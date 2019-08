Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fél Anglia áram nélkül van, a hiba az elosztórendszerben lehet.","shortLead":"Fél Anglia áram nélkül van, a hiba az elosztórendszerben lehet.","id":"20190809_Aramszunet_van_Anglia_nagy_reszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d98638-f8da-4691-8ee7-f8396059fb0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Aramszunet_van_Anglia_nagy_reszen","timestamp":"2019. augusztus. 09. 19:18","title":"Áramszünet van Anglia nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kurucz Boglárkát egy falunapon verték meg, támadója ezután visszament bulizni.","shortLead":"Kurucz Boglárkát egy falunapon verték meg, támadója ezután visszament bulizni.","id":"20190810_Megvertek_egy_fiatal_not_Benyen_mert_szivarvanyos_taska_volt_nala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaabf17-864f-4f37-8cc9-56d2333531de","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Megvertek_egy_fiatal_not_Benyen_mert_szivarvanyos_taska_volt_nala","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:15","title":"Megvertek egy fiatal nőt Bényén, mert szivárványos táska volt nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kkv","description":"A Rogán Cecília-féle, adóforintokkal kistafírozott szépségversenyek sikerén felbátorodva kormányközeli lapok is hasonló bizniszbe kezdtek.","shortLead":"A Rogán Cecília-féle, adóforintokkal kistafírozott szépségversenyek sikerén felbátorodva kormányközeli lapok is hasonló...","id":"201932__szepsegversenyek__politikai_hatszel__kivulrol_fakad__meglattak_bennuk_azuzletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94738e2-20e8-4c48-bca4-6db126140950","keywords":null,"link":"/kkv/201932__szepsegversenyek__politikai_hatszel__kivulrol_fakad__meglattak_bennuk_azuzletet","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:30","title":"Legyél szép a NER-nek, hadd gazdagodjon belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4","c_author":"Balla Györgyi","category":"kultura","description":"Závada Pál Hajó a ködben címmel írt regényt a Weiss Manfréd vállalatbirodalom örököseiről, és az ő alkujukról, amelyet 1944 tavaszán a náci Németországgal kötöttek. Erről is beszélgettünk vele a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Závada Pál Hajó a ködben címmel írt regényt a Weiss Manfréd vállalatbirodalom örököseiről, és az ő alkujukról, amelyet...","id":"20190810_Zavada_Pal_Rosszabbul_elunk_mint_10_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515c7d83-f150-4b29-8432-bef86ad3e051","keywords":null,"link":"/kultura/20190810_Zavada_Pal_Rosszabbul_elunk_mint_10_eve","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:00","title":"Závada Pál: Rosszabbul élünk, mint tíz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc270c0e-ebc0-4ad5-baa0-776038581418","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőn 33-38 fok várható. Szerdán talán már nem lesz 30 foknál melegebb.","shortLead":"Hétfőn 33-38 fok várható. Szerdán talán már nem lesz 30 foknál melegebb.","id":"20190811_Ne_lepodjon_meg_ha_a_homero_higanyszala_megkozeliti_a_40es_szamot_Es_nem_csak_a_mai_naprol_van_szo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc270c0e-ebc0-4ad5-baa0-776038581418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bceae8a-4c42-410e-b231-f8650e5e585d","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Ne_lepodjon_meg_ha_a_homero_higanyszala_megkozeliti_a_40es_szamot_Es_nem_csak_a_mai_naprol_van_szo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 16:10","title":"Ne lepődjön meg, ha a hőmérő higanyszála megközelíti a 40-es számot. És nem csak a mai napról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666ed7a4-15dd-4f5a-b942-b422e12689d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balesetmegelőzési tanácsokkal segíti az autósok dolgát a nagy meleg miatt a rendőrség.","shortLead":"Balesetmegelőzési tanácsokkal segíti az autósok dolgát a nagy meleg miatt a rendőrség.","id":"20190811_Ha_autoba_ul_a_hosegben_ez_feltetlenul_olvassa_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666ed7a4-15dd-4f5a-b942-b422e12689d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c98ce6c-8107-462e-8335-73ec77c6d5a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Ha_autoba_ul_a_hosegben_ez_feltetlenul_olvassa_el","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:11","title":"Ha autóba ül a hőségben, ezt feltétlenül olvassa el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb1a25e-050c-48cd-aa06-c3745abad4b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a hazai piacon is elérhetőek az LG új ipari kijelzői. Az átlátszó OLED-kijelzők és a szinte teljesen áttetsző LED-fóliák a gyártó szerint első ránézésre inkább tűnnek sci-finek, mint kézzelfogható valóságnak: az átlátszó képernyők mögött minden tárgy látható marad, az üvegfelületekre ragasztható LED-fóliával pedig akár egész irodaházak alakíthatók digitális kijelzőfelületté.","shortLead":"Már a hazai piacon is elérhetőek az LG új ipari kijelzői. Az átlátszó OLED-kijelzők és a szinte teljesen áttetsző...","id":"20190810_lg_atlatszo_kepernyo_felragaszthato_led_folia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdb1a25e-050c-48cd-aa06-c3745abad4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd75da39-db25-47a3-9a77-bd68e49bc21f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_lg_atlatszo_kepernyo_felragaszthato_led_folia","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:03","title":"73%-ban átlátszót képernyőt dobott piacra az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat munkatársai haltak meg egy rakétateszt során bekövetkezett robbanásban. Közben az is kiderült, hogy a balesetnek öt halottja van, nem pedig kettő.","shortLead":"A Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat munkatársai haltak meg egy rakétateszt során bekövetkezett...","id":"20190810_roszatom_radioaktiv_sugarzas_szintje_sugarhajtomu_robbanas_szeverodvinszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13801310-885c-4119-a75e-d8db8bb110d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_roszatom_radioaktiv_sugarzas_szintje_sugarhajtomu_robbanas_szeverodvinszk","timestamp":"2019. augusztus. 10. 17:47","title":"Egy robbanás miatt fél órára a 20-szorosára ugrott a sugárzás szintje egy orosz településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]