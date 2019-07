Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint nincs ok a sietségre, a klímavédelem várhat. Néhány most publikált adat szerint ez így nem teljesen pontos.","shortLead":"Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint nincs ok a sietségre, a klímavédelem várhat. Néhány most publikált adat...","id":"20190702_gulyas_gergely_klimavedelem_klmacel_atlaghomerseklet_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7212deed-59e6-437b-90aa-0728f8c4bc90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_gulyas_gergely_klimavedelem_klmacel_atlaghomerseklet_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 02. 13:33","title":"Kiszámolták, hogyan hat a klímaváltozás Budapestre, Miskolcra, Pécsre, Szegedre és Szombathelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f65e2ae-6cd4-4389-993b-27729fdea156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A S-széria tavaszi megújítása után augusztusban menetrend szerint az érintőtollas használatra optimalizált Note-sorozatát frissíti a Samsung.","shortLead":"A S-széria tavaszi megújítása után augusztusban menetrend szerint az érintőtollas használatra optimalizált...","id":"20190702_samsung_galaxy_note10_bemutato_datuma_magyar_ido_szerint_kamera_s_pen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f65e2ae-6cd4-4389-993b-27729fdea156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0a54a2-63e0-401a-b86a-99b3de410816","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_samsung_galaxy_note10_bemutato_datuma_magyar_ido_szerint_kamera_s_pen","timestamp":"2019. július. 02. 13:13","title":"Kimentek a meghívók, hivatalos a Samsung idei legerősebb telefonjának bemutatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff55fde2-d0d4-409a-8e31-9c74a7a5ebe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A V4-ek tárgyalásairól a lengyel miniszterelnök hivatala adott ki egy fotót.\r

","shortLead":"A V4-ek tárgyalásairól a lengyel miniszterelnök hivatala adott ki egy fotót.\r

","id":"20190702_Ugy_tunik_kipihente_magat_Orban_Viktor_Brusszelben__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff55fde2-d0d4-409a-8e31-9c74a7a5ebe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c24c49-58ef-42a7-8194-e22360292e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Ugy_tunik_kipihente_magat_Orban_Viktor_Brusszelben__foto","timestamp":"2019. július. 02. 12:13","title":"Úgy tűnik, kipihente magát Orbán Viktor Brüsszelben – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3979f84f-3cf3-453b-8a8b-52d64eb75f0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI megvizsgálta a küldeményt, és nem találta nyomát szarinnak.","shortLead":"Az FBI megvizsgálta a küldeményt, és nem találta nyomát szarinnak.","id":"20190702_facebook_szarin_idegmereg_csomag_fbi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3979f84f-3cf3-453b-8a8b-52d64eb75f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a2693c-c479-4b36-b2f4-1e813c7600d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_facebook_szarin_idegmereg_csomag_fbi","timestamp":"2019. július. 02. 18:47","title":"Mégsem volt idegméreg a Facebooknak küldött csomagban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d926bd-aaba-4c84-b289-53d1875e786f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét összeállt a Samsung és a Dezeen, hogy versenyt hirdessen a kreatív vénával rendelkezőknek. Túl nagy megkötés nincs, a lényeg, hogy az ötlet illeszkedjen a gyártó okoseszközeihez.","shortLead":"Ismét összeállt a Samsung és a Dezeen, hogy versenyt hirdessen a kreatív vénával rendelkezőknek. Túl nagy megkötés...","id":"20190702_samsung_galaxy_dizajn_koncepcio_hatterkep_verseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d926bd-aaba-4c84-b289-53d1875e786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365b4212-275f-4a26-9449-0f1409647267","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_samsung_galaxy_dizajn_koncepcio_hatterkep_verseny","timestamp":"2019. július. 02. 09:03","title":"Fizetni is hajlandó a Samsung, ha van egy jó ötlete – és nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"Lengyel Nagyk.","category":"gazdasag","description":"Feloldja Trump a Huawei elleni szankciókat, vagy mégsem?","shortLead":"Feloldja Trump a Huawei elleni szankciókat, vagy mégsem?","id":"20190703_huawei_usa_kina_lengyelorszag_kem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8d7ce9-f8bb-4031-be0f-85e331601254","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_huawei_usa_kina_lengyelorszag_kem","timestamp":"2019. július. 03. 18:09","title":"Hogy került Lengyelország az USA–kínai technológiai hidegháború közepébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hangfelvételek leiratából kiderül: a Viking Sigyn kapitánya észre sem vette, hogy hajója összeütközött a Hableánnyal.","shortLead":"A hangfelvételek leiratából kiderül: a Viking Sigyn kapitánya észre sem vette, hogy hajója összeütközött a Hableánnyal.","id":"20190702_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_tulelok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7708120-f755-471c-a109-a909309a487b","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_tulelok","timestamp":"2019. július. 02. 17:58","title":"Hableány-tragédia: a túlélők vallomásaiból újabb részletek derülnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e29746-516c-48e4-b736-b99d424a70fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Titkos szavazással választotta meg a tisztségviselőket az Európai Parlament. ","shortLead":"Titkos szavazással választotta meg a tisztségviselőket az Európai Parlament. ","id":"20190703_Dobrev_Klara_es_Jaroka_Livia_is_az_EP_alelnoke_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2e29746-516c-48e4-b736-b99d424a70fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5eb696-e662-48a8-955d-f1893d2f32d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Dobrev_Klara_es_Jaroka_Livia_is_az_EP_alelnoke_lett","timestamp":"2019. július. 03. 18:19","title":"Dobrev Klára és Járóka Lívia is az EP alelnöke lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]