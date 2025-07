Magyarország–Spanyolország női vízilabda-vb-elődöntő – ÉLŐ

Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese a negyeddöntőben 12-9-re nyert az olaszok ellen, míg a spanyolok, bár 7-2-re is vezettek, végül ötméterespárbajban jutottak túl a hollandokon.

Cseh szerint a siker kulcsa az, hogy a csapat ugyanúgy játsszon, ahogy eddig – amit nem csupán a tornán mutatott teljesítményükre, hanem az elmúlt fél évükre is értett. „ Az elődöntőben persze benne van a kiszámíthatatlanság, a feszültség bármit kihozhat a csapatból, de bíznunk kell magunkban és abban, amit tudunk. Fontos, hogy a fegyelmezettség mellett szárnyaljon a fantáziánk, mert anélkül nem lehet nagy tetteket véghez vinni” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak.

A magyar csapat tavaly és három éve is ezüstéremmel zárt a vb-n. A párizsi olimpián, amelyet a spanyolok az ausztrálok legyőzésével nyertek meg, ötödikek lettek.

A meccs

Első negyed

Az első ráúszásnál a magyarok hozták el a labdát, de centerből a lövés nem sikerült. A másik oldalon Leiton Arrones nem hibázott (0-1), de a következő próbálkozásnál Neszmély Boglárka már bravúrral védett. A mieink gyorsan fordultak, fórban Leimeter Dóra villant, meg is lett az egyenlítés (1-1).

A második magyar gólt Tiba Panna varrta be a spanyol kapuba jó messziről (2-1), aztán – megint emberelőnyben – Garda Krisztina növelte kettőre a magyar vezetést. A negyedik találatot aztán Varró Eszter ragasztotta a jobb alsó sarokba egy hosszan, fórban kijátszott támadás után.

A spanyol szövetségi kapitány másfél perccel a negyed vége előtt időt kért, de nem sikerült megnyugtatnia a csapatát: labdaszerzés után Szilágyi Dorottya lőtt a medence felétől az üres kapujukba, és máris 5-1 volt az állás. Aztán Faragó Kamilla használta ki az újabb emberelőnyt, és máris 6-1 állt az eredményjelzőn. Tizennégy másodperc volt még hátra, amikor Elena Ruiz túljárt a zseniálisan védő Neszmély eszén, és szépített (6-2).

Második negyed

A második ráúszás is a magyaroké volt, de elvesztették a labdát, az emberelőnyt pedig Crespi használta ki (6-3). Leimeter azonban tett arról, hogy ne tudjon még közelebb lépni az ellenfél: Leimeter addig várt a lövéssel, amíg körülötte mind a védők, mind a kapus elsüllyedt, aztán megszerezte a második találatát.

A magyar gólgálába Keszthelyi Rita szállt be egy szép pattintott lövéssel (8-3), Dömsödi Dalma aztán centerből próbálkozott, és csak millimétereken múlt, hogy nem csorgott be a labdája, miután kipattant a kapufáról. A másik oldalon a spanyolok ejtéssel próbálkoztak, de pont annyi hiányzott nekik a gólhoz, mint Dömsödinek, Rybanska Natasa viszont ellentmondást nem tűrően vágta be a labdát négy blokkra nyújtott kéz és a spanyol kapus válla mellett (9-3).

Neszmély aztán újra kifogta Ruiz bombáját, majd jött Szilágyi, aki megszerezte a tizedik magyar gólt. Ruiz legközelebb, a negyed utolsó percének elején már betalált (10-4), Keszthelyinek azonban még erre is volt válasza, így félidőben a magyar válogatott héttel vezetett.

Mostanra úgy tűnt, hogy az olimpiai bajnok teljesen szétesett, sem támadásban, sem védekezésben nem tudott felnőni a magyarokhoz. Eközben Cseh Sándor tanítványai nagyszerűen védekeztek, Neszmély Boglárka pedig nagyszerű védésekkel biztosította az utolsó vonalat.

Harmadik negyed

Megint a magyarok hozták el a labdát, de ezúttal sem sikerült az első támadásból gólt szerezni. Oda-vissza több támadás is találat nélkül ért véget, aztán két és fél perc után Neszmély indította a megúszó Vályi Vandát, aki bebombázta a csapat 12. gólját.