25. 16:03","title":"Tévedésben élnek a magyarok, máshol van az ország közepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]