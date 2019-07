Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cec0e5b1-1d5d-4d26-b3c6-f3dee4e7a22f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy biciklis halott fecskéket talált. A rendőrség kinyomozta, hogy ki vétett ellenük.","shortLead":"Egy biciklis halott fecskéket talált. A rendőrség kinyomozta, hogy ki vétett ellenük.","id":"20190715_Megtalaltak_a_fecskegyilkos_redonyszerelot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec0e5b1-1d5d-4d26-b3c6-f3dee4e7a22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b00c52-28ec-4589-8559-b9f275dc0188","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Megtalaltak_a_fecskegyilkos_redonyszerelot","timestamp":"2019. július. 15. 15:56","title":"Megtalálták a fecskegyilkos redőnyszerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy erejű - 7,3-as fokozatú - földrengés rázta meg Indonézia keleti részét vasárnap, több ház megrongálódott, a lakosok pánikszerűen menekültek házaikból ideiglenes menedékeket keresve. Halálesetekről nem érkezett jelentés. ","shortLead":"Nagy erejű - 7,3-as fokozatú - földrengés rázta meg Indonézia keleti részét vasárnap, több ház megrongálódott...","id":"20190714_Nagy_ereju_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ca8ab6-c070-46b2-b287-78767d368553","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Nagy_ereju_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","timestamp":"2019. július. 14. 18:40","title":"Nagy erejű földrengés rázta meg Indonéziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem csupán a helyi ökoszisztémákra, hanem Grönland történelmére is komoly fenyegetést jelent a globális felmelegedés, amely elpusztítja a sziget régészeti lelőhelyeit. A szerves maradványok, úgy mint haj, tollak, meszes váz és húsfoszlányok mellett a lelőhelyek egy része viking települések romjait őrzi.","shortLead":"Nem csupán a helyi ökoszisztémákra, hanem Grönland történelmére is komoly fenyegetést jelent a globális felmelegedés...","id":"20190714_globalis_felmelegedes_gronland_regeszeti_leletek_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc94dc1-62fe-49a4-855e-1315c927544b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_globalis_felmelegedes_gronland_regeszeti_leletek_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 14. 16:03","title":"A globális felmelegedés már nem csak a jövőnket veszélyezteti, hanem a múltunkat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e81aca-462a-4c0d-ad12-3e24aff30ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Glasgow-i Egyetem tudósainak sikerült rögzíteni a kvantum-összefonódást, amit Einstein elutasított.","shortLead":"A Glasgow-i Egyetem tudósainak sikerült rögzíteni a kvantum-összefonódást, amit Einstein elutasított.","id":"20190715_kvantum_osszefonodas_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30e81aca-462a-4c0d-ad12-3e24aff30ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f415505-806a-4998-bce8-953731fb74bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_kvantum_osszefonodas_foto","timestamp":"2019. július. 15. 09:03","title":"A világon elsőként sikerült lefotózni Einstein tévedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A diktatúra banalitása – Marinovich Endre és az állambiztonság” címmel tett közzé tanulmányt Ungváry. Marinovich szerint az a legnagyobb baj az írással, hogy a felületes olvasó számára egy besúgó képe rajzolódik ki belőle.","shortLead":"„A diktatúra banalitása – Marinovich Endre és az állambiztonság” címmel tett közzé tanulmányt Ungváry. Marinovich...","id":"20190715_Valaszolt_Ungvary_Krisztiannak_volt_fonoke_Nem_voltam_ugynok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bba1f1-ead5-4a6a-aafb-b0af1d23fba9","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Valaszolt_Ungvary_Krisztiannak_volt_fonoke_Nem_voltam_ugynok","timestamp":"2019. július. 15. 12:37","title":"Válaszolt Ungváry Krisztiánnak volt főnöke: „Nem voltam ügynök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352ce053-2f9d-4ee8-a7f9-d3797255d0a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy körforgalomban történt a baleset. ","shortLead":"Egy körforgalomban történt a baleset. ","id":"20190714_Elektromos_roller_Emily_Hartridge_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=352ce053-2f9d-4ee8-a7f9-d3797255d0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0b5eb8-1650-4f9c-858b-2637f39b29bf","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Elektromos_roller_Emily_Hartridge_baleset","timestamp":"2019. július. 14. 13:03","title":"Elektromos rollerrel utazott, meghalt egy brit YouTube-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc04b8ff-11cc-4195-a5b4-b246f1fd6554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"

Esőkabátot viselő, száját sállal átkötő fiatal férfi tört be a napokban az egyik philadelphiai dohányboltba, s fegyverrel kényszerítette a boltost a pénztárgépben lévő pénz átadására. Az elrabolt pénzt viszont egyből visszaadta, az ugyanis nem elég a gyermeke szervátültetésének a kifizetésére.","shortLead":"

Esőkabátot viselő, száját sállal átkötő fiatal férfi tört be a napokban az egyik philadelphiai dohányboltba, s...","id":"20190714_Nem_eleg_a_gyerek_szervatultetesere__mondta_a_rablo_majd_visszaadta_a_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc04b8ff-11cc-4195-a5b4-b246f1fd6554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e03fc3-a3c7-4cb0-8c04-a7edf73b5063","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Nem_eleg_a_gyerek_szervatultetesere__mondta_a_rablo_majd_visszaadta_a_penzt","timestamp":"2019. július. 14. 11:49","title":"Nem elég a gyerek szervátültetésére – mondta a rabló, majd visszaadta a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a650c3-328c-4eb4-a930-5c28f721092f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eurostat frissen közzéadott jelentése szerint 2100-ra már csupán 7,9 milliónyi magyar ember fog élni Magyarországon. És ha drámai népességfogyás még nem lenne elegendő, akkor azzal is számolni kell, hogy az akkori társadalom brutálisan el is lesz öregedve, legalábbis a maihoz képest mindenképpen – írja penzcetrum.hu. Elemzések szerint legalább ahhoz, hogy az elöregedési (függőségi) rátánk stabilan maradjon az elkövetkező évtizedekben, 72 éves korig kellene emelni a nyugdíjkorhatárt, ami ráadásul önmagában még nem is lenne elég ahhoz, hogy megoldja a problémát.

","shortLead":"Az Eurostat frissen közzéadott jelentése szerint 2100-ra már csupán 7,9 milliónyi magyar ember fog élni Magyarországon...","id":"20190714_Johet_a_brutalis_nyugdijkorhataremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6a650c3-328c-4eb4-a930-5c28f721092f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b7bf49-c8cc-4dbf-99ca-dd160e6e561a","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Johet_a_brutalis_nyugdijkorhataremeles","timestamp":"2019. július. 14. 14:50","title":"Jöhet a brutális nyugdíjkorhatár-emelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]