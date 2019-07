Abszolút többséget is szerezhet a vasárnapi ukrajnai parlamenti választáson az új államfő, Volodimir Zelenszkij által pár hónapja alapított párt, a Nép szolgálója. Ha valóban nagyarányú lesz a győzelem, véget ér a „király királyság nélkül” időszak: az elnökválasztás óta eltelt hónapokban ugyanis Zelenszkij keze meg volt kötve, a parlament képviselői és a korábbi elnök, Petro Porosenko még hatalomban maradt emberei ahol tudták, ott gáncsolták a színészből lett államfő reformjait.

Az előrejelzések szerint a Nép szolgálója 40-45 százaléknyi voksok kaphat, ám az abszolút többséghez az is kell, hogy az új párt emberei jól szerepeljenek az egyéni választókörezetekben is: a 450 képviselő fele pártlistákról, a másik fele pedig az egyéni körzetekből kerül be a Verhova Radába.

„A választások utáni első cselekedetei alapján fog kiderülni, mennyire képes Zelenszkij önálló politikát folytatni: kiket nevez ki a kulcsfontosságú posztokra, s kikkel működik együtt majd a választási eredmények közzététele után” – mondta lapunknak Kirill Molcsanov, a kijevi politikai menedzsment és elemzések intézetének (UIAMP) igazgató-helyettese. Szerinte két forgatókönyv áll az államfő előtt. Az egyik az, hogy megérzi a hatalom ízét, és putyini mintára rövid úton megszabadul azoktól az emberektől, akik korábban segítették őt, és centralizálja a hatalomgyakorlást. A másik lehetőség pedig az, hogy beáll a hagyományos ukrajnai politikai gyakorlatba, és eladja a különféle vezető tisztségeket. „Az látszik, hogy valamit tenni akar, de az még derült ki, hogy mi lesz ennek az eredménye. Hiányzik a gyakorlat, szerintem valamikor ősz táján, szeptemberben, vagy októberben válik világossá, hogy melyik forgatókönyv valósul meg” – magyarázta az elemző, aki szerint az biztosnak tűnik, hogy Zelenszkij megtartja a külpolitikában az ország nyugati irányát, és javítani akarja a szomszédokhoz fűződő viszonyt. Ez már csak azért is lehetséges, mert Zelenszkij elődjénél jóval kevésbé foglalkozik az ukrán nyelv, illetve az ukrán ortodox egyház nacionalista érzelmeket felkorbácsoló ügyével.

Populista hullám járja be Európát

Molcsanov szerint Zenelenszkij valódi protest-jelölt. „Ez egyáltalán nem ukrán jelenség, ugyanezt látjuk máshol is például az USA-ban Trumppal, vagy Olaszországban az Öt csillag mozgalommal. Ez a hullám most érte el Ukrajnát: nem csak kormányváltásra van szükség, hanem az egész politikai rendszer újraindítására. „Amikor az emberek Zelenszkijre és pártjára szavaznak, akkor a régi politikai elit ellen voksolnak, s ezért nem is volt szükség ígéretekre Zelenszkij részéről. A 2014-es forradalom ígéretei ugyanis nem valósultak meg, az életszínvonal romlik, a politikusok pedig becsapták az embereket” – vélekedett az elemző, aki szerint a populista hullám nem áll meg Ukrajnában, hanem tovább halad Európa országaiban.

Az elemző úgy véli, ha nem sikerül abszolút többséget szerezni – akár az egyéni választókerületekben győztes jelöltek egy részének bevonásával – akkor Zelenszkij pártja valószínűleg a Julija Timosenko vezette Haza pártjával fog koalíciót kötni. Ez azért is jó neki, mert mindketten Dnyepropetrovszkból jöttek, s mindketten kapcsolatban vannak az egyik legbefolyásosabb oligarchával, Ihor Kolomojszkijjal. „Timosenko kinevezése azért is hasznos, mert Zelenszkij megoszthatja a felelősséget” – tette hozzá.

Zelenszkij arckép

„Nagyon akarta az államfői tisztséget, de amikor megszerezte szinte sokkot kapott – vélekedett Viktorija Lavrentyijeva kijevi pszichológus, aki szerint a vasárnapi parlamenti választás fő esélyese kifelé forduló, a kommunikációra nagyon nyitott csapatjátékos. „Tetszik neki minden újdonság az állandó mozgás és a változás, de hajlamos a dominanciára is. „Az viszont figyelemre méltó, hogy míg korábban az összes elnök egyfajta apaszerepet játszott, Zelenszkijt környezetében mindenki úgy hívja, a fiú. Szerintem inkább a tizenéves jelző illene rá, s most neki és az egész országnak is végig kell járnia a felnőtté válás útját: tapasztalatot kell szereznie és meg kell szereznie a diplomáciai érzéket.

A pszichológus szerint Zelenszkijnek van gyenge pontja is, például a konfliktusoktól való menekülés. „Ez látszott akkor is, amikor még az elnökválasztás előtt Porosenkóval vitatkozott. Betelefonált a stúdióba, ahol jelen volt az akkori államfő, elmondta, amt akart, majd a választ meg nem várva letette a telefont. Később ugyan rájött arra, hogy hibát követett el, s most igyekszik megváltoztatni a kommunikációját, ám Ukrajnának jobb lenne, ha már egy érett ember állna az ország élén, s nem az országgal együtt kellene végig mennie a tanulás útján” – vélekedett Viktorija Lavrentyijeva. Zelenszkij másik gyenge pontja az, hogy míg színésznek nagyon jó volt, nem tudni, mennyire képes az intrikák kezelésére, illetve a monoton feladatok elvégzésére. „Itt sokkal kisebb a mozgástér, kérdéses, hogy nem unja-e meg az egészet” – magyarázta.

Szerinte a helyzetet bonyolítja, hogy miközben az országot el kell szakítania az apáskodó USA-tól és az anyáskodó Európától, neki az őt támogató oligarcháktól kell nagyobb távolságra kerülnie. „Itt lesznek további konfliktusai: miközben követni akarja a saját céljait, ki kell elégítenie a helyi erős emberek kívánságait is” – tette hozzá.

Az elemző szerint Zelenszkij valószínűleg képes lesz a Timosenkóval való együttműködésre, de semmiképpen sem lesz baráti a viszony közöttük, hiszen mindketten vezető típusok. „Ők inkább akkor tudnak majd jobban együttműködni, ha komoly feladatokat kell megoldani. Amikor viszont már pozitív dolgokról kell beszélni, és a cél a választók támogatásának az elnyerése lesz, már lesznek viták közöttük” – jósolta. Zelenszkijt ugyanakkor segíti, hogy a felesége – akivel gyermekkora óta ismerik egymást – mellette áll, s ellentétben a legtöbb ukrán elnökkel, ahol a család a háttérben maradt, Zelenszkij felesége valóban el fogja látni a „first lady” szerepét.