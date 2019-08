Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9cc0f22-1123-4fde-baa9-fa75644f4156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Jancsó Andrea nyeri az előválasztást, antikorrupciós alpolgármestert csinálna riválisából, Baranyi Krisztinából, jelentette be a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"Ha Jancsó Andrea nyeri az előválasztást, antikorrupciós alpolgármestert csinálna riválisából, Baranyi Krisztinából...","id":"20190801_Ferencvaros_Jancso_Andrea_alpolgarmestert_csinalna_Baranyi_Krisztinabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9cc0f22-1123-4fde-baa9-fa75644f4156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58c59f9-4dae-476c-b117-2a008d2b0a69","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Ferencvaros_Jancso_Andrea_alpolgarmestert_csinalna_Baranyi_Krisztinabol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:09","title":"Ferencváros: Jancsó Andrea alpolgármestert csinálna Baranyi Krisztinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa2b88d-56a2-43bc-9c49-7616df3d2875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok is megdöbbentek a ritka rendellenességen.","shortLead":"Az orvosok is megdöbbentek a ritka rendellenességen.","id":"20190801_Fajt_egy_indiai_kisfiu_allkapcsa_aztan_talaltak_benne_526_fogat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aa2b88d-56a2-43bc-9c49-7616df3d2875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1867930-f860-4b80-a564-5f10b26b7e9a","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Fajt_egy_indiai_kisfiu_allkapcsa_aztan_talaltak_benne_526_fogat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:23","title":"Fájt egy indiai kisfiú állkapcsa, aztán találtak benne 526 fogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaf6b73-04da-4df1-9ade-9dfd7e4fd45c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dokumentumokat a kiszivárogtatásuk után minősítették titkosnak, így valószínűleg nem indítanak pert James Comey ellen.","shortLead":"A dokumentumokat a kiszivárogtatásuk után minősítették titkosnak, így valószínűleg nem indítanak pert James Comey ellen.","id":"20190802_Titkositott_dokumentumok_kerultek_elo_a_volt_FBIigazgato_lakasaban_tartott_hazkutataskor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eaf6b73-04da-4df1-9ade-9dfd7e4fd45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e9fb99-c98a-4ea5-9acc-dd33912bc211","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Titkositott_dokumentumok_kerultek_elo_a_volt_FBIigazgato_lakasaban_tartott_hazkutataskor","timestamp":"2019. augusztus. 02. 05:02","title":"Titkosított dokumentumok kerültek elő a volt FBI-igazgató lakásában tartott házkutatáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz rendőrség őrizetbe vett hét fiatalembert, akik felelősek voltak azért, hogy hat halálos áldozatot követelő pánik tört ki egy olaszországi éjszakai klubban. A pánikot az őrizetbe vettek okozták, mert ki akarták rabolni a vendégeket.","shortLead":"Az olasz rendőrség őrizetbe vett hét fiatalembert, akik felelősek voltak azért, hogy hat halálos áldozatot követelő...","id":"20190803_Letartoztattak_a_tavalyi_olaszorszagi_diszkokatasztrofa_okozoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d2740a-7ff2-4f89-9980-101e4a172063","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Letartoztattak_a_tavalyi_olaszorszagi_diszkokatasztrofa_okozoit","timestamp":"2019. augusztus. 03. 15:27","title":"Letartóztatták a tavalyi olaszországi diszkókatasztrófa okozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha már a megállapodásra nincs esély, próbáld meg eladni a rosszabbik megoldást.","shortLead":"Ha már a megállapodásra nincs esély, próbáld meg eladni a rosszabbik megoldást.","id":"20190801_Osszeuropai_PRkampannyal_keszul_Boris_Johnson_a_Brexitre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26a7d25-863d-421a-b041-2f58104c0906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Osszeuropai_PRkampannyal_keszul_Boris_Johnson_a_Brexitre","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:35","title":"Összeurópai PR-kampánnyal készül Boris Johnson a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585f35d3-9619-4984-9605-3dacc5738283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sikerült megteremteni a jobb élet lehetőségét a két hároméves kislánynak.","shortLead":"Sikerült megteremteni a jobb élet lehetőségét a két hároméves kislánynak.","id":"20190802_Magyar_orvoscsapat_fejjuknel_osszenott_bangladesi_sziami_ikrek_szetvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=585f35d3-9619-4984-9605-3dacc5738283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0955788-df24-42e8-800a-4a3c0a2a75ca","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Magyar_orvoscsapat_fejjuknel_osszenott_bangladesi_sziami_ikrek_szetvalasztas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 07:40","title":"Sikeresen szétválasztotta a magyar orvoscsapat a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf50c79e-3556-477b-893d-64907b7e2af0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem aggódnak a kulturális különbségek miatt, amíg szeretet van és elfogadás.","shortLead":"Nem aggódnak a kulturális különbségek miatt, amíg szeretet van és elfogadás.","id":"20190802_Zsuzsa_az_elso_igazi_szerelem_az_eletemben__nyilatkozott_Demcsak_Zsuzsa_indiai_ferje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf50c79e-3556-477b-893d-64907b7e2af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c12cd6-3da0-497a-a3ed-de67f14016e7","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Zsuzsa_az_elso_igazi_szerelem_az_eletemben__nyilatkozott_Demcsak_Zsuzsa_indiai_ferje","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:50","title":"\"Zsuzsa az első igazi szerelem az életemben\" – nyilatkozott Demcsák Zsuzsa indiai férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményben védekezik az Országos Bírósági Hivatal a GRECO-jelentésben megfogalmazott félelmekre, kritikákra. Az OBH szerint a jelentés nem tárt fel korrupciós kockázatot a bíróságokon, és csak elvi észrevételeket tett. Az OBH joggyakorlatát pedig nem bírálta.\r

\r

","shortLead":"Közleményben védekezik az Országos Bírósági Hivatal a GRECO-jelentésben megfogalmazott félelmekre, kritikákra. Az OBH...","id":"20190801_OBH_a_Grecojelentes_nem_tart_fel_korrupcios_kockazatot_es_sokszor_feltevesekbol_indul_ki_nem_tenyekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0d76d7-17b1-491f-9e2d-56f71b253862","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_OBH_a_Grecojelentes_nem_tart_fel_korrupcios_kockazatot_es_sokszor_feltevesekbol_indul_ki_nem_tenyekbol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:33","title":"OBH: a GRECO-jelentés nem tárt fel korrupciós kockázatot, és sokszor feltevésekből indul ki, nem tényekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]