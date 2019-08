Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zsámbéki pihenőnél történt a baleset, még csütörtök este. Rövid idő alatt hatalmas kocsisor alakult ki.","shortLead":"A zsámbéki pihenőnél történt a baleset, még csütörtök este. Rövid idő alatt hatalmas kocsisor alakult ki.","id":"20190816_Elutottek_egy_gyalogost_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d35ba17-1498-4f93-992a-4b159caf9875","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Elutottek_egy_gyalogost_az_M1esen","timestamp":"2019. augusztus. 16. 04:59","title":"Elütöttek egy gyalogost az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41201573-61ac-4d65-a16c-2b887be907d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok vizsgálják, hogy terrorista indíttatású volt-e a bűncselekmény, de egyelőre nem találtak erre utaló jeleket.","shortLead":"A hatóságok vizsgálják, hogy terrorista indíttatású volt-e a bűncselekmény, de egyelőre nem találtak erre utaló jeleket.","id":"20190815_A_londoni_belugyminiszterium_mellett_keseltek_meg_egy_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41201573-61ac-4d65-a16c-2b887be907d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69227bf-f0b9-4e2f-8622-4406f17057fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_A_londoni_belugyminiszterium_mellett_keseltek_meg_egy_ferfit","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:47","title":"A londoni belügyminisztérium mellett késeltek meg egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 20-án néhol akár 34 fok is lehet.","shortLead":"Augusztus 20-án néhol akár 34 fok is lehet.","id":"20190816_Melegebb_ido_lesz_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faec294d-9512-47c6-95fa-92bf8ad04eff","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Melegebb_ido_lesz_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 16. 07:03","title":"Melegebb idő lesz a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cdc7398-33ae-4356-99db-26c8cd4ec708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok külföldi vendég nem tud azonnal hazautazni a fesztivál után, akad, aki a reptéren várja ki a gépét.","shortLead":"Sok külföldi vendég nem tud azonnal hazautazni a fesztivál után, akad, aki a reptéren várja ki a gépét.","id":"20190815_Tobb_szaz_kulfoldi_piheni_ki_a_Sziget_faradalmait_a_ferihegyi_repteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cdc7398-33ae-4356-99db-26c8cd4ec708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52833df-01a2-4a8c-89b6-02015a826fea","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Tobb_szaz_kulfoldi_piheni_ki_a_Sziget_faradalmait_a_ferihegyi_repteren","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:20","title":"Több száz külföldi piheni ki a Sziget fáradalmait a ferihegyi reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a49521-3d00-436c-81f9-7682eab740a5","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole – a francia Mezőgazdasági Érdemrend lovagi fokozatát ezúttal nem egy derék francia szakács, hanem egy indiai érdemelte ki.\r

","shortLead":"Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole – a francia Mezőgazdasági Érdemrend lovagi fokozatát ezúttal nem egy derék...","id":"20190815_Francia_erdemrend_a_bengali_sefnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a49521-3d00-436c-81f9-7682eab740a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07d34b4-6aa7-4593-8ea7-9762c0169dbb","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Francia_erdemrend_a_bengali_sefnek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:56","title":"Francia érdemrend a bengáli séfnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78762d82-5bb6-448d-8b98-53e633698993","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mármint a legálisba.","shortLead":"Mármint a legálisba.","id":"20190817_Csak_ugy_omlik_a_penz_a_fubizniszbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78762d82-5bb6-448d-8b98-53e633698993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da697246-f6f6-47ee-98f7-9a07bcba2673","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Csak_ugy_omlik_a_penz_a_fubizniszbe","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:54","title":"Csak úgy ömlik a pénz a fűbizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867f3397-d392-4f78-8305-1347e0977f4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elismerte, ezért megúszta könnyebb büntetéssel.","shortLead":"Elismerte, ezért megúszta könnyebb büntetéssel.","id":"20190816_Michael_Madsen_par_napra_racs_moge_kerul_ittas_vezetes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=867f3397-d392-4f78-8305-1347e0977f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3355d75c-6a23-40a4-9670-35c2f936d37a","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Michael_Madsen_par_napra_racs_moge_kerul_ittas_vezetes_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:49","title":"Michael Madsen pár napra rács mögé kerül ittas vezetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Portugális és Dánia után a Lidl az Egyesült Királyságban is többször használható zacskókat kínál a vásárlóinak. A magyar Lidl nem árulta el, Magyarországon elérhetőek lesznek-e ilyenek.","shortLead":"Portugális és Dánia után a Lidl az Egyesült Királyságban is többször használható zacskókat kínál a vásárlóinak...","id":"20190815_A_Lidl_ujabb_orszagban_vezet_be_tobbszor_hasznalhato_zacskokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d262cf06-015a-43c5-8c8e-b5e34a19dc27","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_A_Lidl_ujabb_orszagban_vezet_be_tobbszor_hasznalhato_zacskokat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:35","title":"A Lidl újabb országban vezet be többször használható zacskókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]