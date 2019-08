Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26a0037c-1a36-4a9d-a376-c34889739e7d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy hónapra elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint múlt vasárnap megölte édesanyját Mohácson – tájékoztatta a Pécsi Törvényszék pénteken az MTI-t.","shortLead":"Egy hónapra elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint múlt vasárnap megölte édesanyját...","id":"20190816_Letartoztattak_a_mohacsi_ferfit_aki_a_gyanu_szerint_egy_serpenyovel_olte_meg_az_anyjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a0037c-1a36-4a9d-a376-c34889739e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f4b4ce-7b2d-416b-b89b-91a48130d8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Letartoztattak_a_mohacsi_ferfit_aki_a_gyanu_szerint_egy_serpenyovel_olte_meg_az_anyjat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:52","title":"Letartóztatták a mohácsi férfit, aki a gyanú szerint egy serpenyővel ölte meg az anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már szeptemberben terítik a karácsonyi hangulatot.\r

\r

","shortLead":"Már szeptemberben terítik a karácsonyi hangulatot.\r

\r

","id":"20190816_Megint_sokkol_a_CocaCola__de_most_kicsit_maskepp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e76ecea-a175-41a3-b5b2-89ddb0983a04","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Megint_sokkol_a_CocaCola__de_most_kicsit_maskepp","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:35","title":"Megint sokkol a Coca-Cola – de most kicsit másképp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hálás a CEU közösségének, hogy kitartottak.","shortLead":"Hálás a CEU közösségének, hogy kitartottak.","id":"20190816_Soros_meguzente_meg_tobb_penzt_ad_a_CEUnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddd57ee-bc62-4d1a-8463-23226686d492","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Soros_meguzente_meg_tobb_penzt_ad_a_CEUnak","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:00","title":"Soros megüzente: még több pénzt ad a CEU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1eb8a88-8e42-40cf-990f-d1c9fb8719dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éj leple alatt bandukoltak az erdőben. ","shortLead":"Az éj leple alatt bandukoltak az erdőben. ","id":"20190815_Farkasfalka_vadkamera_farkasok_Aggtelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1eb8a88-8e42-40cf-990f-d1c9fb8719dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668795e4-6d57-428c-889b-9e5bc29bf893","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Farkasfalka_vadkamera_farkasok_Aggtelek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:49","title":"Egyszer csak átsétált egy farkasfalka az aggteleki vadkamera előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltört az egyik kardántengelye, egy másik hajóval vontatták a partra. ","shortLead":"Eltört az egyik kardántengelye, egy másik hajóval vontatták a partra. ","id":"20190815_Menet_kozben_elromlott_es_magatehetetlenul_sodrodott_a_szantodi_komp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f940d6-3d5a-4b01-a48e-a9de8aef098c","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Menet_kozben_elromlott_es_magatehetetlenul_sodrodott_a_szantodi_komp","timestamp":"2019. augusztus. 15. 20:11","title":"Menet közben elromlott és magatehetetlenül sodródott a szántódi komp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem döntötte meg a tavalyi látogatócsúcsot, sőt, idén a tavalyi nézőszám alá ment a Sziget Fesztivál. Nem ez volt minden idők legjobb szigetes line-upja, de minden napra jutott néznivaló. A Sziget továbbra is sziget a magyar popkulturális térképen, és ez továbbra is egyszerre jó és zavarba ejtő. Aludtunk rá kettőt, most összegzünk.","shortLead":"Nem döntötte meg a tavalyi látogatócsúcsot, sőt, idén a tavalyi nézőszám alá ment a Sziget Fesztivál. Nem ez volt...","id":"20190816_Uzembiztos_mukodes_kisebb_fennakadasokkal__ez_volt_a_2019es_Sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b1369f-0267-4c8f-b46e-aa58753cd98d","keywords":null,"link":"/kultura/20190816_Uzembiztos_mukodes_kisebb_fennakadasokkal__ez_volt_a_2019es_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:03","title":"A Sziget már jó ideje nem a magyar fesztiválok között játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Soha ennyire szemérmetlenül nem volt divat belekotnyeleskedni a tudományba olyanok részéről, akik semmit sem konyítanak hozzá” – véli egy fizikus.","shortLead":"„Soha ennyire szemérmetlenül nem volt divat belekotnyeleskedni a tudományba olyanok részéről, akik semmit sem...","id":"20190816_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztos_A_klimavaltozasra_nem_Greta_Thunberg_adja_a_megoldast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c82e70-19a9-46b1-8bfb-73d2ee4648d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztos_A_klimavaltozasra_nem_Greta_Thunberg_adja_a_megoldast","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:41","title":"Űrkutatásért felelős miniszteri biztos: A klímaváltozásra nem Greta Thunberg adja a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9286ba6d-3c0d-4115-9332-78220383ca51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Wolfgang Fasching osztrák extrém kerékpáros útja Gibraltártól a norvégiai Nordkapig tartott, közben mindössze 18 órát aludt.","shortLead":"Wolfgang Fasching osztrák extrém kerékpáros útja Gibraltártól a norvégiai Nordkapig tartott, közben mindössze 18 órát...","id":"20190816_Tiz_nap_husz_ora_es_47_perc_alatt_tekerte_at_Europat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9286ba6d-3c0d-4115-9332-78220383ca51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d260cbdc-976e-4653-a144-c5c11482f9d5","keywords":null,"link":"/sport/20190816_Tiz_nap_husz_ora_es_47_perc_alatt_tekerte_at_Europat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 19:07","title":"Tíz nap, húsz óra és 47 perc alatt tekerte át Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]