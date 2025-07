Csendben lett az ország egyik legsikeresebbje a cég, amelyért most 185 milliárdot fizetnének az amerikaiak

Valószínűleg az emberek többségének nem sokat mond annak a Semilab Zrt.-nek a neve, amelyre – pontosabban 4 termékcsaládjára – 185 milliárd forintos ajánlatott tett az amerikai Onto Innovation. Pedig a Semilab nemhogy itthon, világszinten is meghatározó szereplője egy nagyon fontos szegmensnek: félvezetőipari mérőberendezéseiket olyan vállalatok használják gyártási folyamataikban, mint a Microsoft, a Samsung, a Sony vagy az IBM.

A céget 1989-ben alapították a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Műszaki Fizikai Kutatóintézetéből kivált kutatók. Azóta a Semilab az egyik legértékesebb magyar vállalattá nőtte ki magát, de ennek ellenére az elmúlt 35 évben a sajtóban szinte alig fordult elő a neve. Többnyire csak a legnagyobb magyarországi cégeket bemutató összeállításokban szerepeltek, a HVG500 tavalyi kiadásában például árbevétel alapján a 356., nyereség alapján pedig a 30. helyen szerepeltek.

A Semilab árbevételének túlnyomó többsége külföldről származik, a tavalyi 52,9 milliárdos értékesítés 99,5 százalékát az export tette ki. A cég vezetőségében a kezdetektől fogva túlnyomórészt fizikusok ülnek, a többségi tulajdonos és vezérigazgató Pavelka Tibor például az ELTE-n, 1990-ben szerzett doktori címet, 2013-ban pedig Gábor Dénes-díjat is kapott. Eddig a tulajdonosi körbe se nagyon engedtek külsősöket, az ezredforduló körül pár évig a Videoton jelent meg befektetőként a cég mögött, de egy idő után sem a tanácsokra, sem a tőkére nem tartott igényt a Semilab – erről a Videoton Holding egyik tulajdonosa, Lakatos Péter beszélt a Forbesnak 2013-ban. Lakatos ennek ellenére arról is beszélt, hogy „ilyen cégből kéne még sok az országnak”.

Pavelka Tibor 2013-ban Youtube

A Semilabnak a cég honlapja szerint világszerte 1600 alkalmazottja van, köztük több mint 230 fizikus, 570 mérnök és 80 szoftverfejlesztő. A cég székhelye ugyanakkor továbbra is Budapesten található, a munkavállalók háromnegyede, 1200 ember is a cég magyar leányvállalatának az alkalmazásában áll. Összesen 48 termékcsaládot gyártanak, ebből vásárolt meg most 4-et az Onto Innovation. Igaz, az amerikaiak szerint az általuk megvásárolt üzletrész az elmúlt években átlagosan 20 százalékkal növekedett, és csak idén 130 millió dollár – mintegy 44,8 milliárd forint – bevételt generálhatnak. Ha a 20 százalékos növekedésből indulunk ki, 2024-ben nagyjából 37 milliárd forint bevétele lehetett a Semilabnak ebből a 4 termékcsaládból, az összes bevételük mintegy kétharmada, a cég tehát legértékesebb termékeitől válhat meg, ha valóban sikerül nyélbe ütni az ügyletet. A megállapodás értelmében az Onto 475 millió dollárt, valamint 70 millió dollár értékben saját részvényeit adja a Semilabnak. Utóbbi tehát azt jelenti, hogy a magyar cég közvetetten a jövőben is részesülhet az értékesített termékek utáni bevételekből.

A Semilab árbevétele az elmúlt évek stabil növekedése után 2024-ben csökkent, az előző évi 60,9 milliárdról 52,9 milliárd forintra – igaz, még ez is jelentős növekedés a 2020-as 23,3 milliárdhoz képest. A nyereség is csökkent, 12,0 milliárdra, amely még így is jelentős, de a cég az elmúlt 5 év mindegyikében ennél több profitot termelt. Talán ez lehetett az, amely rávette a tulajdonosokat az eladásra. A többségi tulajdonos, az említett Pavelka Tibor a részvények 83 százalékát birtokolja, ez azt jelenti, hogy csak a most értékesített üzletrész alapján mintegy 150 milliárdos vagyonnal rendelkezik. Ezzel a legfrissebb gazdaglistán bőven ott lenne a top 20-ban, ennek ellenére azonban semmilyen ilyen összeállításban nem szerepel a neve.

Az amerikai felvásárlásnak a kormány még keresztbe tehet, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) múlt heti rendeletmódosítása ugyanis kiterjesztette az állam elővásárlási jogát a külföldi tőkebefektetések esetében. Ez azt jelenti, hogy az NGM megtekintheti a felvásárlásra vonatkozó szerződést, és ha akarja, beléphet a vevő helyére. Kerestük a minisztériumot, hogy megtudjuk, terveznek-e élni elővásárlási jogukkal, cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

Kérdéseket küldtünk a Semilab Zrt.-nek is, többek között arról, hogy miért pont most döntöttek az érintett üzletrész értékesítése mellett, illetve arról is, hogy hogyan érinti a magyarországi tevékenységüket az ügylet. Megkérdeztük azt is, hogy korábban volt-e szakmai vagy üzleti kapcsolatuk az ajánlatot tevő Onto Innovationsszel. Amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.