[{"available":true,"c_guid":"503eeafd-e488-4470-b0cd-de336451da09","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Henry Fonda fiát, Jane Fonda öccsét az ötven éve bemutatott Szelíd motorosok tette világhírűvé.","shortLead":"Henry Fonda fiát, Jane Fonda öccsét az ötven éve bemutatott Szelíd motorosok tette világhírűvé.","id":"20190817_79_eves_koraban_Meghalt_Peter_Fonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503eeafd-e488-4470-b0cd-de336451da09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3753586-384e-4b99-be97-e762465de0ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190817_79_eves_koraban_Meghalt_Peter_Fonda","timestamp":"2019. augusztus. 17. 07:49","title":"79 éves korában meghalt Peter Fonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ec91a-4a5f-482d-90aa-489fc44ee167","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány engedélyt ad az Open Arms nevű spanyol civil hajónak, hogy kikössön a partjainál.","shortLead":"A spanyol kormány engedélyt ad az Open Arms nevű spanyol civil hajónak, hogy kikössön a partjainál.","id":"20190818_Spanyolorszag_engedelyezi_az_Open_Arms_kikoteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373ec91a-4a5f-482d-90aa-489fc44ee167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a41002d-3d98-4caa-8603-9af10a510aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Spanyolorszag_engedelyezi_az_Open_Arms_kikoteset","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:20","title":"Spanyolország engedélyezi az Open Arms kikötését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig a sorozat alapjául szolgáló könyvek szerzője.","shortLead":"Mégpedig a sorozat alapjául szolgáló könyvek szerzője.","id":"20190817_A_rajongok_kiakadtak_de_azert_volt_aki_orult_a_Tronok_harca_vegenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd98791-6bb6-45aa-b1bc-091e500c0775","keywords":null,"link":"/elet/20190817_A_rajongok_kiakadtak_de_azert_volt_aki_orult_a_Tronok_harca_vegenek","timestamp":"2019. augusztus. 17. 19:23","title":"A rajongók kiakadtak, de azért volt, aki örült a Trónok harca végének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c445fa-c8a6-4028-8530-4b4009c72675","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc éve, 1989. augusztus 19-én volt a Páneurópai piknik, amely szalonnasütésnek indult, aztán a rendszerváltás fontos mozzanata lett. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Harminc éve, 1989. augusztus 19-én volt a Páneurópai piknik, amely szalonnasütésnek indult, aztán a rendszerváltás...","id":"20190817_Fulke_1956_utan_a_Paneuropai_piknik_idejen_vivtuk_ki_Europa_tiszteletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5c445fa-c8a6-4028-8530-4b4009c72675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f9f172-8202-4a72-acb5-3d65fab51265","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Fulke_1956_utan_a_Paneuropai_piknik_idejen_vivtuk_ki_Europa_tiszteletet","timestamp":"2019. augusztus. 17. 11:00","title":"Fülke: 1956 után a Páneurópai piknik idején vívtuk ki Európa tiszteletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kiszivárgott jelentés szerint a konzervatív, Brexit-párti kormányzat maga is káosztól tart, elsősorban az ír - észak-ír határellenőrzés visszaállítása miatt, de a Csalagúton közlekedő vonatok, a repülők, és az áruszállítás is megbénulhat.","shortLead":"Egy kiszivárgott jelentés szerint a konzervatív, Brexit-párti kormányzat maga is káosztól tart, elsősorban az ír...","id":"20190818_Megbenult_kozlekedesre_es_tuntetesekre_szamit_a_kormany_nodeal_Brexit_eseten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dadafb0-0a1a-4519-ae6d-dace46c73388","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Megbenult_kozlekedesre_es_tuntetesekre_szamit_a_kormany_nodeal_Brexit_eseten","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:15","title":"Megbénult közlekedésre és tüntetésekre számít a kormány no-deal Brexit esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem döntötte meg a tavalyi látogatócsúcsot, sőt, idén a tavalyi nézőszám alá ment a Sziget Fesztivál. Nem ez volt minden idők legjobb szigetes line-upja, de minden napra jutott néznivaló. A Sziget továbbra is sziget a magyar popkulturális térképen, és ez továbbra is egyszerre jó és zavarba ejtő. Aludtunk rá kettőt, most összegzünk.","shortLead":"Nem döntötte meg a tavalyi látogatócsúcsot, sőt, idén a tavalyi nézőszám alá ment a Sziget Fesztivál. Nem ez volt...","id":"20190816_Uzembiztos_mukodes_kisebb_fennakadasokkal__ez_volt_a_2019es_Sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b1369f-0267-4c8f-b46e-aa58753cd98d","keywords":null,"link":"/kultura/20190816_Uzembiztos_mukodes_kisebb_fennakadasokkal__ez_volt_a_2019es_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:03","title":"A Sziget már jó ideje nem a magyar fesztiválok között játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b51ff9-ff8b-4c51-ae37-ed0eb0a07f83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadót egy helyszínen tartózkodó rendőr agyonlőtte.","shortLead":"A támadót egy helyszínen tartózkodó rendőr agyonlőtte.","id":"20190816_Szandekosan_gazoltak_el_ket_izraeli_fiatalt_Ciszjordaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35b51ff9-ff8b-4c51-ae37-ed0eb0a07f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83500cc3-a42a-4157-a8f3-7751867fc7e3","keywords":null,"link":"/vilag/20190816_Szandekosan_gazoltak_el_ket_izraeli_fiatalt_Ciszjordaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:04","title":"Szándékosan gázoltak el két izraeli fiatalt Ciszjordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki ezért például késve kapta meg a számláit, így késedelmi kamatot kellett fizetnie. ","shortLead":"Valaki ezért például késve kapta meg a számláit, így késedelmi kamatot kellett fizetnie. ","id":"20190816_Szabadsagon_vannak_a_postasok_kesnek_a_kuldemenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9be545-65f0-43b0-b018-8b52d3258e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Szabadsagon_vannak_a_postasok_kesnek_a_kuldemenyek","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:50","title":"Szabadságon vannak a postások, késnek a küldemények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]