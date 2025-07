Ittasan balhézott egy eseményen Berg Dániel momentumos alpolgármester

Ittasan balhézott, többekkel kiabált egy május végi rendezvényen Berg Dániel, Budapest II. kerületének momentumos alpolgármestere – írja a Telex, amelynek a politikus megerősítette, hogy „valóban nem úgy viselkedtem, mint amit elvárok magamtól, és amit mások elvárnak egy tisztségviselőtől”.

A lap cikke szerint a történtek után Őrsi Gergely polgármester javaslatára Berg betegszabadságra ment, orvosi segítséget kért, jelenleg is kezelés alatt áll. Minderről azt írta: vannak olyan szakmák – az övé is ilyen –, ahol az emberek félnek segítséget kérni. „Mindenkit arra biztatnék, aki úgy érzi, hogy átesett egy bizonyos határon, hogy kérjen segítséget, mint ahogy én is teszem most.”

A lap szerint Őrsi nem hivatalos úton szerzett tudomást Berg viselkedéséről, amely után leült vele beszélni, az alpolgármester feladatköreit pedig magához vonta. Majd a kérésére az esemény helyszínét, a Marczibányi Téri Művelődési Központot fenntartó önkormányzati cég, a KULT2 Nonprofit Kft. vizsgálatot indított az ügyben. Ennek az ügyvezetője, Vámos Ágnes beszélt azokkal, akiket sérelem ért, és arra kérte őket, ha szükségét látják, vigyék tovább a panaszukat hivatalos úton. Az önkormányzathoz hivatalos bejelentés még nem érkezett a történtekről.

Berg arra a kérdésre, hogy lemond-e az alpolgármesteri tisztségről és a képviselői mandátumáról, azt válaszolta, hogy most a gyógyulásra koncentrál, de bízik abban, hogy egészségesen tud majd visszatérni a munkába. Azt azonban nem tudta megmondani, hogy ez mikor történhet meg.

A lap emlékeztetett: Berg a CEU melletti tüntetések szervezőjeként vált ismertté, 2017 óta momentumos. Volt a párt elnökségi tagja, külügyi szakpolitikusa, alpolgármester a 2019-es önkormányzati választás után lett. Tavaly ismét megnyerte az egyéni választókörzetét.

Mi ez a szorongás a férfiakban, amiről szinte sosem hajlandók beszélni? Látszólag magabiztosan állnak sörrel a kezükben a kerti grill mellett, de közben ezer dolog nyomasztja őket, és sokszor nem is beszélnek róla. Aggódnak, hogy hogyan találnak szerető társat, ha egyik kapcsolat sem az igazi. Hogy hogyan ne legyenek a szexben sem durvák, sem ügyetlenek. Vagy hogy sehogyan sem sikerül eljutni a családalapításig.