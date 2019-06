Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2019 második felében is kitarthat a lendület, masszív gazdasági növekedésre számíthatunk a térségben. ","shortLead":"2019 második felében is kitarthat a lendület, masszív gazdasági növekedésre számíthatunk a térségben. ","id":"20190627_europai_gazdasagi_novekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422ec12b-803c-4419-a016-72e0a746ccb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_europai_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2019. június. 27. 21:40","title":"Szárnyal Közép-Európa gazdasága, de valószínűleg már nem sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26050e5c-c1b2-4518-962a-d07775103b91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Ceed termékcsalád legújabb tagja, az enyhén divatterepjárósra faragott XCeed.","shortLead":"Megérkezett a Ceed termékcsalád legújabb tagja, az enyhén divatterepjárósra faragott XCeed.","id":"20190627_hivatalos_itt_a_kia_stilusos_kompakt_ujdonsaga_az_xceed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26050e5c-c1b2-4518-962a-d07775103b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1a0ea-f139-4f9c-8d8b-a45a378ee705","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_hivatalos_itt_a_kia_stilusos_kompakt_ujdonsaga_az_xceed","timestamp":"2019. június. 27. 08:21","title":"Hivatalos: itt a Kia stílusos kompakt újdonsága, az XCeed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a168b51-45a0-4b1f-85fb-735698daa473","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Raikoke vulkán nem túl aktív, utoljára 1924-ben tört ki. Ehhez képest nem kis meglepetés, hogy a hétvégén ismét működésbe lépett, az óriási mennyiségű hamut pedig a Nemzetközi Űrállomásról is látni.","shortLead":"A Raikoke vulkán nem túl aktív, utoljára 1924-ben tört ki. Ehhez képest nem kis meglepetés, hogy a hétvégén ismét...","id":"20190627_vulkan_vulkankitores_ur_nasa_raikoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a168b51-45a0-4b1f-85fb-735698daa473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29816a55-3c74-4ea2-aaf6-f1ad229329f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_vulkan_vulkankitores_ur_nasa_raikoke","timestamp":"2019. június. 27. 10:03","title":"Olyan erővel tört ki egy vulkán, hogy az űrből is látni lehet a hamufelhőt – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea54c5ac-aa5a-4857-88ac-fbc90537242e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Révfülöpön adták át a Balaton vidékének első okoszebráját. A gyalogosátkelőhelyre telepített szenzorok érzékelik az átkelni kívánó gyalogosokat, s ekkor felvillannak az erősfényű sárga led-lámpák, amelyek figyelmeztetik a járművezetőket.","shortLead":"Révfülöpön adták át a Balaton vidékének első okoszebráját. A gyalogosátkelőhelyre telepített szenzorok érzékelik...","id":"20190626_Okoszebrak_a_Balatonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea54c5ac-aa5a-4857-88ac-fbc90537242e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ee5281-00fb-4927-adfd-edafe76ae933","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Okoszebrak_a_Balatonnal","timestamp":"2019. június. 26. 17:26","title":"Okoszebrák a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön egy értesítés, majd még kettő, a Facebook felületén megsokasodnak a piros pöttyök – ismerős a helyzet? Na, ez hamarosan megszűnik, feltéve, ha ön is akarja.","shortLead":"Jön egy értesítés, majd még kettő, a Facebook felületén megsokasodnak a piros pöttyök – ismerős a helyzet? Na...","id":"20190627_facebook_funkcio_ertesitesi_potty_kikapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7d90ac-8205-4c6d-93bf-6907353b7770","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_facebook_funkcio_ertesitesi_potty_kikapcsolasa","timestamp":"2019. június. 27. 08:03","title":"Hamarosan kikapcsolhatja azokat az idegesítő kis Facebook-értesítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20e985b-a2fe-41b3-80de-d85e05e4cfd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kampányfilm készítői szerint ez a hozzáállás jellemző jelenleg az amerikai autókereskedők részéről az elektromos autókhoz. ","shortLead":"A kampányfilm készítői szerint ez a hozzáállás jellemző jelenleg az amerikai autókereskedők részéről az elektromos...","id":"20190626_Schwarzenegger_autokereskedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e20e985b-a2fe-41b3-80de-d85e05e4cfd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a113d6-517e-416b-b4a4-bed679d415dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Schwarzenegger_autokereskedo","timestamp":"2019. június. 26. 17:41","title":"Óriásit megy Schwarzenegger álruhás autónepperként a villanyautók \"ellen\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6751a5ee-774b-40c3-800d-b1e7395f63fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szteroid-hatású vegyületet tartalmaz, ami nagy mennyiségben növelheti a sportolók teljesítményét egy kutatás szerint.","shortLead":"Szteroid-hatású vegyületet tartalmaz, ami nagy mennyiségben növelheti a sportolók teljesítményét egy kutatás szerint.","id":"20190627_Doppingszernek_minosulhet_a_spenot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6751a5ee-774b-40c3-800d-b1e7395f63fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e576db4c-7124-4c03-8c21-386d34b255f6","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Doppingszernek_minosulhet_a_spenot","timestamp":"2019. június. 27. 12:53","title":"Doppingszernek minősülhet a spenót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","shortLead":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","id":"20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61196ec4-8c83-4f96-8227-05af1b816114","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","timestamp":"2019. június. 26. 22:04","title":"Sáros áradat csapott le a falvakra, még mindig nem tudni, pontosan mekkora a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]