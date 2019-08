Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök kirohanása miatt az amerikai és a dán külügy telefonon egyeztetett.","shortLead":"Az elnök kirohanása miatt az amerikai és a dán külügy telefonon egyeztetett.","id":"20190822_Trump_sertodott_kisgyerekkent_reagalt_amiert_Gronland_nem_lehet_az_ove","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa2b15c-1095-4f73-860f-89a4c5c6b684","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Trump_sertodott_kisgyerekkent_reagalt_amiert_Gronland_nem_lehet_az_ove","timestamp":"2019. augusztus. 22. 05:52","title":"Trump sértődött kisgyerekként reagált, amiért Grönland nem lehet az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77620311-9d29-4037-b67b-76ff845e8366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kerítettek neki egy csapatszállítót, és vesznek új kormánygépeket.","shortLead":"Kerítettek neki egy csapatszállítót, és vesznek új kormánygépeket.","id":"20190821_Megint_elromlott_a_nemet_kulugyminiszter_repuloje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77620311-9d29-4037-b67b-76ff845e8366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb5f8dd-0380-48d1-830e-e56352b467a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Megint_elromlott_a_nemet_kulugyminiszter_repuloje","timestamp":"2019. augusztus. 21. 18:34","title":"Megint elromlott a német külügyminiszter repülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A \"Szikla\" iszonyat sok pénzt keresett filmjeivel, az eddig listavezető George Clooneyt is megelőzte.","shortLead":"A \"Szikla\" iszonyat sok pénzt keresett filmjeivel, az eddig listavezető George Clooneyt is megelőzte.","id":"20190822_Itt_vannak_a_legjobban_fizetett_szineszek_Dwayne_Johnson_megint_kilott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48900cdf-8155-4512-8e68-feee9b594cf9","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Itt_vannak_a_legjobban_fizetett_szineszek_Dwayne_Johnson_megint_kilott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 05:31","title":"Itt vannak a legjobban fizetett színészek, Dwayne Johnson megint kilőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cc36f9-7d9f-4125-97c6-60645cb030dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új telefont jelentett be a Samsung, igaz, messze nem volt akkora felhajtás körülötte, mint a Note10 körül. Ennek ellenére a gyártó biztos abban, hogy szívesen fogadják majd az újdonságot, elsősorban Európában.","shortLead":"Új telefont jelentett be a Samsung, igaz, messze nem volt akkora felhajtás körülötte, mint a Note10 körül. Ennek...","id":"20190821_samsung_galaxy_a10s_eros_kozepkategorias_telefon_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66cc36f9-7d9f-4125-97c6-60645cb030dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c74d88-3fe5-4b2f-a1ad-85ce4ba82bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_samsung_galaxy_a10s_eros_kozepkategorias_telefon_specifikacio","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:03","title":"Bejelentett egy telefont a Samsung azoknak, akik nem akarnak sokat költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d18091d-436b-4200-bb83-2e4ff71a768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek egyszerű oka van.","shortLead":"Ennek egyszerű oka van.","id":"20190822_Tarlos_Istvan_nem_tart_kampanynyitot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d18091d-436b-4200-bb83-2e4ff71a768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc0ffb1-4bea-4a07-822d-0c5b3ee1cbbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Tarlos_Istvan_nem_tart_kampanynyitot","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:54","title":"Tarlós István nem tart kampánynyitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dánok inkább viccnek vették az ötletet, pedig úgy tűnik, Trump komolyan gondolta.","shortLead":"A dánok inkább viccnek vették az ötletet, pedig úgy tűnik, Trump komolyan gondolta.","id":"20190821_Trump_lemondta_a_daniai_utjat_mert_nem_engedik_hogy_megvegye_Gronlandot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03dbbb1e-d9ef-4be9-803b-174cacc3378b","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Trump_lemondta_a_daniai_utjat_mert_nem_engedik_hogy_megvegye_Gronlandot","timestamp":"2019. augusztus. 21. 05:24","title":"Trump lemondta a dániai útját, mert nem engedik, hogy megvegye Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b6756a-6704-4e7b-9f5b-e317650e16b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, végtelen módon lehet variálni ezeket a szabálytalan járműszállítmányokat. ","shortLead":"Úgy tűnik, végtelen módon lehet variálni ezeket a szabálytalan járműszállítmányokat. ","id":"20190821_Ujabb_kulonleges_trelerkombinaciot_kaptak_el_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b6756a-6704-4e7b-9f5b-e317650e16b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12812e3-1f81-48e2-b1e3-cb57203916ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Ujabb_kulonleges_trelerkombinaciot_kaptak_el_a_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:28","title":"Újabb különleges trélerkombinációt kaptak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d04d2f-31f2-4cf5-80eb-aa0736031c80","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A megbeszélések, találkozók sikerességét egy sor környezeti tényező befolyásolhatja, a résztvevők számától és személyiségétől kezdve az ebéd minőségén át az italválasztékig. Mutatunk egy tényezőt, amire eddig talán nem gondolt.","shortLead":"A megbeszélések, találkozók sikerességét egy sor környezeti tényező befolyásolhatja, a résztvevők számától és...","id":"20190821_Egy_apro_korulmeny_amely_sokkal_kreativabb_gondolkodasra_sarkallhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d04d2f-31f2-4cf5-80eb-aa0736031c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92e7359-b1a7-485f-80ce-c1913efc4c18","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190821_Egy_apro_korulmeny_amely_sokkal_kreativabb_gondolkodasra_sarkallhat","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:15","title":"Egy apró körülmény, amely sokkal kreatívabb gondolkodásra sarkallhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]