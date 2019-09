Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68060976-d2ac-430e-bfe5-4249b7034580","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 5 évtizedes múlttal rendelkező olasz sportkocsi motorházteteje alatt egy V12-es erőforrás rejtőzik.","shortLead":"A közel 5 évtizedes múlttal rendelkező olasz sportkocsi motorházteteje alatt egy V12-es erőforrás rejtőzik.","id":"20190901_elado_elton_john_regi_tuzpiros_ferrarija_ami_a_miami_vicebol_is_ismeros_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68060976-d2ac-430e-bfe5-4249b7034580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03232098-1801-450e-bac1-87a212059fdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190901_elado_elton_john_regi_tuzpiros_ferrarija_ami_a_miami_vicebol_is_ismeros_lehet","timestamp":"2019. szeptember. 01. 06:41","title":"Eladó Elton John régi tűzpiros Ferrarija, ami a Miami Vice-ból is ismerős lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen centralizált hatalom még a pártállam késői éveiben sem működött, és most sem működhet sokáig. Vagyis bukásra van ítélve. A változásra bizonyosan nem kell hosszú éveket várni – állítja Pálinkás József a Hírklikknek adott interjújában.","shortLead":"Ilyen centralizált hatalom még a pártállam késői éveiben sem működött, és most sem működhet sokáig. Vagyis bukásra van...","id":"20190831_Orban_volt_minisztere_szerint_a_mostani_rezsim_mar_nem_mukodhet_sokaig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01b799d-29eb-43cb-a18b-382e5055a6fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Orban_volt_minisztere_szerint_a_mostani_rezsim_mar_nem_mukodhet_sokaig","timestamp":"2019. augusztus. 31. 11:50","title":"Orbán volt minisztere szerint a mostani rezsim már nem működhet sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a 71-es főút érintett szakaszát. \r

","shortLead":"A helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a 71-es főút érintett szakaszát. \r

","id":"20190901_balatongyorok_motoros_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabf7d00-8114-4b41-ac2c-e2edbf2a2372","keywords":null,"link":"/cegauto/20190901_balatongyorok_motoros_halalos_baleset","timestamp":"2019. szeptember. 01. 12:30","title":"Meghalt egy motoros Balatongyörökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41fd9ca-72ad-4f7c-ad57-e4788b7fbb39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan jön az olasz sportkocsigyártó csúcsmodelljének utóda, de előtte érdemes elmerülni ebben a remek Aventador-történeti videóban. ","shortLead":"Hamarosan jön az olasz sportkocsigyártó csúcsmodelljének utóda, de előtte érdemes elmerülni ebben a remek...","id":"20190831_Csupa_V12es_hang_a_Lamborghini_Aventador_sztorija__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c41fd9ca-72ad-4f7c-ad57-e4788b7fbb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540bed42-425f-4182-acfd-8446599a33ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190831_Csupa_V12es_hang_a_Lamborghini_Aventador_sztorija__video","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:44","title":"V12-es ritkaságok sorozata a leköszönő Lamborghini Aventador története - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napig még lehet örülni a 33 fokoknak.","shortLead":"Pár napig még lehet örülni a 33 fokoknak.","id":"20190831_Kedden_ugy_lesz_vege_a_melegnek_mintha_elvagtak_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b2484b-1930-4550-adb3-0a8ad67bfcf7","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Kedden_ugy_lesz_vege_a_melegnek_mintha_elvagtak_volna","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:58","title":"Kedden úgy lesz vége a hőségnek, mintha elvágták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5660fd7-e753-4132-bdf3-e9a708e619e9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Erős forgalomra számítanak az áruházak a hétvégén; a legtöbb család augusztus 20-a után vásárol be az iskolakezdésre, és a szeptember közepéig tartó időszakban a hétvégi napok különösen forgalmasak az áruházláncok szerint.\r

","shortLead":"Erős forgalomra számítanak az áruházak a hétvégén; a legtöbb család augusztus 20-a után vásárol be az iskolakezdésre...","id":"20190831_nyar_utolso_hetvegeje_iskolakezdes_nagybevasarlas_auchan_tesco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5660fd7-e753-4132-bdf3-e9a708e619e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3782108f-5b3b-424a-aae5-aec4bf798e59","keywords":null,"link":"/kkv/20190831_nyar_utolso_hetvegeje_iskolakezdes_nagybevasarlas_auchan_tesco","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:40","title":"Ugye nem hagyta a nyár utolsó hétvégéjére a nagybevásárlást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24ee52-0f5c-4cd3-85df-07f0b3f5cae0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyszínen 150 embert láttak el. A mentést hátráltatta a heves eső és az erős széllökések.","shortLead":"A helyszínen 150 embert láttak el. A mentést hátráltatta a heves eső és az erős széllökések.","id":"20190901_szinpad_koncert_essen_zivatar_baleset_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee24ee52-0f5c-4cd3-85df-07f0b3f5cae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607bba47-e877-4224-b344-8386f4a66b46","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_szinpad_koncert_essen_zivatar_baleset_serultek","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:08","title":"Részben összedőlt egy színpad Németországban, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49225a67-5392-4b27-a893-77fbf8f16a9e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anthoine Hubert a Belga Nagydíjon bukott óriásit. ","shortLead":"Anthoine Hubert a Belga Nagydíjon bukott óriásit. ","id":"20190831_anthoine_hubert_f2_halalos_baleset_spa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49225a67-5392-4b27-a893-77fbf8f16a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b373d16-c6ab-40fe-b68e-adfb84137486","keywords":null,"link":"/sport/20190831_anthoine_hubert_f2_halalos_baleset_spa","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:30","title":"Belehalt borzalmas balesetébe az F2-es pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]