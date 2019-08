Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen furcsa történettel igyekszik leplezni az eltitkolt nukleáris baleset következményeit az orosz hatóság.","shortLead":"Igen furcsa történettel igyekszik leplezni az eltitkolt nukleáris baleset következményeit az orosz hatóság.","id":"20190826_cezium_137_izotop_sugarzas_gomba_hal_nuklearis_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a1a628-9b58-4f8e-9f40-42229d33f332","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_cezium_137_izotop_sugarzas_gomba_hal_nuklearis_baleset","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:33","title":"Az oroszok szerint csak sok gombát és halat evett az orvos, akinek sugárzó izotópot találtak a szöveteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa579c6f-fbab-4fe9-97f6-0b838cb41beb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó ikonikus sportkocsijának ezen remek állapotú példánya eddig kevesebb, mint 60 ezer kilométert hagyott maga mögött.","shortLead":"A bajor gyártó ikonikus sportkocsijának ezen remek állapotú példánya eddig kevesebb, mint 60 ezer kilométert hagyott...","id":"20190825_capa_a_javabol_egy_makulatlan_bmw_m635_csi_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa579c6f-fbab-4fe9-97f6-0b838cb41beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a96d8bd-3753-4bb0-a120-68572e03ba61","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_capa_a_javabol_egy_makulatlan_bmw_m635_csi_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 06:41","title":"Cápa a javából: egy makulátlan BMW M635 CSi keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hongkongi rendőrség 29 tüntetőt vett őrizetbe szombat este a legutóbbi kormányellenes demonstráció feloszlatása során - jelentették a hatóságok vasárnap.","shortLead":"A hongkongi rendőrség 29 tüntetőt vett őrizetbe szombat este a legutóbbi kormányellenes demonstráció feloszlatása során...","id":"20190825_folytatodo_hongkongituntetesek_29embert_orizetbevettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3932811c-23a7-4d03-9bf6-1863ed18a4ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_folytatodo_hongkongituntetesek_29embert_orizetbevettek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:45","title":"Folytatódó hongkongi tüntetések: 29 embert őrizetbe vettek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ceac85c-3cbf-4aea-8e91-36f8fbf6ddd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Földházi Zsófia nem indulhat a jövő heti, budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Földházi Zsófia nem indulhat a jövő heti, budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","id":"20190826_Eltorte_a_bokajat_a_haromszoros_vilagbajnok_magyar_ottusazo_vege_az_idenyenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ceac85c-3cbf-4aea-8e91-36f8fbf6ddd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e36a910-d008-45d1-b37b-562475858550","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Eltorte_a_bokajat_a_haromszoros_vilagbajnok_magyar_ottusazo_vege_az_idenyenek","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:50","title":"Eltörte a bokáját a háromszoros világbajnok magyar öttusázó, vége az idényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcae98b-ee85-4fe7-9ada-209fc0549399","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc évvel ezelőtt a HVG közölt először interjú Orbán Viktorral. Babus Endrével, a portréinterjú készítőjével elevenítettük fel az akkori emlékeit.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt a HVG közölt először interjú Orbán Viktorral. Babus Endrével, a portréinterjú készítőjével...","id":"20190826_orban_elso_interju_babus_endre_hvg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fcae98b-ee85-4fe7-9ada-209fc0549399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee3d821-b371-4066-aa4b-c36f25efe119","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_orban_elso_interju_babus_endre_hvg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:00","title":"Megfigyelték, miután megcsinálta az első interjút Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a70e789-b31b-4764-bfbe-45ef57651494","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ezren tiltakoztak békésen a francia-spanyol határ francia oldalán, Hendaye-ban és a spanyol oldalon fekvő Irunban a G7-es országcsoport szombat este Biarritzban megkezdődött csúcsértekezlete ellen. A szomszédos Bayonne-ban a rendőrök könnygázt és vízágyút vetettek be több száz tüntetővel szemben, aki egy be nem jelentett megmozduláson vonult fel a városközpontban.","shortLead":"Több ezren tiltakoztak békésen a francia-spanyol határ francia oldalán, Hendaye-ban és a spanyol oldalon fekvő Irunban...","id":"20190825_Konnygazt_vetettek_be_a_G7_elleni_tuntetesen_Bayonneban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a70e789-b31b-4764-bfbe-45ef57651494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24f1f5-6aab-418a-8799-b5cb6c7d5265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Konnygazt_vetettek_be_a_G7_elleni_tuntetesen_Bayonneban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 07:39","title":"Könnygázt vetettek be a G7 elleni tüntetésen Bayonne-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfa365c-220d-4e34-a858-1ec5084080d9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mitől lesznek a veterán autók fürgébbek és környezetbarátok? A villanymotortól. Egyre nagyobb divat és üzlet az átalakítás.","shortLead":"Mitől lesznek a veterán autók fürgébbek és környezetbarátok? A villanymotortól. Egyre nagyobb divat és üzlet...","id":"201934__oldtimerek_villamositasa__vizre_is_jo__orokosok_orome__a_csondes_jaguar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcfa365c-220d-4e34-a858-1ec5084080d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc8c14e-fe49-4f7e-ae43-0d634485cec2","keywords":null,"link":"/cegauto/201934__oldtimerek_villamositasa__vizre_is_jo__orokosok_orome__a_csondes_jaguar","timestamp":"2019. augusztus. 24. 20:00","title":"Lecsitítják a Jaguart: egyre nagyobb divat az oldtimerek villanyosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76bfe2d-57da-4f69-bc76-7b2e8e4b88ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp hogy piacra került a Samsung idei második csúcstelefonja, az iFixit csapata máris a darabjaira szedte. Arra voltak kíváncsiak, mennyire könnyen javítható az újdonság.","shortLead":"Épp hogy piacra került a Samsung idei második csúcstelefonja, az iFixit csapata máris a darabjaira szedte. Arra voltak...","id":"20190826_ifixit_samsung_galaxy_note10_plusz_5g_teardown_gyenge_javithatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c76bfe2d-57da-4f69-bc76-7b2e8e4b88ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da8a363-152d-40af-b8c9-624d87a9fc19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_ifixit_samsung_galaxy_note10_plusz_5g_teardown_gyenge_javithatosag","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:03","title":"Szétszedték a Samsung Note10+-t, és kiderült, pontosan mi van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]