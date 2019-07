Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész-énekes arról is vallott, mi vezette az alkohol rabságába, és mi köze van ennek az apjához.","shortLead":"A zenész-énekes arról is vallott, mi vezette az alkohol rabságába, és mi köze van ennek az apjához.","id":"20190730_Harom_szo_ami_teljesen_megvaltoztatta_Elton_John_eletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54de99c2-4b37-4692-8b3c-3a7828511046","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Harom_szo_ami_teljesen_megvaltoztatta_Elton_John_eletet","timestamp":"2019. július. 30. 10:47","title":"Három szó, ami teljesen megváltoztatta Elton John életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehezen ébredt a magyar fizetőeszköz.","shortLead":"Nehezen ébredt a magyar fizetőeszköz.","id":"20190730_Idei_melypontja_kozeleben_a_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7013c2-7c9e-44f2-9b4a-ce844ab59eb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Idei_melypontja_kozeleben_a_forint","timestamp":"2019. július. 30. 08:13","title":"Idei mélypontja közelében a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe98cf-198c-4c80-91ec-213bef7fbc76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Épp harminc éve lett újra hivatalos a vérpezsdítő Ébredj, román.","shortLead":"Épp harminc éve lett újra hivatalos a vérpezsdítő Ébredj, román.","id":"20190730_Ma_van_a_roman_himnusz_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68fe98cf-198c-4c80-91ec-213bef7fbc76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ddc03f-a878-442a-bbf1-926befdd57dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Ma_van_a_roman_himnusz_napja","timestamp":"2019. július. 30. 09:29","title":"Ma van a román himnusz napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rajongó kommentelője szerint egyenesen csábos, ahogy a miniszterelnök hétfői friss posztjában a maccabi világjátékok alkalmából új kiegészítőt mutat be huncut pillantással. Mutatjuk.","shortLead":"Egy rajongó kommentelője szerint egyenesen csábos, ahogy a miniszterelnök hétfői friss posztjában a maccabi...","id":"20190729_Uj_hatizsakot_villantott_Orban_Viktor_a_tiszteletbeli_csapattag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ef7638-aac1-4dbe-8ca1-057554b8b22e","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Uj_hatizsakot_villantott_Orban_Viktor_a_tiszteletbeli_csapattag","timestamp":"2019. július. 29. 11:59","title":"Új sporthátizsákot villantott a vidáman pózoló Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae13c42-c287-446a-b222-ea5427c06879","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hétfőn megkezdődött a magyarországi jegyértékesítés.","shortLead":"Hétfőn megkezdődött a magyarországi jegyértékesítés.","id":"20190729_tokio_olimpia_jegyvasarlas_mob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae13c42-c287-446a-b222-ea5427c06879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d21f6b4-74eb-4668-93aa-6fb3931f4b35","keywords":null,"link":"/sport/20190729_tokio_olimpia_jegyvasarlas_mob","timestamp":"2019. július. 29. 20:49","title":"Már a magyar sportrajongók is vehetnek jegyet az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03437a81-36d6-47c9-94ba-63bc71d46c60","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az újra fellángolt grúz–orosz ellentétek is jól mutatják, hogy messze van az ideálistól Oroszország és a többi volt szovjet tagköztársaság viszonya. ","shortLead":"Az újra fellángolt grúz–orosz ellentétek is jól mutatják, hogy messze van az ideálistól Oroszország és a többi volt...","id":"201930__posztszovjet_terseg__ellentetek_es_eselyek__vazallus__bunok_es_bunhodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03437a81-36d6-47c9-94ba-63bc71d46c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec156a3-7620-461a-b3b8-2b683c28dbf4","keywords":null,"link":"/vilag/201930__posztszovjet_terseg__ellentetek_es_eselyek__vazallus__bunok_es_bunhodes","timestamp":"2019. július. 28. 17:30","title":"Már csak az tart Moszkvával, akinek nem nagyon van más választása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43284396-a743-447d-ad19-2a8e9904bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még hetekig eltarthat a Las Vegasban tomboló szöcskeinvázió. A szakértők szerint az állatok ártalmatlanok.","shortLead":"Még hetekig eltarthat a Las Vegasban tomboló szöcskeinvázió. A szakértők szerint az állatok ártalmatlanok.","id":"20190730_las_vegas_szocske_saska_rovarinvazio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43284396-a743-447d-ad19-2a8e9904bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b8fff5-e274-4a3f-9c34-4384a612676e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_las_vegas_szocske_saska_rovarinvazio","timestamp":"2019. július. 30. 10:33","title":"Akkora rovarinvázió van Las Vegasban, hogy a radarképeken is látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c7eca-2d3d-4fa9-b8b1-68d1a626f95e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új automatát helyeztek üzembe Rómában, ami a bedobott üdítős palackokat leutazható metrójegyre váltja.","shortLead":"Olyan új automatát helyeztek üzembe Rómában, ami a bedobott üdítős palackokat leutazható metrójegyre váltja.","id":"20190730_roma_metrojegy_muanyaghulladek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c7eca-2d3d-4fa9-b8b1-68d1a626f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1909937e-8e5d-4352-8b7a-13c0cde42902","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_roma_metrojegy_muanyaghulladek","timestamp":"2019. július. 30. 08:03","title":"Ilyen kellene itthon is: Rómában műanyaghulladékkal is lehet fizetni a metrójegyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]